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Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 29/8: Haaland toả sáng, Man City thắng thuyết phục

Thứ Bảy, 03:43, 29/08/2026
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VOV.VN - Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 29/8 được chú ý khi Man City vượt qua Crystal Palace đầy thuyết phục với cú đúp bàn thắng của Haaland và Cherki.

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 29/8 được chú ý khi Man City vượt qua Crystal Palace đầy thuyết phục với cú đúp bàn thắng của Haaland và Cherki.

03:55

Sau tiếng còi khai cuộc, Man City là đội chơi chủ động hơn, tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm. Đến phút 17, Man City có bàn thắng mở tỉ số. Từ đường treo bóng của đồng đội, Haaland di chuyển thông minh đánh đầu điểm rơi vào góc cao khung thành khiến thủ thành Henderson không thể cản phá. 

Man City sau đó tiếp tục kiểm soát thế trận rồi tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không ghi thêm bàn thắng trong hiệp một. Sang đầu hiệp hai, Man City có bàn nhân đôi cách biệt khi Cherki "nhảy múa" trong vòng cấm rồi chích bóng hiểm góc ghi bàn ở phút 54.

Chỉ 2 phút sau, Crystal Palace có bàn rút ngắn tỉ số khi Pino đá phạt trực tiếp thành bàn. Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, Cherki ghi cú đúp bàn thắng để giúp Man City tái lập cách biệt hai bàn.

Đến phút 84, Foden đi bóng thẳng từ trung lộ vào vòng cấm rồi chuyền cho Haaland dứt điểm cận thành rất căng vào cột gần đánh bại thủ thành Henderson. Man City giành chiến thắng trước Crystal Palace với tỉ số chung cuộc 4-1.

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12:40

Man City có trận đấu mở màn vòng hai ngoại hạng Anh khi gặp Crystal Palace trên sân nhà. Sau trận thắng kịch tính khi gặp Bournemouth ở vòng đầu tiên, Man City cần tiếp đà chiến thắng để có bước chạy đà thuận lợi trong cuộc đua vô địch mùa này.

Man City trong trận ra quân đã có chiến thắng chật vật trong những phút cuối trước Bournemouth chơi phòng ngự phản công sắc bén. Nếu các chân sút Bournemouth sắc bén hơn, Man City có thể đã phải nhận khởi đầu không như ý trong trận ra quân.

Đây là gợi ý với Crystal Palace trước màn so tài, đội bóng đang cần điểm để cải thiện thứ hạng sau khi đã để thua Everton trong trận mở màn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Enzo Maresca chắc chắn cũng đã rút ra được những bài học sau trận thắng nhọc nhằn vừa qua.

Trận đấu giữa Crystal Palace vs Man City sẽ diễn ra vào 2h00 ngày 29/8. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

12:42
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00:59

Rất nhiều CĐV đã tới sân từ sớm để cổ vũ cho trận đấu giữa Crystal Palace vs Man City (Ảnh: Reuters)

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01:23
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Đội hình xuất phát trận đấu Crystal Palace vs Man City.
01:40

Haaland cùng cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)

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02:01

Trận đấu bắt đầu! Crystal Palace là đội giao bóng trước.

02:04

2': Nguy hiểm! Từ đường chuyền vượt tuyến của Wharton, Nketiah di chuyển xâm nhập vòng cấm, sau đó đảo bóng để qua người rồi dứt điểm góc hẹp khiến thủ thành Donnarumma phải đổ người đẩy bóng cứu thua.

02:11

7': Không vào! Từ ngoài vòng cấm, Anderson đặt lòng vào góc xa khiến thủ thành Henderson bay người đẩy bóng, Dias băng vào đá bồi nhưng bị cầu thủ Crystal Palace ngăn chặn. Dias sau đó nỗ lực chuyền để Haaland đứng trong khu vực 5m50 dứt điểm nhưng hơi cận chân, bóng đi nhẹ tạo điều kiện cho cầu thủ phòng ngự Crystal Palace phá bóng ra.

02:14

12': Kiểm soát bóng! Man City đang là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhằm tìm kiếm cơ hội khoan phá hàng phòng ngự Crystal Palace.

02:16
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Man City tạo ra tình huống nguy hiểm về phía khung thành Crystal Palace (Ảnh: Reuters)
02:18

17': VÀOOOOOO !!!!! Từ đường treo bóng của đồng đội, Haaland di chuyển thông minh đánh đầu điểm rơi vào góc cao khung thành khiến thủ thành Henderson không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là Crystal Palace 0-1 Man City.

02:22

20': Không được! Semenyo có pha căng ngang vào vòng cấm những cầu thủ Crystal Palace đã kịp thời chạm để bóng đổi hướng khiến Haaland băng vào dứt điểm bị lỡ đà.

02:23

21': Bỏ lỡ đáng tiếc! Anderson có pha chọc khe để Foden thoải mái dứt điểm trong vòng cấm trong thế trống trải không bị ai kèm. Tuy nhiên, pha đặt lòng bằng chân trái của Foden đưa bóng đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.

02:25
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Haaland ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Reuters)
02:29

28': Không vào! Cherki căng ngang từ sát đường biên ngang để Foden băng vào đánh đầu nhưng bóng không đi trúng khung thành, cầu thủ phòng ngự Crystal Palace kịp thời đỡ bóng ngay trước vạch vôi để thủ thành Henderson kiểm soát tình hình.

02:34

32': Không được! Crystal Palace cố gắng triển khai bóng từ phần sân nhà nhưng các cầu thủ Man City gây sức ép ngay từ cầu môn đối phương khiến đội chủ nhà bị mất bóng đầy nguy hiểm, rất may là bóng đi hết đường biên dọc.

02:36

34': Không vào! Wharton di chuyển thông minh ở biên phải để nhận đường chọc khe của đồng đội rồi tạt vào vòng cấm, Mitchell băng vào đánh đầu nhưng bóng đi không trúng khung thành.

02:37
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Ảnh: Reuters
02:39

38': Nguy hiểm! Semenyo dứt điểm góc hẹp nhưng thủ thành Henderson đã khép góc đẩy bóng cứu thua cho Crystal Palace.

02:45

43': Hãm thành! Man City đang kiểm soát thế trận với những đường chuyền ở cự ly trung bình để hãm thành, qua đó tìm kiếm sơ hở của hàng thủ Crystal Palace.

02:47

45': Bù giờ! Hiệp một chỉ có 1 phút bù giờ.

02:48

45+1': Nguy hiểm! Cherki có bóng ngay trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm sệt vào góc gần nhưng thủ thành Henderson đã đổ người bắt gọc bóng.

02:48

Hiệp một khép lại. Tỉ số của trận đấu đang là Crystal Palace 0-1 Man City.

02:50
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Ảnh: Reuters
03:03

Hiệp hai bắt đầu!

03:08

50': Không vào! Mitchell di chuyển xuống sát đáy biên rồi trả ngược vào vòng cấm để Nketiah băng vào dứt điểm cận thành về phía cột xa nhưng bóng đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc.

03:13

54': VÀOOOOOO !!!! Cherki "nhảy múa" trong vòng cấm rồi chích mũi chân khiến bóng đi không mạnh nhưng hiểm gây bất ngờ khiến thủ thành Henderson không kịp phản xa. Tỉ số của trận đấu là Crystal Palace 0-2 Man City.

03:15

56': VÀOOOOO !!!!! Crystal Palace được hưởng pha đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm, Pino quyết định sút thẳng đầy hiểm hóc vào góc cao của cột gần, bóng chạm xà ngang đập vào lưng thủ thành Donnarumma vào lưới. Tỉ số của trận đấu là Crystal Palace 1-2 Man City.

03:19
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Cherki ghi bàn thắng thứ hai cho Man City (Ảnh: Reuters)
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Pino ghi bàn rút ngắn tỉ số (Ảnh: Reuters)
03:20

59': VÀOOOOOOOO !!!!! Cherki nhận bóng ở trung lộ rồi di chuyển đến sát vòng cấm, sau đó tung ra cú sút căng chéo góc về cột xa khiến thủ thành Henderson dù đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. Tỉ số trận đấu là Crystal Palace 1-3 Man City.

03:24

63': Thay người! Crystal Palace có sự thay đổi người khi tiền đạo Larsen rời sân để nhường chỗ cho Guessand.

03:25

66': Nguy hiểm! Pino xâm nhập vòng cấm rồi tung ra đường chuyền cắt ngang khung thành nhưng bóng đi hơi sâu khiến không cầu thủ Crystal Palace nào kịp băng vào dứt điểm.

03:26
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Cherki ghi cú đúp bàn thắng (Ảnh: Reuters)
03:31

71': Kiểm soát thế trận! Man City chủ động cầm bóng kiểm soát thế trận, vừa tìm kiếm khoảng trống để khai thác, vừa không cho Crystal Palace cơ hội để tạo ra những tình huống tấn công nhanh.

03:36

75': Thay người! Trong khi Crystal Palace đã thay cả 5 cầu thủ thì Man City có sự thay đổi đầu tiên khi Gvardiol rời sân, Kovacic được tung vào sân.

03:39

80': Nhịp độ trận đấu giảm! Với cách biệt tỉ số là hai bàn, Man City chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn chiến thắng.

03:40
ket qua ngoai hang anh hom nay 29 8 haaland toa sang, man city thang thuyet phuc hinh anh 39
Ảnh: Reuters
03:42

83': Không vào! McAidoo đi bóng từ trung lộ đền gần vòng cấm rồi ngoặt vào cứa lòng về cột xa nhưng bóng đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc.

03:43

84': VÀOOOOOO !!!!! Foden đi bóng thẳng từ trung lộ vào vòng cấm rồi chuyền cho Haaland dứt điểm cận thành rất căng vào cột gần đánh bại thủ thành Henderson. Tỉ số trận đấu là Crystal Palace 1-4 Man City.

03:49

90': Bù giờ! Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

03:54

Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Crystal Palace 1-4 Man City.

Như Đạt/VOV.VN
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