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Khởi tranh Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027: Chờ đối thủ của các đại diện Việt Nam

Thứ Sáu, 05:30, 04/09/2026
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VOV.VN - Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh hôm nay 4/9 với những trận đấu play-off. Sau các trận đấu này sẽ xác định được những đối thủ cuối cùng của các đại diện Việt Nam là CLB CAHN và CLB CA TP.HCM.

Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 có tổng cộng 16 đội bóng tham dự, trong đó 12 đội giành vé trực tiếp và 4 đội thi đấu sơ loại để tìm ra 2 đội cuối cùng đoạt vé vào vòng bảng. 2 đại diện của Việt Nam là CLB CAHN và CLB CA TP.HCM được vào thẳng vòng đấu bảng. 

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Manila Digger (Philippines) sẽ thi đấu ngày khởi tranh Cúp C1 Đông Nam Á gặp Kasuka (Brunei). (Ảnh: AFC). 

Ở vòng sơ loại, Kasuka (Brunei) sẽ đối đầu Manila Digger (Philippines) trong khi Ezra (Lào) chạm trán Shan United (Myanmar). Các đội sẽ thi đấu 2 lượt để tìm ra đội chiến thắng chung cuộc.

Đội thắng trong cặp Kasuka vs Manila Digger sẽ cùng bảng A với CLB CAHN trong khi đội thắng cặp Ezra vs Shan United sẽ ở bảng B với CLB CA TP.HCM.

Trận đấu lượt đi giữa Manila Digger và Kasuka diễn ra hôm nay 4/9 trên sân Rizal Memorial ở Philippines. Đây cũng sẽ là màn so tài đánh dấu ngày khởi tranh của Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng có nhiều cầu thủ ngoại đến từ châu Phi, Manila Digger là đội được đánh giá có khả năng chiến thắng cao hơn trong màn so tài hôm nay.

Trận lượt đi còn lại của vòng sơ loại diễn ra ngày 11/9 giữa Ezra và Shan United diễn ra ngày 11/9.

PV/VOV.VN
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