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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8: Sơn La gây bất ngờ lớn

Thứ Ba, 20:58, 04/08/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8 được chú ý khi Sơn La gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng nghẹt thở trước Hà Nam.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8 được người hâm mộ quan tâm với trận đấu tại lượt 5 giải bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia 2026 giữa Sơn La và Hà Nam. Đang là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng, Hà Nam đặt quyết tâm rất lớn lớn giành trọn vẹn 3 điểm nhằm duy trì khoảng cách với đội xếp sau là Hà Nội.

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Sơn La (trắng) chiến thắng Hà Nam ở lượt 5 (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, diễn biến trận đấu diễn ra theo kịch bản ít người ngờ tới, đội bóng bị đánh giá thấp hơn lại có bàn thắng dẫn trước. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Ma Ngọc Anh dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho Sơn La. Bất ngờ phải nhận bàn thua, Hà Nam vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn san bằng tỉ số.

Nỗ lực của Hà Nam được đền đáp không lâu sau đó. Phút 23, Trần Thị Phương Linh lập công gỡ hòa 1-1. Bất ngờ lại tiếp diễn khi Lương Thị Bích Ngọc đưa Sơn La lần thứ hai dẫn trước đối thủ chỉ sau đó 4 phút. Đến thời điểm này, thầy trò huấn luyện viên Lường Văn Chuyên thi đấu chắc chắn hơn.

Suốt thời gian còn lại của hiệp 1, Hà Nam có một vài cơ hội nhưng chưa thực sự nguy hiểm để có thể ghi bàn. Sang hiệp 2, Sơn La chủ động phòng ngự chặt nhằm bảo toàn tỉ số. Trong khi đó, Hà Nam tiếp tục đẩy cao đội hình.

Tuy nhiên, trước tinh thần quyết tâm cao cùng áp lực từ khán giả Sơn La, các cô gái Hà Nam không tìm được bàn gỡ. Họ đành chấp nhận trận thua 1-2 trước Sơn La. Ngược lại, với chiến thắng quý giá này, Sơn La vẫn còn cơ hội để tranh chấp danh hiệu vô địch trong lần giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

PV/VOV.VN
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