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Kết quả bốc thăm vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027: MU gặp Atletico và Bayern

Thứ Sáu, 00:18, 28/08/2026
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VOV.VN - Kết quả bốc thăm vòng bảng (League phase) Cúp C1 châu Âu 2026/2027: MU gặp Atletico và Bayern, cùng với đó là hàng loạt trận đấu hấp dẫn khác.

Kết quả bốc thăm vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027: MU gặp Atletico và Bayern, cùng với đó là hàng loạt trận đấu hấp dẫn khác. 

Những cặp đấu đáng chú ý gồm có: PSG gặp Barca, PSG gặp Man City, Arsenal gặp Inter, Arsenal gặp Real Madrid. Lịch thi đấu chi tiết sẽ được công bố vào ngày 29/8. 

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Lễ bốc thăm vòng bảng Cúp C1 châu Âu sẽ diễn ra lúc 23h hôm nay 27/8 theo giờ Việt Nam. (Ảnh: UEFA). 
16:02
 

 

16:03

Danh sách 36 đội giành quyền dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Vượt qua vòng loại (7): Sabah (Azerbaijan), LASK (Áo), Bodo/Glimt, Viking (Na Uy), Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), AEK Athens (Hy Lạp), Slovan Bratislava (Slovakia) 

Ngoại hạng Anh (5): Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool

La Liga (5): Barca, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis

Serie A (4): Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como

Bundesliga (4): Bayern Munich, Dortmund, Leipzig, Stuttgart

Ligue 1 (3): PSG, Lens, Lille

Giải VĐQG Hà Lan (2): PSV Eindhoven, Feyenoord

Giải VĐQG Bồ Đào Nha (2): Porto, Sporting

Giải VĐQG Bỉ (1): Club Brugge

Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (1): Galatasaray

Giải VĐQG Ukraine (1): Shakhtar Donetsk

Giải VĐQG Séc (1): Slavia Prague

16:07

Theo lịch chính thức của UEFA, lễ bốc thăm vòng bảng (league phase) Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra vào 23h00 hôm nay, ngày 27/8 theo giờ Việt Nam.

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Fenerbahce, một trong những CLB vượt qua vòng sơ loại. (Ảnh: Reuters). 

Đây là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trước khi Cúp C1 châu Âu 2026/2027 chính thức khởi tranh. Vòng bảng dự kiến bắt đầu từ ngày 8/9/2026, với các trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên diễn ra trong các ngày 8-10/9.

36 đội được chia thành 4 nhóm dựa trên hệ số CLB UEFA, được tính từ thành tích tại các giải đấu châu Âu trong 5 mùa giải tính đến hết mùa 2025/26. PSG được xếp vào nhóm 1 với tư cách ĐKVĐ.

Mỗi đội sẽ gặp 2 đối thủ từ mỗi nhóm, tạo thành tổng cộng 8 trận, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Theo quy định mới, một đội không được tiếp đón trên sân nhà đối thủ mà họ từng gặp trên sân nhà trong 2 mùa vòng phân hạng trước đó.

Các nhóm hạt giống gồm:

Nhóm 1: PSG, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Man City, Arsenal, Barca, Atletico.

Nhóm 2: Aston Villa, MU, Dortmund, AS Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis.

Nhóm 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahce.

Nhóm 4: Slavia Prague, Stuttgart, LASK, Como, Lens, Sabah FK, Viking, Slovan Bratislava, AEK Athens.

Shakhtar Donetsk sẽ thi đấu các trận sân nhà tại Stamford Bridge (London, Anh) do không thể tổ chức trận đấu trên sân nhà vì tình hình an ninh tại Ukraine. 

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21:37
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Địa điểm tổ chức lễ bốc thăm ở Monaco đã sẵn sàng. (Ảnh: UEFA). 
22:31
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Lá thăm của PSG, đội ĐKVĐ của giải đấu. (Ảnh: UEFA). 
22:35

Como (Italia), LASK (Áo), Sabah (Azerbaijan) và Viking (Na Uy) là 4 CLB lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự Cúp C1 châu Âu. Cả 4 đội này đều được xếp vào nhóm hạt giống số 4. 

22:55

Buổi lễ bốc thăm chuẩn bị bắt đầu. 

23:03

Buổi lễ chính thức bắt đầu. 

23:05

Chủ tịch UEFA - Ceferin lên sân khâu phát biểu trước khi BTC tiến hành bốc thăm. 

23:07
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Cuộc cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch của giải đấu danh giá nhất cấp CLB trên thế giới mùa giải 2026/2027 chuẩn bị bắt đầu. (Ảnh: UEFA). 
23:08

Trước phần bốc thăm, BTC trao giải UEFA Respect Award cho Marquinhos, trung vệ của PSG vì hành động an ủi Gabriel (Arsenal) sau trận chung kết Cúp C1 châu Âu mùa trước. 

23:18

 

Cựu dạnh thủ Thierry Henry nhận giải UEFA President's Award 2026 từ Chủ tịch UEFA. 

23:23

Thierry Henry cùng David Villa sẽ là những người hỗ trợ BTC thực hiện bốc thăm. 

23:25

Giorgio Marchetti - Phó Tổng thư ký UEFA bước lên điều hành lễ bốc thăm. 

23:28
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Chủ tịch UEFA - Ceferin tại lễ bốc thăm. (Ảnh: UEFA). 
23:31

Lễ bốc thăm sẽ bắt đầu với nhóm 1. 

23:32

Real Madrid sẽ gặp các đối thủ Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK và AEK Athens. 

23:33

Man City sẽ gặp PSG, Barca, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Athens, Lens. 

23:35

Inter Milan sẽ gặp Real Madrid, Liverpool, Brugge, Dortmund, Shakhtar, Feyennord, Stuttgart và Slovan Bratislava. 

23:36

Barca sẽ gặp Man City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyennord, Galatasaray, Como và Sabah. 

23:37

Atletico Madrid sẽ gặp Bayern, Liverpool, MU, PSV, Fenerbahce, Bodo Glimt, Viking và Stuttgart. 

23:39

PSG sẽ gặp Man City, Barca, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Slovan Bratislava và Como. 

23:40

Liverpool sẽ gặp Atletico, Inter, Porto, Brugge, Villarreal, Fenerbahce, Lens và LASK 

23:41

Arsenal sẽ gặp Real Madrid, Bayern, Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah và Slavia Prague. 

23:42

Bayern sẽ gặp Arsenal, Atletico, MU, Betis, Bodo Glimt, Viking, Lille và Slavia Praha. 

23:43

Tiếp theo sẽ là nhóm 2. 

23:43
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Ảnh: UEFA. 
23:45

Brugge gặp Inter, Liverpool, Aston Villa, PSV, Bodo, Napoli, Lens, Stuttgart. 

23:47

Dortmund gặp Inter, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo Glimt, AEK, Sabah. 

23:47

Porto gặp Man City, Liverpool, PSV, Betis, Napoli, Feyennord, LASK và Slavia Prague. 

23:48

Aston Villa gặp PSG, Barca, Dortmund, Brugge, Fenebahce, Galatasaray, Viking, Slavia Prague. 

23:49

Betis gặp Arsenal, Bayern, Porto, Dortmund, Feyennord, Lille, Como, Slavan Bratislava. 

23:50

Roma gặp Real Madrid, PSG, Sporting, MU, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava, AEK Athens. 

23:51

MU gặp Bayern, Atletico, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como. 

23:52

Sporting gặp Barca, Man City, MU, Roma, Galatasaray, LASK, Lens, Shakhtar

23:53

PSV gặp Atletico, Real, Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking. 

23:53

Tiếp theo là nhóm 3. 

23:57

Shakhtar gặp: Real, Inter, Sporting, PSV, Leipzig, Fenerbahce, AEK, Slovan 

23:58

Villarreal gặp MU, Dortmund, PSG, Liverpool, Napoli, Fenerbahce, Sabah, Slavia. 

23:58

Bodo gặp Atletico, Bayern, Dortmunđ, Brugge, Lille, Napoli, LASK, Lens. 

23:59

Leipzig gặp Man City, Real, PSV, MU, Shakhtar, Feyennord, Lens, Como. 

00:00

Fenerbahce gặp Liverpool, Atletico, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia, LASK, 

00:01

Feyennord gặp Inter, Barca, Porto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Como, Viking. 

00:02

Galatasaray gặp Barca, PSG, Aston Villa, Feyennord, Sporting, Lille, Stuttgart, AEK. 

00:03

Napoli gặp Arsenal, Man City, Brugge, Viking, Sabah, Porto, Bodo, Villarreal. 

00:04

Lille gặp Arsenal, Bayern, Slovan, Stuttgart, Galatasaray, Roma, Betis, Bodo. 

00:04

Cuối cùng là nhóm 4

00:06

Lens gặp Man City, Liverpool, Sporting, Brugge, Bodo, Leipzig, Como, Slavia. 

00:07
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Ảnh: UEFA. 
00:08

Slavia gặp Arsenal, Bayern, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahce, Lens, Sabah. 

00:09

Stuttgart gặp Atletico, Inter, Brugge, PSV, Lille, Galatasaray, Viking, Slovan. 

00:10

Como gặp PSG, MU, Barca, Betis, Leipzig, Feyennord, AEK, Lens. 

00:11

Viking gặp Bayern, Atletico, PSV, Aston Villa, Feyennord, Napoli, Sabah, Stuttgart. 

00:11

Sabah gặp Barca, Arsenal, Dortmund, MU, Napoli, Villarreal, Slavia, Viking. 

00:12

Slovan gặp Inter, PSG, Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart, LASK, 

00:13

LASK gặp Liverpool, Real, Porto, Sporting, Fenerbahce, Bodo, Slovan, AEK. 

00:14

AEK gặp Real, Man City, Roma, Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK, Como. 

00:14

Buổi lễ bốc thăm kết thúc, 

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Trần Tiến/VOV.VN
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