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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/7: U21 PVF giữ ngôi đầu, U21 CAHN thắng cảm xúc

Thứ Tư, 18:46, 15/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/7: U21 PVF giữ ngôi đầu bảng C sau trận hòa U21 Đà Nẵng, trong khi U21 CAHN giành chiến thắng cảm xúc trước U21 Đồng Nai.

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Chiều 14/7, lượt trận thứ hai bảng C VCK U21 Quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra sôi động trên sân PVF với hai cuộc đối đầu hấp dẫn. U21 CAHN giành chiến thắng quan trọng 3-1 trước U21 Đồng Nai, trong khi chủ nhà U21 PVF cầm hòa U21 Đà Nẵng 1-1 nhờ bàn gỡ ở những giây cuối cùng.

Sau lượt trận mở màn, Đà Nẵng từng đánh bại CAHN với tỷ số 2-1, còn PVF thắng đậm Đồng Nai 4-0. Vì vậy, CAHN bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn, bởi một kết quả không như ý sẽ khiến đội bóng này đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.

ket qua bong da viet nam hom nay 15 7 u21 pvf giu ngoi dau, u21 cahn thang cam xuc hinh anh 1
Ảnh: VFF

CAHN liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành Đồng Nai. Tuy nhiên, phải đến phút 42, đội bóng ngành Công an mới khai thông thế bế tắc. Từ đường chuyền thuận lợi của Hiền Lương, Khải Bình băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0.

Đúng vào thời gian bù giờ hiệp một, Hiền Lương tiếp tục tỏa sáng khi đón đường căng ngang từ cánh trái trước khi dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho CAHN.

Sabf hiệp hai, CAHN tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 55, tiền vệ Hoài Nam bật cao đánh đầu sau một tình huống phối hợp bên cánh, nâng tỷ số lên 3-0.

ket qua bong da viet nam hom nay 15 7 u21 pvf giu ngoi dau, u21 cahn thang cam xuc hinh anh 2
Ảnh: VFF

Dẫn trước với khoảng cách an toàn, CAHN có phần chùng xuống và phải trả giá ở phút 63. Từ đường kiến tạo của Phi Hùng, Tuấn Khang tận dụng thành công pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Đồng Nai.

Ở trận đấu còn lại, Đà Nẵng nhập cuộc đầy tự tin và vượt lên dẫn trước ở phút 25. Vĩ Nhật có pha xâm nhập vòng cấm thông minh trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn PVF, giúp đội bóng sông Hàn nắm lợi thế sau hiệp một.

Sang hiệp hai, PVF tạo ra nhiều cơ hội nhưng liên tiếp bị thủ môn Viết Lãm từ chối. Đáng chú ý, ở phút 67, Hoàng Khánh bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng vẫn không thể đánh bại người gác đền của Đà Nẵng.

ket qua bong da viet nam hom nay 15 7 u21 pvf giu ngoi dau, u21 cahn thang cam xuc hinh anh 3
Ảnh: VFF

Tưởng như đội bóng sông Hàn sẽ giành trọn 3 điểm thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng (90+5), Hoàng Khánh đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt bên cánh phải của Văn Bách, mang về bàn gỡ quý giá, giúp PVF giữ lại 1 điểm.

Sau hai lượt trận, PVF tạm dẫn đầu bảng C với 4 điểm. Đà Nẵng cũng có 4 điểm nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. CAHN vươn lên vị trí thứ ba với 3 điểm, trong khi Đồng Nai vẫn chưa có điểm nào và đối diện nguy cơ sớm bị loại.

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PV/VOV.VN
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