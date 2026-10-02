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Cầu thủ Indonesia và Bangladesh "hỗn chiến" ở FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Sáu, 10:31, 02/10/2026
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VOV.VN - Cầu thủ đôi bên lao vào hỗn chiến và để lại hình ảnh xấu trong trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

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Những phút cuối trận Indonesia gặp Bangladesh đã chứng kiến diễn biến "điên rồ" khi thời gian bù giờ được kéo dài từ 2 phút thành 7 phút và đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn để thắng chung cuộc 9-2. Ngoài ra, cầu thủ đôi bên còn lao vào hỗn chiến khiến trận đấu bị gián đoạn.

Màn ẩu đả giữa đôi bên bùng nổ khi Saad Uddin (Bangladesh) phạm lỗi với Ole Romeny (Indonesia), sau đó cầu thủ hai đội lao vào xô xát khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Trọng tài phải vất vả hạ nhiệt những cái đầu nóng, trước khi rút thẻ vàng cho Saad Uddin và Ole Romeny.

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Cầu thủ Indonesia và Bangladesh hỗn chiến trong trận đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Chụp màn hình)

Vụ ẩu đả giữa cầu thủ đôi bên cùng việc VAR can thiệp được xem là nguyên nhân khiến quãng thời gian bù giờ ở trận này kéo dài từ 2 phút lên thành 7 phút. 

Quãng thời gian bù giờ gây tranh cãi góp phần giúp Indonesia giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 đầy kịch tính. Kevin Diks và Mitchell Baker liên tiếp ghi bàn ở phút 90+6 và 90+7 để giúp Indonesia thắng Bangladesh 9-2 và giật vé vào chung kết gặp Thái Lan, dù Malaysia thắng Singapore 6-0 ở cặp đấu cùng giờ.

Sau khi trận đấu kết thúc, tình hình trên sân tiếp tục căng thẳng khi Ragnar Oratmangoen (Indonesia) khiêu khích cựu sao Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury (Bangladesh) và khiến cầu thủ được định giá cao nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026 nổi nóng. Tuy nhiên, những người xung quanh đã kịp ngăn cản Hamza Choudhury ăn thua đủ với Ragnar Oratmangoen.

 

PV/VOV.VN
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