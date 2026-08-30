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Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 30/8: Chelsea nối dài mạch thắng liên tiếp trên mọi đấu trường lên con số 3 sau khi vượt qua Brighton với tỷ số 4-3. Đây là trận đấu mà Chelsea dẫn trước 3-0 trong hiệp 1 nhưng cuối cùng chỉ thắng sát nút.

Phút thứ 5, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, thủ môn và hậu vệ Brighton thiếu dứt khoát để bóng tìm đến Lavia. Tiền vệ của Chelsea dễ dàng dứt điểm vào lưới trống. 1-0 cho The Blues.

Phút 14, Rogers đi bóng bên cánh trái, vượt qua hậu vệ Brighton trước khi căng ngang vào trong để Neto dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 32, Hato dốc bóng bên cánh trái trước khi chuyền vào trong cho Joao Pedro tung ra cú dứt điểm chéo góc tung lưới Brighton.

Đến phút 35, Hàng thủ Chelsea thi đấu không quyết đoán. Brighton chỉ có 2 cầu thủ tham gia pha bóng là Yalcouyé và Kostoulas nhưng cũng đã tạo nên pha bóng lộn xộn. Thủ môn Martinez chỉ có thể cản phá cú đá của Kostoulas chứ không thể ngăn cản tình huống đá bồi của Yalcouyé.

Sang hiệp 2, Pascal Gross băng xuống và nỗ lực căng ngang vào trong, bóng chạm chân Joao Pedro hướng về khung thành Chelsea khiến thủ môn Martinez không thể cản phá ở phút 62.

Phút 74, Joao Pedro xử lý rồi chuyền cho Palmer để cầu thủ này có pha đặt lòng chuẩn mực, nâng tỷ số lên 4-2 cho Chelsea. Đến phút cuối cùng, từ quả ném biên, Brighton tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Chelsea và Gross bật cao đánh đầu ghi bàn cho đội khách.