Kết quả bốc thăm vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027: MU gặp Atletico và Bayern
VOV.VN - Kết quả bốc thăm vòng bảng (League phase) Cúp C1 châu Âu 2026/2027: MU gặp Atletico và Bayern, cùng với đó là hàng loạt trận đấu hấp dẫn khác.
Kết quả bốc thăm vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027: MU gặp Atletico và Bayern, cùng với đó là hàng loạt trận đấu hấp dẫn khác.
Những cặp đấu đáng chú ý gồm có: PSG gặp Barca, PSG gặp Man City, Arsenal gặp Inter, Arsenal gặp Real Madrid. Lịch thi đấu chi tiết sẽ được công bố vào ngày 29/8.
Xác định đủ 36 đội dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027
VOV.VN - Sau loạt trận lượt về vòng play-off diễn ra rạng sáng 27/8, UEFA đã xác định được 4 đội bóng cuối cùng tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 là AEK Athens, Viking, Slovan Bratislava và Fenerbahce.
Xác định 32 đội tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027
VOV.VN - Cúp C1 châu Âu 2026/2027 đã xác định được 32/36 đội tham dự vòng bảng sau khi Sabah, LASK và Bodo/Glimt vượt qua vòng loại.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/8: Xác định thêm 3 đội tham dự Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 25/8 rạng sáng mai 26/8, xác định thêm 3 đội tham dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau loạt trận vòng loại.
Kết quả bốc thăm Cúp C1 châu Á 2026/2027: Xác định 8 đối thủ của CAHN
VOV.VN - Kết quả bốc thăm Cúp C1 châu Á 2026/2027, CAHN sẽ chạm trán Kashima Antlers, Vissel Kobe, Beijing FC, Kyoto Saga, Shanghai Port, Johor Darul Ta'zim FC, Kashiwa Reysol và Gamba Osaka.
MU nhận “gáo nước lạnh” ngay sau khi trở lại Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - MU nhận tin không vui về quy định trang phục ngay sau khi trở lại đấu trường Cúp C1 châu Âu mùa giải 2026/27.
Danh sách 36 đội giành quyền dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027
Vượt qua vòng loại (7): Sabah (Azerbaijan), LASK (Áo), Bodo/Glimt, Viking (Na Uy), Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), AEK Athens (Hy Lạp), Slovan Bratislava (Slovakia)
Ngoại hạng Anh (5): Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool
La Liga (5): Barca, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis
Serie A (4): Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como
Bundesliga (4): Bayern Munich, Dortmund, Leipzig, Stuttgart
Ligue 1 (3): PSG, Lens, Lille
Giải VĐQG Hà Lan (2): PSV Eindhoven, Feyenoord
Giải VĐQG Bồ Đào Nha (2): Porto, Sporting
Giải VĐQG Bỉ (1): Club Brugge
Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (1): Galatasaray
Giải VĐQG Ukraine (1): Shakhtar Donetsk
Giải VĐQG Séc (1): Slavia Prague
Theo lịch chính thức của UEFA, lễ bốc thăm vòng bảng (league phase) Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra vào 23h00 hôm nay, ngày 27/8 theo giờ Việt Nam.
Đây là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trước khi Cúp C1 châu Âu 2026/2027 chính thức khởi tranh. Vòng bảng dự kiến bắt đầu từ ngày 8/9/2026, với các trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên diễn ra trong các ngày 8-10/9.
36 đội được chia thành 4 nhóm dựa trên hệ số CLB UEFA, được tính từ thành tích tại các giải đấu châu Âu trong 5 mùa giải tính đến hết mùa 2025/26. PSG được xếp vào nhóm 1 với tư cách ĐKVĐ.
Mỗi đội sẽ gặp 2 đối thủ từ mỗi nhóm, tạo thành tổng cộng 8 trận, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Theo quy định mới, một đội không được tiếp đón trên sân nhà đối thủ mà họ từng gặp trên sân nhà trong 2 mùa vòng phân hạng trước đó.
Các nhóm hạt giống gồm:
Nhóm 1: PSG, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Man City, Arsenal, Barca, Atletico.
Nhóm 2: Aston Villa, MU, Dortmund, AS Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis.
Nhóm 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahce.
Nhóm 4: Slavia Prague, Stuttgart, LASK, Como, Lens, Sabah FK, Viking, Slovan Bratislava, AEK Athens.
Shakhtar Donetsk sẽ thi đấu các trận sân nhà tại Stamford Bridge (London, Anh) do không thể tổ chức trận đấu trên sân nhà vì tình hình an ninh tại Ukraine.
Đình Bắc và Quang Hải đối đầu với Patrik Lê Giang ngay sau ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Đình Bắc, Quang Hải, Văn Hậu và các cầu thủ CAHN sẽ đối đầu với thủ môn Patrik Lê Giang ở trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26.
U23 Việt Nam nhận cú hích lớn trước thềm giải châu Á
VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam và U23 Việt Nam nhận món quà tinh thần đặc biệt trước khi sang Nhật Bản.
Chủ tịch FIFA nói gì về bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt ở Việt Nam?
VOV.VN - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ấn tượng với sự cuồng nhiệt của các cổ động viên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Đình Bắc rộng cửa giành thêm danh hiệu sau chức vô địch ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Đình Bắc rộng cửa giành thêm danh hiệu sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, khi cùng CLB CAHN đá Siêu cúp Quốc gia vào ngày 30/8 tới.
Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Nhà vô địch ASEAN Cup 2026 có bến đỗ mới bất ngờ
VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, cầu thủ vừa cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 bất ngờ có bến đỗ mới.
Dấu ấn của Hà Nội FC ở ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Dấu ấn của Hà Nội FC ở ASEAN Cup 2026: Thành Chung, Xuân Mạnh đá chính cả 8 trận; Hai Long ghi bàn ở chung kết; Hoàng Hên tỏa sáng trước Thái Lan. Phía sau chức vô địch của ĐT Việt Nam còn có những dấu nối đáng chú ý từ Hà Nội FC và hành trình đầu tư bóng đá kéo dài suốt 20 năm của ông Đỗ Quang Hiển.
Dàn sao Việt Nam bùng nổ cảm xúc trên mạng xã hội sau chức vô địch ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Các tuyển thủ Việt Nam liên tục đăng ảnh kỷ niệm nhân dịp vô địch ASEAN Cup 2026.
Como (Italia), LASK (Áo), Sabah (Azerbaijan) và Viking (Na Uy) là 4 CLB lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự Cúp C1 châu Âu. Cả 4 đội này đều được xếp vào nhóm hạt giống số 4.
Buổi lễ bốc thăm chuẩn bị bắt đầu.
Buổi lễ chính thức bắt đầu.
Chủ tịch UEFA - Ceferin lên sân khâu phát biểu trước khi BTC tiến hành bốc thăm.
Trước phần bốc thăm, BTC trao giải UEFA Respect Award cho Marquinhos, trung vệ của PSG vì hành động an ủi Gabriel (Arsenal) sau trận chung kết Cúp C1 châu Âu mùa trước.
Cựu dạnh thủ Thierry Henry nhận giải UEFA President's Award 2026 từ Chủ tịch UEFA.
Thierry Henry cùng David Villa sẽ là những người hỗ trợ BTC thực hiện bốc thăm.
Giorgio Marchetti - Phó Tổng thư ký UEFA bước lên điều hành lễ bốc thăm.
Lễ bốc thăm sẽ bắt đầu với nhóm 1.
Real Madrid sẽ gặp các đối thủ Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK và AEK Athens.
Man City sẽ gặp PSG, Barca, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Athens, Lens.
Inter Milan sẽ gặp Real Madrid, Liverpool, Brugge, Dortmund, Shakhtar, Feyennord, Stuttgart và Slovan Bratislava.
Barca sẽ gặp Man City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyennord, Galatasaray, Como và Sabah.
Atletico Madrid sẽ gặp Bayern, Liverpool, MU, PSV, Fenerbahce, Bodo Glimt, Viking và Stuttgart.
PSG sẽ gặp Man City, Barca, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Slovan Bratislava và Como.
Liverpool sẽ gặp Atletico, Inter, Porto, Brugge, Villarreal, Fenerbahce, Lens và LASK
Arsenal sẽ gặp Real Madrid, Bayern, Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah và Slavia Prague.
Bayern sẽ gặp Arsenal, Atletico, MU, Betis, Bodo Glimt, Viking, Lille và Slavia Praha.
Tiếp theo sẽ là nhóm 2.
Brugge gặp Inter, Liverpool, Aston Villa, PSV, Bodo, Napoli, Lens, Stuttgart.
Dortmund gặp Inter, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo Glimt, AEK, Sabah.
Porto gặp Man City, Liverpool, PSV, Betis, Napoli, Feyennord, LASK và Slavia Prague.
Aston Villa gặp PSG, Barca, Dortmund, Brugge, Fenebahce, Galatasaray, Viking, Slavia Prague.
Betis gặp Arsenal, Bayern, Porto, Dortmund, Feyennord, Lille, Como, Slavan Bratislava.
Roma gặp Real Madrid, PSG, Sporting, MU, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava, AEK Athens.
MU gặp Bayern, Atletico, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como.
Sporting gặp Barca, Man City, MU, Roma, Galatasaray, LASK, Lens, Shakhtar
PSV gặp Atletico, Real, Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking.
Tiếp theo là nhóm 3.
Shakhtar gặp: Real, Inter, Sporting, PSV, Leipzig, Fenerbahce, AEK, Slovan
Villarreal gặp MU, Dortmund, PSG, Liverpool, Napoli, Fenerbahce, Sabah, Slavia.
Bodo gặp Atletico, Bayern, Dortmunđ, Brugge, Lille, Napoli, LASK, Lens.
Leipzig gặp Man City, Real, PSV, MU, Shakhtar, Feyennord, Lens, Como.
Fenerbahce gặp Liverpool, Atletico, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia, LASK,
Feyennord gặp Inter, Barca, Porto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Como, Viking.
Galatasaray gặp Barca, PSG, Aston Villa, Feyennord, Sporting, Lille, Stuttgart, AEK.
Napoli gặp Arsenal, Man City, Brugge, Viking, Sabah, Porto, Bodo, Villarreal.
Lille gặp Arsenal, Bayern, Slovan, Stuttgart, Galatasaray, Roma, Betis, Bodo.
Cuối cùng là nhóm 4
Lens gặp Man City, Liverpool, Sporting, Brugge, Bodo, Leipzig, Como, Slavia.
Slavia gặp Arsenal, Bayern, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahce, Lens, Sabah.
Stuttgart gặp Atletico, Inter, Brugge, PSV, Lille, Galatasaray, Viking, Slovan.
Como gặp PSG, MU, Barca, Betis, Leipzig, Feyennord, AEK, Lens.
Viking gặp Bayern, Atletico, PSV, Aston Villa, Feyennord, Napoli, Sabah, Stuttgart.
Sabah gặp Barca, Arsenal, Dortmund, MU, Napoli, Villarreal, Slavia, Viking.
Slovan gặp Inter, PSG, Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart, LASK,
LASK gặp Liverpool, Real, Porto, Sporting, Fenerbahce, Bodo, Slovan, AEK.
AEK gặp Real, Man City, Roma, Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK, Como.
Buổi lễ bốc thăm kết thúc,
Xác định đủ 36 đội dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027
VOV.VN - Sau loạt trận lượt về vòng play-off diễn ra rạng sáng 27/8, UEFA đã xác định được 4 đội bóng cuối cùng tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 là AEK Athens, Viking, Slovan Bratislava và Fenerbahce.