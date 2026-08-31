Bruno Fernandes lập hat-trick, MU thắng ngược Ipswich đầy kịch tính

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Ipswich trình diễn lối chơi khó chịu và khiến sân Old Trafford chết lặng khi có bàn mở tỷ số ở phút 29. Fatawu vượt qua sự truy cản của Luke Shaw rồi kiến tạo cho Davis sút tung lưới MU.

Trong bối cảnh bế tắc, MU bất ngờ gỡ hòa 1-1 sau tình huống hy hữu ở phút 40. Nunez trượt chân ở giữa sân, Cunha cướp bóng rồi tung đường chuyền dọn cỗ. Bruno Fernandes thoát xuống đối mặt thủ môn và dễ dàng ghi bàn.

Sang hiệp 2, diễn biến kịch tính liên tiếp xảy ra trên sân Old Trafford. Phút 56, Harry Maguire để bóng chạm tay trong pha tranh chấp trước khi tung cú dứt điểm. Bàn thắng sẽ không được công nhận nếu cú sút của Harry Maguire đi thẳng vào lưới. Tuy nhiên, bóng đã đập chân Greaves đổi hướng và được tính là pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Ipswich nên trọng tài vẫn công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR.

Bruno Fernandes tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của MU trước Ipswich. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau khi đá phản lưới nhà, Greaves lại có pha phạm lỗi với Cunha dẫn tới quả phạt đền. Bruno Fernandes lạnh lùng thực hiện cú sút 11m để nâng tỷ số lên 3-1 cho MU ở phút 61.

Bruno Fernandes hoàn tất cú hat-trick với pha dứt điểm dễ dàng ở phút 68. Trước đó, thủ môn Scherpen đã mất phương hướng sau khi Mainoo và Mbeumo liên tiếp sút bóng đập chân hậu vệ rồi thay đổi quỹ đạo.

Sau cú hat-trick bàn thắng, Bruno Fernandes có pha kiến tạo để Mbeumo ghi bàn nâng tỷ số lên 5-1 cho MU ở phút 82.

Bước vào thời gian bù giờ, Lisandro Martinez mắc sai lầm tai hại và Akpom rút ngắn tỷ số xuống 2-5 cho Ipswich. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Với việc đánh bại Ipswich 5-2, MU có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/2027. Đây là cú hích tinh thần để thầy trò HLV Michael Carrick hướng tới chuyến làm khách của Everton ở vòng kế tiếp.

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MU 5-1 Ipswich Mbeumo thoát xuống đón đường chuyền vượt tuyến của Bruno Fernandes rồi tâng bóng qua đầu thủ môn. Bóng đập xà ngang và chạm chân hậu vệ Ipswich nhưng cuối cùng vẫn nằm gọn trong lưới. Mbeumo ăn mừng cùng các CĐV. (Ảnh: Reuters) 00:15 85': Đáng tiếc!!! Không cầu thủ MU nào kịp băng vào đá bồi sau khi thủ môn Scherpen cản phá cú đánh đầu của Dorgu. 00:20 90'+1: VÀO!!! MU 5-2 Ipswich Lisandro Martinez để bất bóng vô duyên ở rìa vòng cấm và MU lập tức nhận bàn thua. Akpom ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Ipswich. MU trả giá vì sai lầm của Lisandro Martinez. (Ảnh: Reuters) 00:28 HẾT GIỜ!!! MU giành chiến thắng 5-2 trước Ipswich sau những diễn biến đầy kịch tính trên sân Old Trafford. Trận đấu giữa MU và Ipswich khép lại trong cơn mưa xối xả. (Ảnh: Reuters)

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