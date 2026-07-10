ĐT Việt Nam đối đầu hàng loạt cầu thủ nhập tịch ở AFF ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ lần lượt đối đầu các đội bóng Timor Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia ở bảng A.

Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, tất cả các đối thủ của ĐT Việt Nam đều sử dụng hàng loạt cầu thủ nhập tịch cũng như gốc nước ngoài. Timor Leste có hàng loạt nhân tố gốc Bồ Đào Nha và Australia trong đội hình như Dylan Niski, Liam Farrugia, Jackson Fowler hay Oatnasio da Silva.

Singapore sử dụng 2 cầu thủ nhập tịch gốc Hàn Quốc và Nhật Bản là Song Ui Young và Kyoga Nakamura. Campuchia có những gương mặt nhập tịch từ khắp nơi trên thế giới như Yudai Ogawa (Nhật Bản), Alisher Mirzaev (Uzbekistan) và Abdel Kader Coulibaly (Bờ Biển Ngà).

Với Indonesia, đội bóng này đã triệu tập hơn 10 cầu thủ nhập tịch cũng như gốc nước ngoài với những cái tên quen thuộc, hầu hết có gốc Hà Lan như Sandy Walsh, Justin Hubner, Shayne Pattynama, Marc Klok, Thom Haye hay Ragnar Oratmangoen.

Về phía ĐT Việt Nam, trong tay HLV Kim Sang Sik có 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc cùng các nhân tố Việt kiều như Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik.

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình tại AFF ASEAN Cup 2026 bằng trận đấu với Timor Leste vào ngày 24/7. Do sân nhà của Timor Leste không đạt chuẩn, trận đấu này được tổ chức ở sân Chonburi (Thái Lan).