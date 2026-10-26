Kết quả U15 World Cup hôm nay 26/10: U15 Việt Nam thắng trận thứ ba
VOV.VN - Kết quả U15 World Cup hôm nay 26/10: U15 Việt Nam thắng trận thứ ba ở vòng bảng sau khi hạ U15 Guyana với tỷ số 2-1.
Kết quả U15 World Cup hôm nay 26/10: U15 Việt Nam thắng trận thứ ba ở vòng bảng sau khi hạ U15 Guyana với tỷ số 2-1.
Đây là trận đấu U15 Việt Nam hoàn toàn chiếm thế chủ động và có được hai bàn thắng sớm do công của Khắc Hiếu và Phước An.
Tuy nhiên, sai lầm trong khâu phòng ngự ở cuối hiệp 1 đã khiến U15 Việt Nam phải nhận bàn thua từ chấm phạt đển.
Sau bàn thua, U15 Việt Nam không còn duy trì được ưu thế trên sân. U15 Guyana có một số cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. 2-1 nghiêng về U15 Việt Nam là kết quả cuối cùng.
Kết thúc vòng bảng, U15 Việt Nam có 3 trận thắng, 2 trận thua, giành được 9 điểm. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cần chờ đợi các trận còn lại trong bảng cũng như các bảng khác kết thúc để xác định chính xác hành trình tiếp theo tại giải sẽ được tiếp tục từ ngày 28/10.