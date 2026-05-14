Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5: U17 Việt Nam gặp lại U17 Australia

Rạng sáng 14/5, đội tuyển U17 Việt Nam vừa xuất sắc đánh bại U17 UAE với tỷ số chung cuộc 3-2 trong trận đấu quyết định tại bảng C. Chiến thắng này giúp đại diện Đông Nam Á giành ngôi đầu bảng với 6 điểm, vượt qua U17 Hàn Quốc và chính thức đoạt vé tham dự Vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Trận đấu khởi đầu bất ngờ khi U17 UAE mở tỷ số ngay giây thứ 20. Cầu thủ Sultan Nasir Al Mheiri chớp thời cơ xé lưới U17 Việt Nam trong đợt lên bóng đầu tiên. Bất chấp bàn thua sớm, U17 Việt Nam nhanh chóng giành lại thế trận và áp đảo thời lượng kiểm soát bóng.

Sau nhiều nỗ lực hãm thành từ Sỹ Bách và Minh Thủy, đội bóng đã tìm thấy bàn gỡ. Phút 41, Chu Ngọc Nguyễn Lực tung cú sút phạt xuất sắc đánh bại thủ môn Josh Bentley, san bằng tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình tấn công. Phút 48, Đại Nhân căng ngang thuận lợi để Nguyễn Văn Dương dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. Không bỏ cuộc, U17 UAE đẩy cao nhịp độ thi đấu hòng tìm kiếm cơ hội.

Phút 56, Adam Mahrous đi bóng lắt léo rồi dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 2-2. Dẫu vậy, đại diện Việt Nam một lần nữa vươn lên bảo vệ thành quả. Phút 69, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Mạnh Cường đánh đầu dũng mãnh, ấn định chiến thắng 3-2.

Trong những phút bù giờ cuối cùng, thủ môn Xuân Hòa cứu thua xuất sắc, cùng hàng phòng ngự hóa giải hoàn toàn các đợt tấn công của đối phương. Trọng tài thổi còi mãn cuộc, khép lại 90 phút thi đấu lịch sử đưa bóng đá trẻ Việt Nam thẳng tiến tới sân chơi thế giới.

Ở trận đấu cùng giờ của bảng C, U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa với tỉ số 0-0. Kết quả này khiến U17 Hàn Quốc đánh mất ngôi đầu bảng C vào tay của U17 Việt Nam.

Các cặp đấu tứ kết U17 châu Á 2026.

Như vậy, kết thúc vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 8 đội bóng vào tứ kết U17 châu Á 2026 với các cặp đấu cụ thể như sau: U17 Saudi Arbia vs U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản vs U17 Tajikistan, U17 Uzbekistan vs U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam vs U17 Australia.

Đáng chú ý, U17 Australia là đối thủ mà U17 Việt Nam đã gặp ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Khi đó, Nguyễn Lực cùng đồng đội đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1 để vào chung kết và lên ngôi vô địch sau đó.