Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay 15/9: CLB CAHN gục ngã trước Gamba Osaka
VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay 15/9: CLB CAHN thất bại 1-4 trong chuyến làm khách của Gamba Osaka.
CLB CAHN nhập cuộc tự tin và tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong chuyến làm khách của Gamba Osaka. Thậm chí, Koko suýt mở tỷ số cho đại diện V-League khi tung cú sút xa dội xà ngang ở phút 25.
Tiếc rằng, ngay sau khi xà ngang từ chối siêu phẩm của Koko, CLB CAHN đã để thủng lưới. Usami tung cú sút uy lực, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip và mở tỷ số cho Gamba Osaka.
Sau bàn thua, CLB CAHN trải qua phen thót tim khi Cao Pendant Quang Vinh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài tham khảo VAR và xác định Yamashita đã dùng tay chơi bóng trước nên không thổi phạt đền.
Nắm lợi thế dẫn trước, Gamba Osaka chủ động pressing tầm cao và ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2 sau những pha phối hợp ăn ý. Những người lập công cho đội chủ nhà là Toshida ở phút 58 và Usami ở phút 67.
Nỗ lực chiến đấu của CLB CAHN mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 79. Đình Bắc đi bóng lắt léo rồi tung cú sút khiến thủ môn Ichimori không thể bắt dính, Koko ập vào dứt điểm tung lưới Gamba Osaka.
Trước khi trận đấu kết thúc, Sumi có pha độc diễn ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 cho Gamba Osaka. CLB CAHN có màn ra mắt không như ý tại Cúp C1 châu Á và sẽ gặp Kashima Antlers trên sân nhà ở lượt trận kế tiếp vào ngày 13/10.