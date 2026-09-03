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Kết quả bốc thăm Cúp C1 nữ châu Á 2026/27: CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng đấu khó

Thứ Năm, 15:22, 03/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bốc thăm Cúp C1 nữ châu Á 2026/27: CLB nữ TP.HCM rơi vào bảng đấu khó cùng các đại diện dến từ Hàn Quốc, Ấn Độ và Triều Tiên.

Lễ bốc thăm vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2026/27 đã diễn ra chiều 3/9 với sự góp mặt của 12 đội bóng. Kết quả đưa CLB nữ TP.HCM rơi vào bảng B cùng những đối thủ giàu sức cạnh tranh.

Cụ thể, đại diện Việt Nam sẽ chạm trán Hwacheon KSPO WPC của Hàn Quốc, East Bengal FC của Ấn Độ và 4.25 Sports Club đến từ Triều Tiên. Đây được đánh giá là bảng đấu không dễ dàng khi có sự hiện diện của nhiều đội bóng có kinh nghiệm và đẳng cấp.

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CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng B Cúp C1 nữ châu Á 2026/27. (Ảnh: AFC)

Trong số các đối thủ, đại diện Hàn Quốc và Triều Tiên được xem là những ứng viên nặng ký cho tấm vé đi tiếp. Điều này buộc CLB nữ TP.HCM phải tính toán kỹ lưỡng nếu muốn cạnh tranh một vị trí thuận lợi.

Khó khăn càng gia tăng khi CLB nữ TP.HCM không còn lợi thế sân nhà như các mùa trước. Đây là lần đầu tiên đại diện bóng đá Việt Nam phải thi đấu vòng bảng trên sân trung lập hoặc sân khách, tạo thêm áp lực về điều kiện thi đấu.  

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Kết quả bốc thăm vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2026/27. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thể thức, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại Ấn Độ để tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Mỗi đội được đăng ký tối đa 6 ngoại binh, trong đó có một cầu thủ mang quốc tịch châu Á. Quy định này mở ra cơ hội tăng cường lực lượng, đồng thời đòi hỏi sự tính toán hợp lý về chiến thuật.

Quách Khiêm/VOV.VN
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