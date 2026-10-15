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Khởi tranh Cúp C3 châu Âu 2026/2027: Đội bóng cũ của Công Phượng làm nên lịch sử

Thứ Năm, 14:00, 15/10/2026
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VOV.VN - Đội bóng cũ của Công Phượng là Sint-Truidense có cột mốc lịch sử khi sẽ có trận đấu ra mắt tại đấu trường Cúp châu Âu.

Vòng bảng Cúp C3 châu Âu (Conference League) 2026/2027 sẽ khởi tranh vào đêm nay 15/10 rạng sáng mai 16/10 theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý, đội bóng cũ của tiền đạo Công Phượng là Sint-Truidense sẽ có màn ra mắt tại đấu trường này và được hưởng lợi thế khi được chơi trên sân nhà trước Iberia Tbilisi.

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Công Phượng thời còn khoác áo Sint-Truidense. (Ảnh: STVV)

Cuộc đọ sức giữa Sint-Truidense và Iberia Tbilisi sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10. Đây là cột mốc lịch sử với Sint-Truidense khi họ sẽ có lần đầu tiên xuất hiện ở vòng bảng của một giải Cúp châu Âu.

Sint-Truidense giành quyền góp mặt tại vòng bảng Cúp C3 châu Âu 2026/2027 sau khi đứng hạng 3 ở giải VĐQG Bỉ mùa trước và thua Omonia tại vòng loại Cúp C2 châu Âu.

Theo thể thức thi đấu tại Cúp C3 châu Âu 2026/2027, mỗi đội bóng sẽ chơi 6 trận tại giai đoạn vòng bảng. Top 8 đội dẫn đầu sau vòng bảng sẽ giành vé thẳng vào vòng 16 đội. Các đội từ thứ 9 đến thứ 24 sẽ thi đấu vòng play-off knock-out (lượt đi - lượt về) để tranh 8 suất còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp thứ 25 trở xuống sẽ bị loại.

Trong quá khứ, Sint-Truidense từng thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi là CLB Công Phượng khoác áo hồi năm 2019. Tại đội bóng này, Công Phượng chỉ 1 lần ra sân tại giải VĐQG Bỉ trước khi trở về Việt Nam thi đấu.

Lịch thi đấu vòng mở màn Cúp C3 châu Âu 2026/2027

23h45 ngày 15/10: Gent – AGF

23h45 ngày 15/10: Panathinaikos – Borac

23h45 ngày 15/10: Lugano – Belgrade

23h45 ngày 15/10: Hajduk – Ajax

23h45 ngày 15/10: KuPS – Trabzonspor

23h45 ngày 15/10: CSKA Sofia – AS Monaco

23h45 ngày 15/10: Mjallby – Inter d’Escaldes

23h45 ngày 15/10: Riga – Kairat

23h45 ngày 15/10: Egnatia – Midtjylland

02h00 ngày 16/10: Sint-Truidense – Iberia Tbilisi

02h00 ngày 16/10: Freiburg – Jablonec

02h00 ngày 16/10: Hearts – Nordsjaelland

02h00 ngày 16/10: Brann – Lincoln

02h00 ngày 16/10: Copenhagen – Braga

02h00 ngày 16/10: Brighton – Zalgiris

02h00 ngày 16/10: Atalanta – Pafos

02h00 ngày 16/10: Twente – Thun

PV/VOV.VN
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