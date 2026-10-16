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Kết quả Cúp C2 châu Âu: AC Milan thắng đậm, đại diện Ngoại hạng Anh thua đau

Thứ Sáu, 05:43, 16/10/2026
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VOV.VN - Kết quả Cúp C2 châu Âu hôm nay 16/10, AC Milan thắng đậm Salzburg 4-0, Crystal Palace thua đau 2-3 trước Lyon.

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Cisse lập hat-trick giúp AC Milan thắng Salzburg 4-0. (Ảnh: Reuters)

AC Milan giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trong chuyến làm khách của Salzburg ở loạt trận vòng 2 Cúp C2 châu Âu 2026/2027 diễn ra đêm 15/10 rạng sáng 16/10 theo giờ Việt Nam. Tài năng trẻ Alphadjo Cisse tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới đội chủ nhà còn Goncalo Ramos là tác giả bàn thắng còn lại.

Alphadjo Cisse đánh đầu mở tỷ số cho AC Milan ngay phút 15 và dứt điểm cận thành để nhân đôi cách biệt ở phút 32, trước khi hoàn tất cú hat-trick bằng pha đệm bóng vào lưới trống ở phút 49. Goncalo Ramos ấn định chiến thắng 4-0 cho đại diện Serie A sau sai lầm tai hại của hậu vệ Salzburg ở phút 72.

Tiếc rằng, chiến thắng của AC Milan trở nên kém hoàn hảo khi hậu vệ Filippo Terracciano lĩnh thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi nhằm ngăn đối phương thoát xuống đối mặt thủ môn ở phút 83. Tuy nhiên, Salzburg không thể tận dụng quãng thời gian chơi hơn người để ghi bàn thắng danh dự.

Đồng hương của AC Milan là Juventus cũng được hưởng niềm vui trong loạt trận vòng 2 Cúp C2 châu Âu khi lội ngược dòng thắng Celta Vigo 2-1. Cặp tiền đạo Nick Woltemade (58') và Kolo Muani (90'+2) "nổ súng" giúp đội khách giành trọn 3 điểm dù Hugo Alvarez mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 18.

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Lyon (áo trắng) và Crystal Palace tạo ra màn rượt đuổi tỷ số. (Ảnh: Reuters)

Các đại diện Ngoại hạng Anh tại Cúp C2 châu Âu có hoàn cảnh trái ngược ở vòng 2. Nếu như Sunderland lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Torreense còn Bournemouth thắng đậm Sturm Gaz 3-0, thì Crystal Palace thua 2-3 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước Lyon.

Với kết quả này, Bournemouth đứng thứ 5 và Sunderland đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/2027 với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Trong khi đó, Crystal Palace đang đứng thứ 15 với 3 điểm.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác tại vòng 2 Cúp C2 châu Âu 2026/2027, Leverkusen đại thắng 4-0 trong chuyến làm khách của Lech Poznan, Benfica đè bẹp Celtic 4-1, Besiktas thắng nghẹt thở Hoffenheim 3-2.

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Kết quả loạt trận vòng 2 Cúp C2 châu Âu 2026/2027. (Ảnh: UEFA)

 

Hoàng Long/VOV.VN
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