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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 10/7: Nữ Hà Nội I hòa Thái Nguyên T&T

Thứ Sáu, 19:04, 10/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 10/7: Hà Nội I hòa Thái Nguyên T&T 1-1 tại vòng 5 giải bóng đá nữ VĐQG 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 10/7, Hà Nội I hòa Thái Nguyên T&T 1-1 tại vòng 5 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 trong trận đấu diễn ra trên sân Hà Đông. 

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Ảnh minh họa: VFF. 

Đây là trận đấu quan trọng của 2 đội bóng có tham vọng cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay. Do đó, đội giành chiến thắng sẽ có cho mình rất nhiều lợi thế ở cuộc đua với CLB TP.HCM I cho hành trình hướng đến danh hiệu mùa giải 2026.

Hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng nhưng trời mưa lớn đã ảnh hưởng nhiều đến lối đá của cả Hà Nội I cũng như Thái Nguyên T&T. Phút 32, vũng nước trên sân khiến trái bóng không tiếp tục lăn sau đường chuyền của cầu thủ Hà Nội I, tạo cơ hội cho Lê Thị Trang thoát xuống ghi bàn cho đội chủ nhà. 

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, những vũng nước trước khung thành Hà Nội I đã trở thành "bạn" của các cầu thủ tấn công bên phía Thái Nguyên T&T, mở ra cơ hội cho Ngọc Minh Chuyên ghi bàn gỡ hòa. 

Sang hiệp 2, trời ngớt mưa và Hà Nội I tận dụng ưu thế sân nhà để thi đấu lấn lướt Thái Nguyên T&T. Dù vậy, sự kém duyên của các tiền đạo khiến Hà Nội I không thể ghi bàn và chấp nhận kết quả hòa 1-1, 

Vào lúc 17h, Than KS Việt Nam đón tiếp CLB TP.HCM II trên sân nhà Cửa Ông. Sau những trận đầu tiên toàn thua, đội chủ nhà  Than KS Việt Nam chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng để hướng tới 3 điểm đầu tiên trong mùa giải.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, Than KS Việt Nam nhanh chóng áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội. Ngay trong hiệp 1, các cầu thủ chủ nhà đã hai lần đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành CLB TP.HCM II. 

Sang hiệp 2, Than KS Việt Nam ghi được 2 bàn trong khi CLB TP.HCM II chỉ có 1 bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 cho Than KS Việt Nam. 

PV/VOV.VN
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