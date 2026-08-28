Kết quả bốc thăm vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027: MU gặp Atletico và Bayern

16:07

Theo lịch chính thức của UEFA, lễ bốc thăm vòng bảng (league phase) Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra vào 23h00 hôm nay, ngày 27/8 theo giờ Việt Nam.

Fenerbahce, một trong những CLB vượt qua vòng sơ loại. (Ảnh: Reuters).

Đây là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trước khi Cúp C1 châu Âu 2026/2027 chính thức khởi tranh. Vòng bảng dự kiến bắt đầu từ ngày 8/9/2026, với các trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên diễn ra trong các ngày 8-10/9.

36 đội được chia thành 4 nhóm dựa trên hệ số CLB UEFA, được tính từ thành tích tại các giải đấu châu Âu trong 5 mùa giải tính đến hết mùa 2025/26. PSG được xếp vào nhóm 1 với tư cách ĐKVĐ.

Mỗi đội sẽ gặp 2 đối thủ từ mỗi nhóm, tạo thành tổng cộng 8 trận, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Theo quy định mới, một đội không được tiếp đón trên sân nhà đối thủ mà họ từng gặp trên sân nhà trong 2 mùa vòng phân hạng trước đó.

Các nhóm hạt giống gồm:

Nhóm 1: PSG, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Man City, Arsenal, Barca, Atletico.

Nhóm 2: Aston Villa, MU, Dortmund, AS Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis.

Nhóm 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahce.

Nhóm 4: Slavia Prague, Stuttgart, LASK, Como, Lens, Sabah FK, Viking, Slovan Bratislava, AEK Athens.

Shakhtar Donetsk sẽ thi đấu các trận sân nhà tại Stamford Bridge (London, Anh) do không thể tổ chức trận đấu trên sân nhà vì tình hình an ninh tại Ukraine.