Kết quả bóng đá hôm nay 29/10: Man City nhọc nhằn vượt qua Brighton

Kết quả bóng đá hôm nay 29/10 được người hâm mộ quan tâm với hàng loạt trận đấu tại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Trong đó, màn so tài giữa Man City vs Brighton tại vòng 4 cúp Liên đoàn Anh thu hút sự chú ý khi đây là hai đội đang có phong độ cao tại ngoại hạng Anh mùa này.

Man City vượt qua Brighton trên loạt luân lưu (Ảnh: Reuters)

Phút 30, bất ngờ xảy ra khi Malick Yalcouyé lập công đưa Brighton vươn lên dẫn trước ngay trên sân Etihad. Lối chơi chắc chắn giúp Brighton hạn chế những tình huống tấn công nguy hiểm của Man City, đồng thời có những tình huống tấn công nhanh đầy nguy hiểm.

Tuy nhiên đến phút 40, Mateo Kovacic mang về bàn gỡ cho Man City với đường kiến tạo của Phil Foden. Hiệp một khép lại với tỉ số hoà 1-1.

Ngay đầu hiệp hai, Brighton một lần nữa vươn lên dẫn trước với pha lập công của Georginio Rutter ở phút 47. Sau nhiều nỗ lực tấn công, Man City có bàn gỡ hoà nhờ công của Vitor Reis ở phút 72. Hai đội bước vào loạt luân lưu với tỉ số hoà 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức.

Trên loạt luân lưu, Kovacic và Ayari cùng sút hỏng ở loạt thứ tư. Đến loạt sút quyết định, Cherki thực hiện thành công trong khi Dunk sút hỏng, qua đó Man City giành chiến thắng 4-3 trên loạt luân lưu.

Kết quả bóng đá ngày 29/10:

Cúp Liên đoàn Anh

Man City 2-2 Brighton (4-3 pen)

Bournemouth 3-0 Aston Villa

Fulham 0-1 Crystal Palace

Sunderland 3-2 Brentford

Liverpool 1-1 Chelsea (6-5 pen)

Serie A

AC Milan 2-4 Bologna

Parma 0-0 Udinese

Venezia 0-2 Inter Milan

Genoa 2-0 Juventus

Monza 1-4 Napoli

Cúp Quốc gia Đức

Dynamo Dresden 2-0 Schalke 04

Freiburg 3-2 Wolfsburg

Paderborn 0-1 Stuttgart

Jeddeloh 0-2 Hertha Berlin

Bayer Leverkusen 5-2 Nurnberg

Bayern Munich 6-1 Magdeburg

Hannover 96 0-2 Kaiserslautern