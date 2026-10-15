Khởi tranh Cúp C3 châu Âu 2026/2027: Đội bóng cũ của Công Phượng làm nên lịch sử
VOV.VN - Đội bóng cũ của Công Phượng là Sint-Truidense có cột mốc lịch sử khi sẽ có trận đấu ra mắt tại đấu trường Cúp châu Âu.
Vòng bảng Cúp C3 châu Âu (Conference League) 2026/2027 sẽ khởi tranh vào đêm nay 15/10 rạng sáng mai 16/10 theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý, đội bóng cũ của tiền đạo Công Phượng là Sint-Truidense sẽ có màn ra mắt tại đấu trường này và được hưởng lợi thế khi được chơi trên sân nhà trước Iberia Tbilisi.
Cuộc đọ sức giữa Sint-Truidense và Iberia Tbilisi sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10. Đây là cột mốc lịch sử với Sint-Truidense khi họ sẽ có lần đầu tiên xuất hiện ở vòng bảng của một giải Cúp châu Âu.
Sint-Truidense giành quyền góp mặt tại vòng bảng Cúp C3 châu Âu 2026/2027 sau khi đứng hạng 3 ở giải VĐQG Bỉ mùa trước và thua Omonia tại vòng loại Cúp C2 châu Âu.
Theo thể thức thi đấu tại Cúp C3 châu Âu 2026/2027, mỗi đội bóng sẽ chơi 6 trận tại giai đoạn vòng bảng. Top 8 đội dẫn đầu sau vòng bảng sẽ giành vé thẳng vào vòng 16 đội. Các đội từ thứ 9 đến thứ 24 sẽ thi đấu vòng play-off knock-out (lượt đi - lượt về) để tranh 8 suất còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp thứ 25 trở xuống sẽ bị loại.
Trong quá khứ, Sint-Truidense từng thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi là CLB Công Phượng khoác áo hồi năm 2019. Tại đội bóng này, Công Phượng chỉ 1 lần ra sân tại giải VĐQG Bỉ trước khi trở về Việt Nam thi đấu.
Lịch thi đấu vòng mở màn Cúp C3 châu Âu 2026/2027
23h45 ngày 15/10: Gent – AGF
23h45 ngày 15/10: Panathinaikos – Borac
23h45 ngày 15/10: Lugano – Belgrade
23h45 ngày 15/10: Hajduk – Ajax
23h45 ngày 15/10: KuPS – Trabzonspor
23h45 ngày 15/10: CSKA Sofia – AS Monaco
23h45 ngày 15/10: Mjallby – Inter d’Escaldes
23h45 ngày 15/10: Riga – Kairat
23h45 ngày 15/10: Egnatia – Midtjylland
02h00 ngày 16/10: Sint-Truidense – Iberia Tbilisi
02h00 ngày 16/10: Freiburg – Jablonec
02h00 ngày 16/10: Hearts – Nordsjaelland
02h00 ngày 16/10: Brann – Lincoln
02h00 ngày 16/10: Copenhagen – Braga
02h00 ngày 16/10: Brighton – Zalgiris
02h00 ngày 16/10: Atalanta – Pafos
02h00 ngày 16/10: Twente – Thun