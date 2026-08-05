Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Chờ Xuân Son và Hoàng Hên bứt phá

Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 tính đến sáng 5/8 đang diễn ra khá hấp dẫn với cuộc cạnh tranh sít sao. Nhiều chân sút hàng đầu khu vực đã bắt đầu để lại dấu ấn, nhưng chưa có cái tên nào thực sự bứt lên vượt trội.

Chờ Xuân Son và Hoàng Hên bứt phá ở cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. (Ảnh: HT)

Hiện tại, hai cầu thủ dẫn đầu là Win Naing Tun (Myanmar) và Mitchell Baker (Indonesia) với thành tích 4 bàn thắng. Bám sát phía sau là nhóm các cầu thủ đã ghi được 3 bàn thắng. Đáng chú ý trong số này có Nguyễn Đình Bắc của ĐT Việt Nam, bên cạnh Than Paing (Myanmar) và Paulo Josué (Malaysia).

Ở nhóm bám đuổi, Nguyễn Xuân Son đang dần tăng tốc sau khi ghi bàn vào lưới Indonesia. Tiền đạo của ĐT Việt Nam đã có 2 pha lập công, qua đó san bằng thành tích với Hoàng Hên và nhiều cầu thủ khác trong top giữa.

Ngoài ra, giải đấu cũng ghi nhận số lượng lớn cầu thủ đã có 1 bàn thắng. Trong đó, ĐT Việt Nam có các đại diện như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Văn Vĩ.

Bên cạnh những bàn thắng được ghi từ các pha lập công, giải đấu cũng chứng kiến một số tình huống phản lưới nhà đáng tiếc. 2 gương mặt đá phản lưới nhà gồm Nadeo Argawinata (trong trận Indonesia gặp Campuchia) và Viengxay Sydavong (trong trận Lào gặp Malaysia và Lào đối đầu Philippines).

Với diễn biến hiện tại, cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ. Các chân sút của ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tạo nên bước đột phá trong những lượt trận sắp tới.

Dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Campuchia bảng A - ASEAN Cup 2026 Việt Nam thắng 93% (27 bình chọn) Hòa 0% (0 bình chọn) Campuchia thắng 7% (2 bình chọn) Tổng bình chọn: 29

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