Khởi tranh Cúp C3 châu Âu 2026/2027: Đội bóng cũ của Công Phượng làm nên lịch sử

Vòng bảng Cúp C3 châu Âu (Conference League) 2026/2027 sẽ khởi tranh vào đêm nay 15/10 rạng sáng mai 16/10 theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý, đội bóng cũ của tiền đạo Công Phượng là Sint-Truidense sẽ có màn ra mắt tại đấu trường này và được hưởng lợi thế khi được chơi trên sân nhà trước Iberia Tbilisi.

Công Phượng thời còn khoác áo Sint-Truidense. (Ảnh: STVV)

Cuộc đọ sức giữa Sint-Truidense và Iberia Tbilisi sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10. Đây là cột mốc lịch sử với Sint-Truidense khi họ sẽ có lần đầu tiên xuất hiện ở vòng bảng của một giải Cúp châu Âu.

Sint-Truidense giành quyền góp mặt tại vòng bảng Cúp C3 châu Âu 2026/2027 sau khi đứng hạng 3 ở giải VĐQG Bỉ mùa trước và thua Omonia tại vòng loại Cúp C2 châu Âu.

Theo thể thức thi đấu tại Cúp C3 châu Âu 2026/2027, mỗi đội bóng sẽ chơi 6 trận tại giai đoạn vòng bảng. Top 8 đội dẫn đầu sau vòng bảng sẽ giành vé thẳng vào vòng 16 đội. Các đội từ thứ 9 đến thứ 24 sẽ thi đấu vòng play-off knock-out (lượt đi - lượt về) để tranh 8 suất còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp thứ 25 trở xuống sẽ bị loại.

Trong quá khứ, Sint-Truidense từng thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi là CLB Công Phượng khoác áo hồi năm 2019. Tại đội bóng này, Công Phượng chỉ 1 lần ra sân tại giải VĐQG Bỉ trước khi trở về Việt Nam thi đấu.

Lịch thi đấu vòng mở màn Cúp C3 châu Âu 2026/2027 23h45 ngày 15/10: Gent – AGF 23h45 ngày 15/10: Panathinaikos – Borac 23h45 ngày 15/10: Lugano – Belgrade 23h45 ngày 15/10: Hajduk – Ajax 23h45 ngày 15/10: KuPS – Trabzonspor 23h45 ngày 15/10: CSKA Sofia – AS Monaco 23h45 ngày 15/10: Mjallby – Inter d’Escaldes 23h45 ngày 15/10: Riga – Kairat 23h45 ngày 15/10: Egnatia – Midtjylland 02h00 ngày 16/10: Sint-Truidense – Iberia Tbilisi 02h00 ngày 16/10: Freiburg – Jablonec 02h00 ngày 16/10: Hearts – Nordsjaelland 02h00 ngày 16/10: Brann – Lincoln 02h00 ngày 16/10: Copenhagen – Braga 02h00 ngày 16/10: Brighton – Zalgiris 02h00 ngày 16/10: Atalanta – Pafos 02h00 ngày 16/10: Twente – Thun