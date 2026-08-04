English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: CLB CA TP.HCM có ngoại binh "khủng"

Thứ Ba, 15:05, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất hôm nay 4/8, CLB CA TP.HCM chiêu mộ thêm ngoại binh được đánh giá là chất lượng từ đội bóng châu Âu.

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB CA TP.HCM đã có thêm một tân binh là cầu thủ ngoại Aldair Ferreira (quốc tịch Angola). 

chuyen nhuong v-league 2026 2027 moi nhat clb ca tp.hcm co ngoai binh khung hinh anh 1
Ảnh: CLB CA TP.HCM. 

Aldair Ferreira sinh năm 1998, cao 1m75, trưởng thành từ CLB Gil Vicente, một trong những đội bóng lâu đời, hiện đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. 

Trước khi gia nhập CLB CA TP.HCM, Aldair Ferreira thi đấu cho CLB Botosani, tại giải vô địch quốc gia Rumani. Anh hiện cũng thuộc biên chế của đội  tuyển quốc gia Angola. Cầu thủ này được định giá 550.000 Euro. 

Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, Aldair Ferreira còn có thể chơi được ở vị trí tiền vệ cánh. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng tranh chấp và chuyền bóng tốt, cầu thủ 28 tuổi này được kỳ vọng sẽ giúp cho hàng tiền vệ của CLB CA TP.HCM vững vàng hơn trong mùa giải tới. 

Trong mùa 2026/2027, CLB CA TP.HCM được phép đăng ký 7 ngoại binh do thi đấu thêm giải Cúp C1 Đông Nam Á. Để chuẩn bị cho điều này, CLB CA TP.HCM đã thanh lý toàn bộ ngoại binh mùa trước để chiêu mộ các cầu thủ ngoại mới. 

Ngoài Aldair Ferreira, CLB CA TP.HCM đã sở hữu Dirk Abels (hậu vệ người Hà Lan) và Michael Olaha (tiền đạo người Nigeria). Trong thời gian tới, đội sẽ sớm công bố thêm 4 cầu thủ ngoại. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định gây bất ngờ lớn
Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định gây bất ngờ lớn

VOV.VN - Tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Nam Định gây bất ngờ lớn khi chiêu mộ thêm cầu thủ Việt kiều.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định gây bất ngờ lớn

Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định gây bất ngờ lớn

VOV.VN - Tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Nam Định gây bất ngờ lớn khi chiêu mộ thêm cầu thủ Việt kiều.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel có quyết định bất ngờ
Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel có quyết định bất ngờ

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel quyết định chia tay chân sút Pedro Henrique, một trong những ngoại binh trụ cột của đội bóng này.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel có quyết định bất ngờ

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel có quyết định bất ngờ

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel quyết định chia tay chân sút Pedro Henrique, một trong những ngoại binh trụ cột của đội bóng này.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: SLNA sắp có ngoại binh "xịn" thay thế Olaha
Chuyển nhượng V-League 2026/2027: SLNA sắp có ngoại binh "xịn" thay thế Olaha

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027, SLNA chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo Gabriel Moysés từ CLB Athletic Club tại Serie B của Brazil.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: SLNA sắp có ngoại binh "xịn" thay thế Olaha

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: SLNA sắp có ngoại binh "xịn" thay thế Olaha

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027, SLNA chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo Gabriel Moysés từ CLB Athletic Club tại Serie B của Brazil.

Chuyển nhượng V-League hôm nay 28/7: Nam Định chiêu mộ cầu thủ Việt kiều
Chuyển nhượng V-League hôm nay 28/7: Nam Định chiêu mộ cầu thủ Việt kiều

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League hôm nay 28/7 nhận được sự chú ý khi Nam Định chiêu mộ thành công cầu thủ Việt kiều.

Chuyển nhượng V-League hôm nay 28/7: Nam Định chiêu mộ cầu thủ Việt kiều

Chuyển nhượng V-League hôm nay 28/7: Nam Định chiêu mộ cầu thủ Việt kiều

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League hôm nay 28/7 nhận được sự chú ý khi Nam Định chiêu mộ thành công cầu thủ Việt kiều.

Chuyển nhượng V-League 26/27 mới nhất: Hà Nội FC chia tay cựu tuyển thủ U20
Chuyển nhượng V-League 26/27 mới nhất: Hà Nội FC chia tay cựu tuyển thủ U20

VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC chia tay hậu vệ Nguyễn Xuân Kiên.

Chuyển nhượng V-League 26/27 mới nhất: Hà Nội FC chia tay cựu tuyển thủ U20

Chuyển nhượng V-League 26/27 mới nhất: Hà Nội FC chia tay cựu tuyển thủ U20

VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC chia tay hậu vệ Nguyễn Xuân Kiên.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế