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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 29/6: Đội nữ TP.HCM I tiếp tục vượt trội

Thứ Hai, 18:47, 29/06/2026
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VOV.VN - Trận cầu tâm điểm vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 giữa Hà Nội I và TP.HCM I trên sân Hà Đông đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội khách.

Chiến thắng 1-0 này giúp TP.HCM I nối dài mạch toàn thắng sau ba vòng đấu, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch khi cả hai đội đều thắng ở hai lượt trận đầu tiên.

ket qua bong da viet nam hom nay 29 6 Doi nu tp.hcm i tiep tuc vuot troi hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Được chơi trên sân nhà Hà Đông, Hà Nội I nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian hiệp 1. Đội bóng Thủ đô triển khai tấn công ở nhiều hướng nhưng vấp phải hàng phòng ngự kín kẽ của TP.HCM I nên không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Trong khi đó, đội khách lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và dần lấy lại thế trận sau khoảng 30 phút đầu chịu áp lực. Cuối hiệp 1, TP.HCM I tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Joelma kiến tạo để Phan Thị Trang dứt điểm trong vòng cấm, nhưng thủ môn Vân Liên đã phản xạ xuất sắc cứu thua, giữ tỷ số 0-0 trước giờ nghỉ.

Ngay đầu hiệp 2, TP.HCM I bất ngờ tăng tốc và có bàn mở tỷ số ở phút 53. Từ quả phạt góc bên cánh phải, cú sút của Ngọc Trâm đưa bóng dội xà ngang. Trong pha bóng lộn xộn sau đó, Cù Thị Huỳnh Như có mặt đúng lúc, đánh đầu bồi tung lưới Hà Nội I.

Bị dẫn bàn, Hà Nội I liên tục gia tăng sức ép trong hơn 30 phút còn lại. Đội chủ nhà đưa thêm tiền đạo vào sân nhằm tăng cường sức tấn công, nhưng TP.HCM I nhanh chóng lùi đội hình, chuyển sang sơ đồ với 5 hậu vệ để bảo toàn lợi thế. 

Trước hàng thủ chơi chặt chẽ của đối phương, Hà Nội I gần như không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý. Những cú dứt điểm của đội chủ nhà đều thiếu lực và không đủ khó để đánh bại hàng thủ cũng như thủ môn Kim Thanh của TP.HCM I.

Giữ vững tỷ số 1-0 đến hết trận, TP.HCM I giành chiến thắng quan trọng để tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch sau ba vòng đấu.

PV/VOV.VN
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