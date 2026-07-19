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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 19/7: U17 Hà Nội xuất sắc giành vé sớm vào tứ kết

Chủ Nhật, 19:15, 19/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 19/7: U17 Hà Nội trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết VCK U17 Quốc gia 2026 sau hai trận toàn thắng.

Chiều 19/7, lượt trận thứ hai bảng B và C tại VCK U17 Quốc gia 2026 đã diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý. U17 Hà Nội trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết sau hai trận toàn thắng, trong khi chiến thắng của U17 PVF-CAND trước CLB BĐ TP.HCM khiến cuộc cạnh tranh tại bảng B trở nên khó lường.

ket qua bong da viet nam hom nay 19 7 u17 ha noi xuat sac gianh ve som vao tu ket hinh anh 1
Ảnh: VFF

Sau thất bại 0-1 trước CLB BĐ TP.HCM ở trận ra quân, SLNA bước vào cuộc đối đầu Đồng Nai với quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Dù thế trận diễn ra cân bằng trong phần lớn hiệp một, đội bóng xứ Nghệ đã tạo bước ngoặt ở phút 35 với bàn mở tỷ số của Văn Sáng.

Bàn thắng giúp SLNA thi đấu hưng phấn hơn và hoàn toàn làm chủ thế trận. Đăng Huy nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ hiệp một, trước khi Văn Sáng hoàn tất cú đúp ở phút 54. Những phút cuối trận, Văn Lâm ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 72 và 76, ấn định chiến thắng đậm 5-0 cho SLNA.

ket qua bong da viet nam hom nay 19 7 u17 ha noi xuat sac gianh ve som vao tu ket hinh anh 2
Ảnh: VFF

Ở trận đấu còn lại của bảng B, PVF-CAND và CLB BĐ TP.HCM đều bước vào trận với áp lực buộc phải thắng sau thất bại ở lượt mở màn. PVF-CAND nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4. Đội bóng này tiếp tục duy trì sức ép, ghi thêm hai bàn để khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-0.

ket qua bong da viet nam hom nay 19 7 u17 ha noi xuat sac gianh ve som vao tu ket hinh anh 3
Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, CLB BĐ TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 56. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng phía Nam làm được. Chiến thắng 3-1 giúp PVF-CAND trở lại cuộc đua giành vé vào tứ kết, đồng thời khiến cục diện bảng B trở nên hết sức hấp dẫn trước lượt trận cuối.

ket qua bong da viet nam hom nay 19 7 u17 ha noi xuat sac gianh ve som vao tu ket hinh anh 4
Ảnh: VFF

Tại bảng C, cuộc đối đầu giữa Lâm Đồng và Đồng Tháp mang ý nghĩa quyết định khi cả hai đều trắng tay ở trận ra quân. Đồng Tháp là đội thi đấu chủ động và hiệu quả hơn để giành chiến thắng 2-1, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt ở vòng tứ kết. Trong khi đó, Lâm Đồng gần như không còn cơ hội đi tiếp.

ket qua bong da viet nam hom nay 19 7 u17 ha noi xuat sac gianh ve som vao tu ket hinh anh 5
Ảnh: VFF

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đối đầu Huế. Đội bóng Thủ đô sớm tạo lợi thế với các bàn thắng của Hải Dương (10′) và Mạnh Quân (14′), trước khi khép lại hiệp một bằng lợi thế dẫn 4-0.

ket qua bong da viet nam hom nay 19 7 u17 ha noi xuat sac gianh ve som vao tu ket hinh anh 6
Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, Hà Nội thi đấu chùng xuống, tạo điều kiện để Huế ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 66 và 68, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Tuy nhiên, đội bóng Cố đô không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng và chấp nhận thất bại chung cuộc 2-4.

Với hai chiến thắng liên tiếp, Hà Nội trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết VCK U17 Quốc gia 2026, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, các tấm vé còn lại vẫn sẽ được quyết định ở lượt trận cuối vòng bảng, hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn.

ket qua bong da viet nam hom nay 19 7 u17 ha noi xuat sac gianh ve som vao tu ket hinh anh 7
Ảnh: VFF

Trước đó, lượt trận thứ hai bảng A VCK U17 Quốc gia 2026 đã diễn ra với hai cặp đấu giữa Thể Công Viettel I gặp PVF và chủ nhà HAGL đối đầu Đà Nẵng. Kết quả chung cuộc, Thể Công Viettel I hòa 0-0 PVF, trong khi Đà Nẵng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước HAGL.

PV/VOV.VN
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