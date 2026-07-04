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Danh sách vua phá lưới World Cup 2026: Messi tiếp tục dẫn đầu

Thứ Bảy, 16:05, 04/07/2026
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VOV.VN - Sau vòng 32 đội, Messi tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026.

Cuộc đua giành vua phá lưới World Cup 2026 cũng đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi những chân sút hàng đầu tiếp tục thể hiện phong độ làm bàn cao. Lionel Messi vẫn đứng đầu danh sách với 7 pha lập công.

Sau khi ghi 6 bàn ở vòng bảng, Messi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với bàn thắng vào lưới Cape Verde. Bàn thắng này vừa giúp Messi dẫn đầu danh sách vua phá lưới, cũng như nâng cao thành tích ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup với con số 20 bàn.

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Messi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Cầu thủ đứng thứ hai là Kylian Mbappe (Pháp) với 6 bàn thắng. Trong trận đấu với Thụy Điển, Mbappe ghi cú đúp bàn thắng để giúp Pháp thắng với tỉ số 3-0. Mbappe cũng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai trong lịch sử World Cup với 18 pha lập công.

Đồng thời, Mbappe cũng là cầu thủ góp công trực tiếp trong nhiều bàn thắng nhất tại World Cup 2026. Bên cạnh 6 bàn thắng, Mbappe còn có 2 kiến tạo, nâng số lần trực tiếp in dấu giày vào các bàn thắng lên con số 8.

Hai cầu thủ đứng sau là Erling Haaland (Na Uy) và Harry Kane (Anh) với 5 pha lập công. Haaland ghi bàn thắng quyết định để giúp Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà, trong khi Kane gây ấn tượng khi ghi cả 2 bàn giúp Anh lội ngược dòng trước CHDC Congo.

Bốn chân sút khác ghi được 4 bàn gồm Ousmane Dembele (Pháp), Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha), Vinicius Junior (Brazil) và Ismaila Sarr (Senegal). Trong đó, Dembele có 2 pha kiến tạo, ba cầu thủ còn lại mỗi người có thêm 1 kiến tạo.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) hiện đã ghi được 3 bàn thắng, bằng với 12 cầu thủ khác tại World Cup 2026. Ronaldo vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn khi Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha tại vòng 1/8.

Như Đạt/VOV.VN
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