Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 29/8: Haaland toả sáng, Man City thắng thuyết phục

03:55

Sau tiếng còi khai cuộc, Man City là đội chơi chủ động hơn, tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm. Đến phút 17, Man City có bàn thắng mở tỉ số. Từ đường treo bóng của đồng đội, Haaland di chuyển thông minh đánh đầu điểm rơi vào góc cao khung thành khiến thủ thành Henderson không thể cản phá.

Man City sau đó tiếp tục kiểm soát thế trận rồi tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không ghi thêm bàn thắng trong hiệp một. Sang đầu hiệp hai, Man City có bàn nhân đôi cách biệt khi Cherki "nhảy múa" trong vòng cấm rồi chích bóng hiểm góc ghi bàn ở phút 54.

Chỉ 2 phút sau, Crystal Palace có bàn rút ngắn tỉ số khi Pino đá phạt trực tiếp thành bàn. Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, Cherki ghi cú đúp bàn thắng để giúp Man City tái lập cách biệt hai bàn.

Đến phút 84, Foden đi bóng thẳng từ trung lộ vào vòng cấm rồi chuyền cho Haaland dứt điểm cận thành rất căng vào cột gần đánh bại thủ thành Henderson. Man City giành chiến thắng trước Crystal Palace với tỉ số chung cuộc 4-1.