U20 Việt Nam gặp trở ngại éo le trước trận ra quân ở Vòng loại U20 châu Á 2027

Đại diện U20 Việt Nam và U20 CHDCND Triều Tiên tham dự buổi họp báo trước Vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Trong trận ra quân tại Vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam sẽ chạm trán U20 CHDCND Triều Tiên vào lúc 19h ngày 31/8. Ở cuộc họp báo trước thềm giải đấu, HLV Yutaka Ikeuchi đã tiết lộ khó khăn trong việc phân tích đối thủ do lượng thông tin về U20 CHDCND Triều Tiên rất hạn chế.

Theo HLV Yutaka Ikeuchi, ông cùng các cộng sự phải dựa vào kinh nghiệm và các dữ liệu đã có để phân tích, đánh giá đối thủ U20 CHDCND Triều Tiên.

“U20 CHDCND Triều Tiên là một đối thủ rất mạnh, họ luôn có lối chơi thể lực và tinh thần tốt, nên đây chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng. Chúng tôi đã chuẩn bị hết sức mình để đối diện với họ” - HLV Yutaka Ikeuchi cho hay.

Ngoài ra, U20 Việt Nam cũng đối mặt với khó khăn về lực lượng khi không có sự phục vụ của một số cầu thủ do chấn thương. Để khắc phục tình trạng này, ban huấn luyện đã tập trung nâng cao nền tảng cho các cầu thủ còn lại và thu hẹp khoảng cách về năng lực giữa các vị trí.

“Đến thời điểm hiện tại, toàn đội U20 Việt Nam từ Ban huấn luyện đến các cầu thủ đều đã sẵn sàng bước vào giải đấu” - HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

HLV Yutaka Ikeuchi của U20 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

HLV Yutaka Ikeuchi cũng nhắc lại kỷ niệm bị loại ngay từ vòng bảng U19 Đông Nam Á 2026. Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, đây là bài học quan trọng để U20 Việt Nam rút kinh nghiệm và thêm quyết tâm hướng tới đấu trường châu lục.

“Ở giải Đông Nam Á vừa rồi, chúng tôi chưa đạt được kết quả như mong muốn, đó là một thất bại đáng tiếc nhưng cũng là bài học lớn cho U20 Việt Nam. Qua bài học đó, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý giá để có sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho vòng loại U20 châu Á lần này” - HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

Sau trận ra quân gặp U20 CHDCND Triều Tiên vào tối 31/8, U20 Việt Nam sẽ chạm trán U20 Palestine vào lúc 19h ngày 3/9 và U20 Iran vào lúc 19h ngày 6/9.