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Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 30/8: Chelsea nối dài mạch thắng

Chủ Nhật, 21:58, 30/08/2026
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VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 30/8: Chelsea nối dài mạch thắng liên tiếp trên mọi đấu trường lên con số 3 sau khi vượt qua Brighton với tỷ số 4-3. Đây là trận đấu mà Chelsea dẫn trước 3-0 trong hiệp 1 nhưng cuối cùng chỉ thắng sát nút.

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Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 30/8: Chelsea nối dài mạch thắng liên tiếp trên mọi đấu trường lên con số 3 sau khi vượt qua Brighton với tỷ số 4-3. Đây là trận đấu mà Chelsea dẫn trước 3-0 trong hiệp 1 nhưng cuối cùng chỉ thắng sát nút. 

ket qua ngoai hang anh hom nay 30 8 chelsea noi dai mach thang hinh anh 1

Phút thứ 5, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, thủ môn và hậu vệ Brighton thiếu dứt khoát để bóng tìm đến Lavia. Tiền vệ của Chelsea dễ dàng dứt điểm vào lưới trống. 1-0 cho The Blues. 

Phút 14, Rogers đi bóng bên cánh trái, vượt qua hậu vệ Brighton trước khi căng ngang vào trong để Neto dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 32, Hato dốc bóng bên cánh trái trước khi chuyền vào trong cho Joao Pedro tung ra cú dứt điểm chéo góc tung lưới Brighton. 

Đến phút 35, Hàng thủ Chelsea thi đấu không quyết đoán. Brighton chỉ có 2 cầu thủ tham gia pha bóng là Yalcouyé và Kostoulas nhưng cũng đã tạo nên pha bóng lộn xộn. Thủ môn Martinez chỉ có thể cản phá cú đá của Kostoulas chứ không thể ngăn cản tình huống đá bồi của Yalcouyé. 

Sang hiệp 2, Pascal Gross băng xuống và nỗ lực căng ngang vào trong, bóng chạm chân Joao Pedro hướng về khung thành Chelsea khiến thủ môn Martinez không thể cản phá ở phút 62. 

Phút 74, Joao Pedro xử lý rồi chuyền cho Palmer để cầu thủ này có pha đặt lòng chuẩn mực, nâng tỷ số lên 4-2 cho Chelsea. Đến phút cuối cùng, từ quả ném biên, Brighton tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Chelsea và Gross bật cao đánh đầu ghi bàn cho đội khách. 

09:57
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

 

09:57
10:02
ket qua ngoai hang anh hom nay 30 8 chelsea noi dai mach thang hinh anh 3
10:11

Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso đang dần đi vào ổn định. Đội bóng thành London bất bại 4 trận gần đây. Trong đó, họ thắng 3-2 trên sân của Fulham tại vòng 1 giải Ngoại hạng Anh và mới đây nhất là trận thắng 2-0 trước đội khách Luton ở vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh.

ket qua ngoai hang anh hom nay 30 8 chelsea noi dai mach thang hinh anh 5

Trong sự cải thiện rõ rệt đó, Chelsea đặc biệt thăng hoa trong lối chơi tấn công. Họ triển khai vây hãm khung thành của đối phương với nhiều phương án đa dạng hơn, với nhiều chân sút tham gia hơn và đương nhiên là cũng hiệu quả hơn hẳn trong những tình huống dứt điểm cuối cùng.

Với phong độ ấy, Chelsea có lý do để tự tin hướng đến chiến thắng tiếp theo ở Ngoại hạng Anh, khi họ tiếp đón đối thủ Brighton trên sân Stamford Bridge. Phải nhấn mạnh rằng, tại sân nhà, đội bóng thủ đô London cũng đang thắng 3 trận liên tiếp trở lại đây.

Trong khi đó, phong độ gần đây của Brighton khá ấn tượng. Họ bất bại 6 trận liên tiếp gần đây, trong đó giành 5 chiến thắng. Đáng chú ý, ở 6 trận đấu đó họ đã giữ sạch lưới. 

Đương nhiên, không thể không đề cập đến trận đấu ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2026/27, khi Brighton thắng đội khách Aston Villa 4 bàn không gỡ.

Trong trận đấu hôm nay, Chelsea không có sự phục vụ của Emanuel Emegha và Jordan Henderson do chấn thương. Brighton phải đối mặt với danh sách cầu thủ vắng mặt dài hơn, khi Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, và Evan Ferguson đều bị loại do chấn thương. Carlos Baleba cũng vừa mới gia nhập MU.

19:02
19:03
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Một số hình ảnh trước trận đấu. (Nguồn: Reuters). 
19:18
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
20:01

1' Trận đấu bắt đầu !!! Brighton giao bóng trước. 

20:05

4' Chelsea đang khởi đầu tốt. Đội chủ nhà liên tục dồn ép khiến Brighton phải lùi về phòng ngự. 

20:07

5' VÀO OOO !!! Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, thủ môn và hậu vệ Brighton thiếu dứt khoát để bóng tìm đến Lavia. Tiền vệ của Chelsea dễ dàng dứt điểm vào lưới trống. 1-0 cho The Blues. 

20:12
ket qua ngoai hang anh hom nay 30 8 chelsea noi dai mach thang hinh anh 12
Ảnh: Reuters. 
20:15

14' VÀO OOOOO !!!  Rogers đi bóng bên cánh trái, vượt qua hậu vệ Brighton trước khi căng ngang vào trong để Neto dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0. 

20:20

19' Brighton vẫn chưa thể hiện được gì ở trận đấu hôm nay. Chelsea đang hoàn toàn vượt trội. 

20:27

25' Chelsea có cơ hội thuận lợi để nâng tỷ số lên 3-0. Neto bứt tốc rồi căng ngang vào trong cho Joao Pedro. Cầu thủ người Brazil dứt điểm bóng đi chệch khung thành Brighton trong gang tấc. 

20:28
ket qua ngoai hang anh hom nay 30 8 chelsea noi dai mach thang hinh anh 13
Ảnh: Reuters. 
20:34

32' VÀO OOOO!!!! Hato dốc bóng bên cánh trái trước khi chuyền vào trong cho Joao Pedro tung ra cú dứt điểm chéo góc tung lưới Brighton. 

20:38

35' VÀO OO!!!! Hàng thủ Chelsea thi đấu không quyết đoán. Brighton chỉ có 2 cầu thủ tham gia pha bóng là Yalcouyé và Kostoulas nhưng cũng đã tạo nên pha bóng lộn xộn. Thủ môn Martinez chỉ có thể cản phá cú đá của Kostoulas chứ không thể ngăn cản tình huống đá bồi của Yalcouyé. 

20:43

42' Sau bàn thua, Chelsea đã thi đấu tập trung hơn và lại tiếp tục dồn ép đội khách. 

20:46

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!!

20:49

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-1. 

20:54
ket qua ngoai hang anh hom nay 30 8 chelsea noi dai mach thang hinh anh 14
Ảnh: Reuters. 
21:08

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

21:12

52' Những phút đầu tiên của hiệp 2 trôi qua với sự chủ động đang nghiêng về phía Chelsea. 

21:16

56' Brighton được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, bóng được treo vào cho Gomez thực hiện cú đánh đầu, bóng đi chệch khung thành Chelsea. 

21:18
ket qua ngoai hang anh hom nay 30 8 chelsea noi dai mach thang hinh anh 15
Ảnh: Reuters. 
21:18

58' Rogers căng ngang vào trong cho Palmer dứt điểm. Tuy nhiên ở tư thế tương đối trống trải, số 10 của Chelsea lại dứt điểm lên trời. 

21:22

63' Brighton tấn công, Gomez sút bóng vào góc gần nhưng Emi Martinez đã cản phá thành công. 

21:24

63' VÀO OO!!! Pascal Gross băng xuống và nỗ lực căng ngang vào trong, bóng chạm chân Joao Pedro hướng về khung thành Chelsea khiến thủ môn Martinez không thể cản phá. 

21:29

69' Brighton đẩy cao đội hình, Gross dứt điểm căng buộc thủ môn Martinez của Chelsea phải vất vả cản phá. 

21:30
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Joao Pedro vừa ghi bàn, vừa kiến tạo. (Ảnh: Reuters). 
21:35

74' VÀO OOO!!!! Joao Pedro xử lý rồi chuyền cho Palmer để cầu thủ này có pha đặt lòng chuẩn mực, nâng tỷ số lên 4-2 cho Chelsea. 

21:42

83' Brighton đang nỗ lực nhưng khoảng cách 2 bàn là tương đối lớn khi trận đấu đã bước vào những phút cuối cùng. 

21:50

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

21:56

90+6' VÀO OO!!! Từ quả ném biên, Brighton tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Chelsea và Gross bật cao đánh đầu ghi bàn cho đội khách. 

21:56

Hết giờ !!! Chelsea thắng Brighton 4-3. 

ket qua ngoai hang anh hom nay 30 8 chelsea noi dai mach thang hinh anh 17
Trần Tiến/VOV.VN
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