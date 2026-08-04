Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: CLB CA TP.HCM có ngoại binh "khủng"

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB CA TP.HCM đã có thêm một tân binh là cầu thủ ngoại Aldair Ferreira (quốc tịch Angola).

Ảnh: CLB CA TP.HCM.

Aldair Ferreira sinh năm 1998, cao 1m75, trưởng thành từ CLB Gil Vicente, một trong những đội bóng lâu đời, hiện đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Trước khi gia nhập CLB CA TP.HCM, Aldair Ferreira thi đấu cho CLB Botosani, tại giải vô địch quốc gia Rumani. Anh hiện cũng thuộc biên chế của đội tuyển quốc gia Angola. Cầu thủ này được định giá 550.000 Euro.

Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, Aldair Ferreira còn có thể chơi được ở vị trí tiền vệ cánh. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng tranh chấp và chuyền bóng tốt, cầu thủ 28 tuổi này được kỳ vọng sẽ giúp cho hàng tiền vệ của CLB CA TP.HCM vững vàng hơn trong mùa giải tới.

Trong mùa 2026/2027, CLB CA TP.HCM được phép đăng ký 7 ngoại binh do thi đấu thêm giải Cúp C1 Đông Nam Á. Để chuẩn bị cho điều này, CLB CA TP.HCM đã thanh lý toàn bộ ngoại binh mùa trước để chiêu mộ các cầu thủ ngoại mới.

Ngoài Aldair Ferreira, CLB CA TP.HCM đã sở hữu Dirk Abels (hậu vệ người Hà Lan) và Michael Olaha (tiền đạo người Nigeria). Trong thời gian tới, đội sẽ sớm công bố thêm 4 cầu thủ ngoại.