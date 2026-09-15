Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay 15/9: CLB CAHN gục ngã trước Gamba Osaka

CLB CAHN nhập cuộc tự tin và tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong chuyến làm khách của Gamba Osaka. Thậm chí, Koko suýt mở tỷ số cho đại diện V-League khi tung cú sút xa dội xà ngang ở phút 25.

Tiếc rằng, ngay sau khi xà ngang từ chối siêu phẩm của Koko, CLB CAHN đã để thủng lưới. Usami tung cú sút uy lực, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip và mở tỷ số cho Gamba Osaka.

Gamba Osaka thể hiện kinh nghiệm thi đấu dày dạn hơn CLB CAHN và giành trọn 3 điểm trên sân nhà. (Ảnh: AFC)

Sau bàn thua, CLB CAHN trải qua phen thót tim khi Cao Pendant Quang Vinh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài tham khảo VAR và xác định Yamashita đã dùng tay chơi bóng trước nên không thổi phạt đền.

Nắm lợi thế dẫn trước, Gamba Osaka chủ động pressing tầm cao và ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2 sau những pha phối hợp ăn ý. Những người lập công cho đội chủ nhà là Toshida ở phút 58 và Usami ở phút 67.

Nỗ lực chiến đấu của CLB CAHN mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 79. Đình Bắc đi bóng lắt léo rồi tung cú sút khiến thủ môn Ichimori không thể bắt dính, Koko ập vào dứt điểm tung lưới Gamba Osaka.

Trước khi trận đấu kết thúc, Sumi có pha độc diễn ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 cho Gamba Osaka. CLB CAHN có màn ra mắt không như ý tại Cúp C1 châu Á và sẽ gặp Kashima Antlers trên sân nhà ở lượt trận kế tiếp vào ngày 13/10.

12:24 Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20 VOV.VN - Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20 với tỷ số 1-1 trong trận đấu ra quân. 12:30 Đình Bắc quyết tâm cùng CAHN giành chiến thắng trước Gamba Osaka Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Gamba Osaka của Nhật Bản tại Cúp C1 châu Á 2026/2027, Nguyễn Đình Bắc đánh giá đây là đối thủ mạnh và sở hữu nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu lục. Dù vậy, tiền đạo CAHN khẳng định toàn đội không e ngại và sẽ tập trung tối đa cho trận đấu. “Với cá nhân Đình Bắc, Gamba Osaka là một đội bóng mạnh. Nhưng bóng đá có thắng, có thua không phải lúc nào cũng thắng mãi. Gamba Osaka vẫn là đối thủ mạnh và toàn đội sẽ tập trung tối đa cho trận đấu này” - Đình Bắc chia sẻ. Đình Bắc quyết tâm trước trận đấu với đại diện Nhật Bản (Ảnh: CAHN). Để chuẩn bị cho trận đấu, CAHN đã theo dõi trận đấu gần đây của Gamba Osaka nhằm phân tích đối thủ. Tuy nhiên, Đình Bắc nhấn mạnh đội bóng ngành Công an vẫn ưu tiên hoàn thiện lối chơi và phát huy tối đa khả năng của chính mình. Tiền đạo người Nghệ An cho biết: “CAHN đang tập trung vào chính mình, hoàn thiện lối chơi để khi bước vào trận đấu, toàn đội có thể thi đấu tốt nhất”. Đình Bắc cũng khẳng định tinh thần của CAHN đang ở trạng thái tốt trước ngày bước vào hành trình tại Cúp C1 châu Á 2026/2027. Đây là sân chơi quy tụ nhiều CLB mạnh của châu Á và mang đến cơ hội để các cầu thủ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Đình Bắc khẳng định: “Đây là một giải đấu có ý nghĩa khi quy tụ các câu lạc bộ hàng đầu châu Á. CAHN phải thi đấu với rất nhiều đội bóng mạnh. Tuy nhiên, toàn đội và các cầu thủ đều rất quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu trong từng trận đấu” Bên cạnh đó, tiền đạo CAHN kỳ vọng đội bóng sẽ tạo dấu ấn ngay trận ra quân và hướng tới chiến thắng trước Gamba Osaka. Đặc biệt, trận đấu diễn ra trong thời điểm CLB hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập, qua đó tạo thêm động lực để các cầu thủ thi đấu với quyết tâm cao nhất. 12:30 HLV Polking đặt mục tiêu giành điểm trước Gamba Osaka HLV Polking cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng và hạnh phúc khi được góp mặt ở sân chơi châu Á. Đây là cơ hội để CLB phát triển, đồng thời giúp các cầu thủ có thêm trải nghiệm ở đấu trường quốc tế”. HLV Polking dành sự tôn trọng lớn với Gamba Osaka (Ảnh: CAHN). HLV Polking cũng dành sự tôn trọng cho Gamba Osaka. Ông đánh giá đại diện Nhật Bản sở hữu lịch sử, truyền thống và lực lượng cầu thủ chất lượng, bất chấp những kết quả chưa thực sự ổn định trong thời gian gần đây. “Gamba Osaka đang trải qua những thời điểm thăng trầm, nhưng họ vẫn là một CLB lớn và có nhiều cầu thủ chất lượng. Có thể họ cần thêm thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất, nhưng đây chắc chắn vẫn là một đối thủ rất mạnh đối với chúng tôi” - HLV Polking nhận định. Theo HLV Polking, Gamba Osaka đang gặp một số khó khăn ở đấu trường quốc nội, trong khi CAHN có sự chuẩn bị và trạng thái tâm lý tốt. Đây là cơ sở để ông kỳ vọng đội bóng có thể giành được kết quả tích cực. HLV Polking thừa nhận: “Nếu chúng tôi thi đấu tốt và giành được điểm, thậm chí có thể giành chiến thắng, đó sẽ là một kết quả tuyệt vời đối với CLB nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, để làm được điều đó chắc chắn không dễ dàng”. 16:05 Các thành viên CLB CAHN tới sân (Ảnh: CLB) 16:20 Đội hình xuất phát của CLB CAHN. (Ảnh: CLB) Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi khi trời đổ mưa rất lớn tại sân vận động Suita City. (Ảnh: CLB) Các cầu thủ CLB CAHN khởi động. (Ảnh: CLB) Thủ môn Nguyễn Filip chuẩn bị cho trận đấu. (Ảnh: CLB) 17:00 Trận đấu bắt đầu!!! CLB CAHN giao bóng Hai đội dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân thảm họa lũ quét tại Trung Quốc và Nepal. (Ảnh: AFC) CLB CAHN ra sân trong trang phục màu đỏ. (Ảnh: AFC) Gamba Osaka sử dụng áo đấu màu xanh đen. (Ảnh: AFC) 17:04 3': Đại diện V-League nhập cuộc tự tin!!! Các cầu thủ CLB CAHN tranh chấp quyết liệt khi không có bóng và sẵn sàng thể hiện kỹ thuật để thoát pressing. 17:08 6': Đáng tiếc!!! Pha phối hợp giữa Quang Hải và Koko mở ra cơ hội xâm nhập vòng cấm cho Alan. Tuy nhiên, hậu vệ Gamba Osaka kịp lùi về phá bóng trước khi Alan kịp dứt điểm. 17:09 8': Cơ hội đầu tiên thuộc về CLB CAHN!!! Henen nhả bóng vừa tầm, Quang Hải băng lên dứt điểm tuyến hai nhưng không thắng được thủ môn đối phương. 17:10 9': CLB CAHN tiếp tục tấn công!!! Damia tung cú sút uy lực sau pha phối hợp trung lộ nhưng bóng đập trúng người hậu vệ Gamba Osaka. 17:14 12': Gamba Osaka đáp trả!!! Thủ môn Nguyễn Filip cứu thua trước cú sút xa của Shouta Abe. 17:16 15': KHÔNG VÀO!!! CLB CAHN phối hợp nhịp nhàng bên cánh trái, Đoàn Văn Hậu băng lên thực hiện quả tạt, Alan bật cao đánh đầu chệch cột dọc. 17:20 19': Xử lý táo bạo!!! Henen đột phá bên cánh phải rồi tung cú sút từ rìa vòng cấm Gamba Osaka. Tuy nhiên, thủ môn Ichimori đã chơi cảnh giác. 17:27 25': XÀ NGANG CỨU THUA CHO GAMBA OSAKA!!! Koko tung cú sút xa đẹp mắt sau pha phối hợp với Quang Hải. Tuy nhiên, xà ngang đã từ chối bàn thắng mở tỷ số cho CLB CAHN. Koko suýt đưa CLB CAHN vượt lên dẫn trước. (Ảnh: AFC) 17:27 26': Vẫn chưa có bàn thắng cho CLB CAHN!!! Alan đi bóng lắt léo rồi tung cú sút chệch cột dọc trong gang tấc. 17:30 29': VÀO!!! Gamba Osaka 1-0 CLB CAHN Usami tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao. Thủ môn Nguyễn Filip bay người hết cỡ nhưng chỉ có thể làm nền cho siêu phẩm. Usami mở tỷ số cho Gamba Osaka. (Ảnh: AFC) 17:35 33': PHẠT ĐỀN CHO GAMBA OSAKA!!! Cao Pendant Quang Vinh dùng tay chơi bóng trong vòng cấm CLB CAHN khi tranh chấp với Yamashita và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. 17:39 38': VAR TỪ CHỐI PHẠT ĐỀN!!! Sau khi tham khảo tình huống quay chậm, trọng tài xác định cầu thủ Gamba Osaka đã để bóng chạm tay trước khi Cao Pendant Quang Vinh để bóng chạm tay nên CLB CAHN được hưởng quả phạt lên. 17:41 40': Nguy hiểm!!! CLB CAHN có phen thót tim khi Shouta Abe tung cú sút quyết đoán đưa bóng đi chệch mục tiêu. 17:43 43': Dứt điểm!!! Putros thực hiện quả tạt từ cánh phải, Alan bật cao đánh đầu chệch cột dọc. 17:46 44': CỨU THUA NGOẠN MỤC!!! Yamashita có cơ hội đối mặt thủ môn và bình tĩnh lừa qua Nguyễn Filip sau khi CLB CAHN để mất bóng trước vòng cấm. Rất may, Stefan Mauk kịp lùi về ngăn Yamashita dứt điểm và Bùi Hoàng Việt Anh phá bóng giải nguy. 17:50 Hiệp 1 kết thúc!!! CLB CAHN bị Gamba Osaka dẫn trước 0-1 khi bước vào giờ nghỉ. Ảnh: CLB 18:03 Hiệp 2 bắt đầu!!! Gamba Osaka giao bóng 18:09 49': Nguyễn Filip phản xạ xuất thần!!! Thủ môn CLB CAHN bay người cản phá cú sút cận thành của Meshino. 18:14 54': Nỗ lực bất thành!!! Alan đón quả tạt từ cánh phải của Henen rồi xoay người tung cú sút chệch cột dọc Gamba Osaka. 18:17 58': VÀO!!! Gamba Osaka 2-0 CLB CAHN Gamba Osaka phối hợp đẹp mắt để kéo dãn hàng phòng ngự CLB CAHN trước khi Yamashita tạt bóng cho Toshida đánh đầu vào lưới trống. Gamba Osaka triển khai những pha phối hợp ấn tượng. (Ảnh: AFC) 18:17 59': CLB CAHN thay người!!! Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long vào thế chỗ Henen, Damia. 18:20 61': KHÔNG VÀO!!! Nỗ lực phá bóng của Bùi Hoàng Việt Anh vô tình giúp Usami có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng Nguyễn Filip đã cứu thua xuất sắc. 18:21 63': CLB CAHN đáp trả!!! Quang Hải tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn đối phương. 18:26 67': VÀO!!! Gamba Osaka 3-0 CLB CAHN Yamashita đoạt bóng sau pha tranh chấp với Đoàn Văn Hậu trước vòng cấm rồi kiến tạo cho Usami dứt điểm vào lưới trống. VAR đã kiểm tra lại tình huống nhưng trọng tài xác định Yamashita không phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu và công nhận bàn thắng cho Gamba Osaka. Usami lập cú đúp vào lưới CLB CAHN. (Ảnh: AFC) 18:28 70': Quang Hải rời sân!!! Đội trưởng của CLB CAHN rời sân nhường chỗ cho Lê Văn Đô. 18:32 74': Đình Bắc uy hiếp khung thành!!! Cú sút phạt của Đình Bắc đưa bóng đi chệch cột dọc Gamba Osaka. 18:37 78': XÀ NGANG CỨU THUA!!! Thủ môn Nguyễn Filip đã chôn chân đứng nhìn trước pha đánh đầu cận thành của Jebali. Tuy nhiên, thần may mắn đã đứng về phía CLB CAHN ở tình huống này. 18:38 79': VÀO!!! Gamba Osaka 3-1 CLB CAHN Đình Bắc đi bóng tự tin trong vòng cấm rồi tung cú sút từ góc hẹp khiến thủ môn không thể bắt dính. Koko ập vào dứt điểm thành bàn. Koko rút ngắn cách biệt cho CLB CAHN. (Ảnh: AFC) 18:43 85': Lộn xộn trong vòng cấm!!! Nỗ lực càn lướt của Jebali gây ra hỗn loạn trước khung thành CLB CAHN nhưng Lê Phạm Thành Long kịp phá bóng giải nguy. 18:47 88': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO CLB CAHN!!! Alan ngã trong vòng cấm Gamba Osaka nhưng trọng tài xác định cầu thủ Gamba Osaka không phạm lỗi. 18:52 90'+3: VÀO!!! Gamba Osaka 4-1 CLB CAHN Sumi đi bóng vượt qua 2 cầu thủ CLB CAHN rồi dứt điểm thành bàn trong pha đối mặt thủ môn Nguyễn Filip. 18:54 HẾT GIỜ!!! CLB CAHN thất bại 1-4 trong chuyến làm khách của Gamba Osaka ở trận ra quân Cúp C1 châu Á 2026/2027. Ảnh: CLB

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