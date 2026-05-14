中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5: U17 Việt Nam gặp lại U17 Australia

Thứ Năm, 05:01, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5, U17 Việt Nam ngược dòng thắng U17 UAE để gặp U17 Australia ở tứ kết.

Rạng sáng 14/5, đội tuyển U17 Việt Nam vừa xuất sắc đánh bại U17 UAE với tỷ số chung cuộc 3-2 trong trận đấu quyết định tại bảng C. Chiến thắng này giúp đại diện Đông Nam Á giành ngôi đầu bảng với 6 điểm, vượt qua U17 Hàn Quốc và chính thức đoạt vé tham dự Vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Trận đấu khởi đầu bất ngờ khi U17 UAE mở tỷ số ngay giây thứ 20. Cầu thủ Sultan Nasir Al Mheiri chớp thời cơ xé lưới U17 Việt Nam trong đợt lên bóng đầu tiên. Bất chấp bàn thua sớm, U17 Việt Nam nhanh chóng giành lại thế trận và áp đảo thời lượng kiểm soát bóng.

Sau nhiều nỗ lực hãm thành từ Sỹ Bách và Minh Thủy, đội bóng đã tìm thấy bàn gỡ. Phút 41, Chu Ngọc Nguyễn Lực tung cú sút phạt xuất sắc đánh bại thủ môn Josh Bentley, san bằng tỷ số 1-1.

ket qua u17 chau A 2026 hom nay 14 5 u17 viet nam gap lai u17 australia hinh anh 1
U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 UAE để vào tứ kết U17 châu Á 2026 và đoạt vé đi U17 World Cup.

Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình tấn công. Phút 48, Đại Nhân căng ngang thuận lợi để Nguyễn Văn Dương dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. Không bỏ cuộc, U17 UAE đẩy cao nhịp độ thi đấu hòng tìm kiếm cơ hội.

Phút 56, Adam Mahrous đi bóng lắt léo rồi dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 2-2. Dẫu vậy, đại diện Việt Nam một lần nữa vươn lên bảo vệ thành quả. Phút 69, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Mạnh Cường đánh đầu dũng mãnh, ấn định chiến thắng 3-2.

Trong những phút bù giờ cuối cùng, thủ môn Xuân Hòa cứu thua xuất sắc, cùng hàng phòng ngự hóa giải hoàn toàn các đợt tấn công của đối phương. Trọng tài thổi còi mãn cuộc, khép lại 90 phút thi đấu lịch sử đưa bóng đá trẻ Việt Nam thẳng tiến tới sân chơi thế giới.

Ở trận đấu cùng giờ của bảng C, U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa với tỉ số 0-0. Kết quả này khiến U17 Hàn Quốc đánh mất ngôi đầu bảng C vào tay của U17 Việt Nam.

ket qua u17 chau A 2026 hom nay 14 5 u17 viet nam gap lai u17 australia hinh anh 2
Các cặp đấu tứ kết U17 châu Á 2026.

Như vậy, kết thúc vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 8 đội bóng vào tứ kết U17 châu Á 2026 với các cặp đấu cụ thể như sau: U17 Saudi Arbia vs U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản vs U17 Tajikistan, U17 Uzbekistan vs U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam vs U17 Australia.

Đáng chú ý, U17 Australia là đối thủ mà U17 Việt Nam đã gặp ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Khi đó, Nguyễn Lực cùng đồng đội đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1 để vào chung kết và lên ngôi vô địch sau đó.

Trí Minh/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 UAE U17 Việt Nam vs U17 UAE kết quả U17 Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE
U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE

VOV.VN - U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup 2026 sau khi ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C tại giải U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE

U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE

VOV.VN - U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup 2026 sau khi ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C tại giải U17 châu Á 2026.

Xác định 36 đội bóng giành vé dự U17 World Cup 2026
Xác định 36 đội bóng giành vé dự U17 World Cup 2026

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức đã xác định được 36/48 đội giành vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Xác định 36 đội bóng giành vé dự U17 World Cup 2026

Xác định 36 đội bóng giành vé dự U17 World Cup 2026

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức đã xác định được 36/48 đội giành vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE ở đâu?
Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE ở đâu?

VOV.VN - Quý độc giả có thể xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE tại giải U17 châu Á 2026 trên TV360 và được trực tuyến trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE ở đâu?

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE ở đâu?

VOV.VN - Quý độc giả có thể xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE tại giải U17 châu Á 2026 trên TV360 và được trực tuyến trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Xác định 2 cặp tứ kết U17 châu Á 2026: Chờ U17 Việt Nam báo tin vui
Xác định 2 cặp tứ kết U17 châu Á 2026: Chờ U17 Việt Nam báo tin vui

VOV.VN - Sau khi các trận đấu ở bảng A và bảng B kết thúc vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 2 cặp tứ kết U17 châu Á 2026.

Xác định 2 cặp tứ kết U17 châu Á 2026: Chờ U17 Việt Nam báo tin vui

Xác định 2 cặp tứ kết U17 châu Á 2026: Chờ U17 Việt Nam báo tin vui

VOV.VN - Sau khi các trận đấu ở bảng A và bảng B kết thúc vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 2 cặp tứ kết U17 châu Á 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế