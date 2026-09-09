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Kết quả bóng đá hôm nay 9/9: Man City khởi đầu thuận lợi ở Cúp C1 châu Âu

Thứ Tư, 06:12, 09/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 9/9: Man City khởi đầu thuận lợi ở Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau chiến thắng 2-0 trước Porto ngay trên sân khách.

Rạng sáng 9/9, vòng bảng (League Phase) của Cúp C1 châu Âu 2026/2027 đã chính thức khởi tranh. Trận đấu đáng chú ý nhất đêm khai màn diễn ra ở sân Bernabeu giữa Real Madrid và Inter Milan. 

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Real Madrid thắng Inter Milan. (Ảnh: AP). 

Đây là trận đấu Inter Milan thể hiện lối đá lớp lang, bài bản hơn nhưng hiệu quả lại không bằng đội chủ nhà. Phút 14, Curtis Jones cùng Bisseck mắc sai lầm, tạo cơ hội cho cầu thủ Real Madrid chuyền bóng để Mbappe băng lên dứt điểm gọn gàng, tung lưới Inter Milan.

Đến phút 23, các cầu thủ Real Madrid gây sức ép khiến hàng thủ Inter phải chuyền ngắn, Pavard chọn cách chuyền về cho thủ môn Martinez. Thủ thành này xử lý lỗi, tạo thời cơ để Valverde ập vào ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. 

Sau đó, Inter phải dâng cao đội hình tấn công và đôi bên có rất nhiều cơ hội ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên cũng phải đến cuối trận, bàn thắng tiếp theo mới xuất hiện. Lautaro có pha xuống sát đáy biên rồi căng ngang vào phía trong để Carlos Augusto băng lên dứt điểm tung lưới Real Madrid. 2-1 nghiêng về đại diện Tây Ban Nha là tỷ số cuối cùng. 

Trong khi đó tại sân Dragao ở Porto (Bồ Đào Nha), Man City có chuyến làm khách được dự báo không quá dễ dàng khi đội chủ nhà đang có phong độ rất tốt. 

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Haaland ghi cú đúp giúp Man City thắng Porto 2-0. (Ảnh: AP). 

Tuy nhiên, The Citizens đã thể hiện được sức mạnh vượt trội khi dồn ép từ đầu đến cuối trước khi tung ra những tình huống quyết định ở những khoảnh khắc nhạy cảm để giành được phần thắng.

Phút 47, khi hiệp 2 vừa bắt đầu, Man City đã có bàn mở tỷ số. Từ tình huống phối hợp bên cánh trái, Enzo Fernandez tạt bóng chuẩn xác cho Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Porto.

Đến phút 90+2, Aït-Nouri căng ngang cho Haaland dứt điểm nhẹ nhàng, ấn định chiến thắng 2-0 xứng đáng cho thầy trò HLV Maresca. 

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 9/9, một số trận đấu khác ở Cúp C1 châu Âu có kết quả như sau: AEK Athens 1-0 LASK, Club Brugge 2-3 Aston Villa, Borussia Dortmund 3-2 Villarreal và Lille 2-3 Real Betis.

Trần Tiến/VOV.VN
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