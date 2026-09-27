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Kết quả UEFA Nations League hôm nay 27/9: Tây Ban Nha hạ gục tuyển Anh

Chủ Nhật, 05:16, 27/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 27/9, Tây Ban Nha đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 3-2 trong màn rượt đuổi hấp dẫn tại UEFA Nations League 2026/2027.

Tây Ban Nha thắng Anh 3-2 trong màn rượt đuổi nghẹt thở

Sáng nay (27/9), Anh với Tây Ban Nha đối đầu trong trận ra quân tại UEFA Nations League 2026/2027. Ở cuộc đọ sức này, Tây Ban Nha nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Yamal tận dụng sai lầm nghiêm trọng của Guehi để cướp bóng trong vòng cấm, sau đó bình tĩnh chích bóng qua thủ môn Trafford, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

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Yamal trừng phạt sai lầm của hậu vệ tuyển Anh (Ảnh: Reuters).

Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội. Phút 8, Ferran Torres đưa bóng vào lưới tuyển Anh nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do tiền đạo này rơi vào thế việt vị. Đến phút 16, Yamal tiếp tục tạo cơ hội cho Ferran Torres nhưng thủ môn Trafford đã cản phá thành công.

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Tây Ban Nha trừng phạt tốt những sai lầm ở hệ thống phòng ngự của tuyển Anh (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, tuyển Anh nhanh chóng thay đổi cục diện. Phút 36, Gordon tận dụng tình huống Tây Ban Nha để mất bóng sâu bên phần sân nhà, phối hợp với Bellingham rồi dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chỉ 4 phút sau, Harry Kane giúp tuyển Anh vượt lên dẫn 2-1. Tiền đạo đội trưởng đánh đầu ghi bàn sau tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của Cucurella. Tây Ban Nha nỗ lực tìm bàn gỡ trước giờ nghỉ nhưng không thành công.

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Harry Kane sút hỏng 11m (Ảnh: Reuters).

Sau giờ nghỉ, tuyển Anh có cơ hội gia tăng cách biệt khi trọng tài cho hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Tuy nhiên, Kane không thể tận dụng cơ hội. Chân trụ của tiền đạo này bị trượt khiến cú sút đưa bóng dội xà ngang.

Tây Ban Nha nhanh chóng trừng phạt đối thủ. Phút 60, Baena tung cú dứt điểm đẹp mắt từ sát mép vòng cấm, đánh bại Trafford và gỡ hòa 2-2. Bàn thắng xuất phát từ một đường chuyền sai của O'Reilly ở phần sân nhà.

Đến phút 74, Tây Ban Nha hoàn tất màn ngược dòng. Baena chọc khe để Oyarzabal thoát xuống rồi lốp bóng qua đầu Trafford, nâng tỷ số lên 3-2.

Trong những phút cuối, tuyển Anh nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra đủ sức ép. Phút 90+5, Bellingham tung cú sút căng nhưng thủ môn Simon xuất sắc cứu thua. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 dành cho Tây Ban Nha.

Kết quả mộ số trận đấu khác ở UEFA Nations League 2026/2027 diễn ra rạng sáng nay như sau: Macedonia 0-3 Thụy Sỹ, CH Séc 1-2 Croatia, Albania 2-0 Belarus và Slovakia 2-0 Moldova.

PV/VOV.VN
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