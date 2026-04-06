Man City chia tay công thần theo dạng chuyển nhượng tự do

Thứ Hai, 09:21, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Man City sẽ chia tay Bernardo Silva khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn sau mùa giải 2025/2026 và tiền vệ này sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trợ lý HLV Pep Lijnders tiết lộ, tiền vệ Bernardo Silva sẽ chia tay Man City sau mùa giải 2025/2026 khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn vào tháng 6 tới. Cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ rời sân Etihad ra đi tìm bến đỗ mới theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này.

“Mọi câu chuyện dù đẹp đến đâu vẫn có hồi kết, và tôi hy vọng Bernardo Silva sẽ tận hưởng những tháng cuối cùng khoác áo Man City trước khi có một lời chia tay thật đẹp” - Trợ lý HLV Pep Lijnders cho hay.

man city chia tay cong than theo dang chuyen nhuong tu do hinh anh 1
Tiền vệ Bernardo Silva sẽ chia tay Man City theo dạng chuyển nhượng tự do. (Ảnh: Reuters)

Bernardo Silva đang là đội trưởng của Man City và vừa thi đấu trọn vẹn thời gian trong trận Man City thắng Liverpool 4-0 tại tứ kết FA Cup 2025/2026. Trợ lý HLV Pep Lijnders đánh giá, Bernardo Silva sở hữu những phẩm chất đặc biệt và Man City sẽ phải làm mới hệ thống chiến thuật sau khi chia tay tiền vệ sinh năm 1994.

Bernardo Silva gia nhập Man City từ AS Monaco với mức giá 43,5 triệu Bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2017. Tiền vệ này nhanh chóng trở thành quân bài ưa thích của HLV Pep Guardiola và góp công lớn vào hàng loạt danh hiệu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bernardo Silva đã cùng Man City giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn Anh, 3 Siêu cúp Anh, 1 danh hiệu Cúp C1 châu Âu, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Hoàng Long/VOV.VN
Tin liên quan

Man City thắng thuyết phục Arsenal, đăng quang ngôi vô địch Cúp Liên Đoàn Anh

VOV.VN - Man City thắng thuyết phục Arsenal 2-0 trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch Cúp Liên Đoàn Anh 2025/2026.

Xác định 2 cặp đấu bán kết FA Cup 2025/2026

VOV.VN - Theo kết quả bốc thăm vòng bán kết FA Cup 2025/2026, Chelsea sẽ gặp Leeds còn Man City so tài với Southampton.

Sao MU được vinh danh trước khi Ngoại hạng Anh trở lại

VOV.VN - Bruno Fernandes được vinh danh trước khi Ngoại hạng Anh 2025/2026 trở lại với vòng đấu thứ 32.

