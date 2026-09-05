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Kết quả bóng đá hôm nay 5/9: Real Madrid và PSG thua đau trước thềm Cúp C1 châu Âu

Thứ Bảy, 05:08, 05/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/9, Real Madrid và PSG thua đau trước khi bước vào trận ra quân tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

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Mbappe đá hỏng phạt đền, Real Madrid thua Real Betis 0-1. (Ảnh: Reuters)

Real Madrid bước vào chuyến làm khách của Real Betis tại vòng 4 La Liga với sự tự tin cao độ sau khi toàn thắng 3 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, Kylian Mbappe và các đồng đội đã có ngày thi đấu vô duyên trên sân vận động La Cartuja.

Đặc biệt, Kylian Mbappe đã có tình huống bỏ lỡ khó tin ở phút 42 khi không thể ghi bàn trước khung thành rộng ở. Trong pha bóng này, Vinicius đã tung đường chuyền loại bỏ thủ môn Real Betis nhưng 2 pha dứt điểm liên tiếp của Kylian Mbappe đều bị hậu vệ cản phá trên vạch vôi.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Real Madrid nếm trái đắng khi Real Betis chọc thủng lưới thủ môn Thibaut Courtois ở phút 81. Tiền đạo Troy Parrott là người hùng giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 1-0 với pha dứt điểm thành bàn trong tình huống phạt góc.

Sau khi nhận bàn thua, Real Madrid đã chọc thủng lưới Real Betis ở phút 87 nhưng bàn thắng của Carlos Espi không được công nhận vì VAR xác định pha phối hợp trước đó đã việt vị. Tới phút bù giờ, Vinicius kiếm về quả phạt đền nhưng Kylian Mbappe lại không thắng được thủ môn Alvaro Valles trên chấm 11m.

Đây là thất bại đầu tiên của Real Madrid sau khi tái hợp với HLV Jose Mourinho. Trận thua dưới tay Real Betis ở La Liga cũng là bước chạy đà không như ý của Real Madrid trước khi ra quân tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027 gặp Inter Milan lúc 2h ngày 9/9 (giờ Việt Nam).

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Monaco lội ngược dòng thắng PSG 2-1. (Ảnh: Reuters)

Giống như Real Madrid, PSG cũng có bước chạy đà không như ý cho trận ra quân tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Thầy trò HLV Luis Enrique thua ngược 1-2 trong trận cầu tâm điểm vòng 3 Ligue 1 gặp Monaco.

PSG có bàn mở tỷ số ở phút 31 nhờ công của trung vệ đội trưởng Marquinhos. Tuy nhiên, Monaco đã lội ngược dòng với sự tỏa sáng của Flavio Nazinho ở phút 58 và Stanis Idumbo ở phút 72.

Với thất bại này, PSG tạm thời rơi xuống thứ 12 trên bảng xếp hạng Ligue 1 khi mới có 2 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, Monaco đang tạm dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng.

PSG sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Cúp C1 châu Âu với cuộc tiếp đón Slovan Bratislava lúc 2h ngày 10/9.

 

Hoàng Long/VOV.VN
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