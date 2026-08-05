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Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm nay 5/8: Hà Nội thắng đậm TP.HCM

Thứ Tư, 19:42, 05/08/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm nay 5/8: Hà Nội thắng đậm TP.HCM ở lượt trận thứ hai của lượt 5 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026.

Chiều 5/8, lượt trận thứ hai của lượt 5 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 đã diễn ra với màn so tài giữa Hà Nội và TP.HCM. Thi đấu vượt trội, Hà Nội giành chiến thắng 4-1 để cân bằng 10 điểm với Hà Nam sau 5 lượt trận.

ket qua bong da nu viet nam hom nay 5 8 ha noi thang dam tp.hcm hinh anh 1
Ảnh: VFF

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội nhanh chóng tạo thế trận lấn lướt và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 12 nhờ công của Trần Thảo Uyên. Có được lợi thế, đội bóng Thủ đô tiếp tục kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép lên phần sân đối phương.

Đến phút 36, Đỗ Thị Hà Vi nhân đôi cách biệt cho Hà Nội sau một pha dứt điểm chính xác. Chỉ 6 phút sau, Phan Thị Thu Phương tiếp tục điền tên lên bảng tỷ số, giúp Hà Nội dẫn trước 3-0 khi hiệp một khép lại.

ket qua bong da nu viet nam hom nay 5 8 ha noi thang dam tp.hcm hinh anh 2
Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, Hà Nội vẫn duy trì thế trận chủ động. Phút 49, Đỗ Thị Hà Vi ghi bàn thắng thứ tư cho đội bóng thủ đô, gần như đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của TP.HCM.

Phải đến phút 90, TP.HCM mới có bàn thắng danh dự do công của Nguyễn Phương Thảo, khép lại trận đấu với thất bại 1-4.

ket qua bong da nu viet nam hom nay 5 8 ha noi thang dam tp.hcm hinh anh 3
Ảnh: VFF

Với kết quả này, Hà Nội có 10 điểm sau 5 trận (3 thắng, 1 hòa, 1 thua), bằng điểm Hà Nam nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Sơn La đứng thứ ba với 7 điểm, trong khi TP.HCM tiếp tục đứng cuối bảng với 1 điểm.

PV/VOV.VN
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