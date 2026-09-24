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Khởi tranh UEFA Nations League 2026/2027: Ronaldo bảo vệ chức vô địch?

Thứ Năm, 08:00, 24/09/2026
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VOV.VN - Hôm nay 24/9, UEFA Nations League 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh, Ronaldo và các đồng đội sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch đã đạt được từ mùa giải trước.

Hôm nay 24/9, UEFA Nations League 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh. Giải đấu này quy tụ 54 đội tuyển ở châu Âu, được chia thành 4 hạng đấu: League A, League B, League C, League D. Chỉ các đội ở League A mới có cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

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Ronaldo sẽ cùng các đồng đội bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch UEFA Nations League 2026/2027 vào đêm nay, rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. (Ảnh: Reuters). 

Tại League A, 16 đội được chia thành 4 bảng đấu. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt để tìm ra hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu tứ kết. Những đội tuyển mạnh như Pháp, Italia, Anh, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều có mặt.

Trong đó, ĐKVĐ World Cup Tây Ban Nha và ĐKVĐ UEFA Nations League là những đội được quan tâm nhất. Đây cũng chính là 2 đội đã góp mặt trong trận chung kết mùa giải 2024/2025.

Tây Ban Nha ở bảng A3 cùng các đội Croatia, Anh và CH Séc. Trong khi đó, Bồ Đào Nha ở bảng A4 cùng các đội Đan Mạch, Na Uy và Xứ Wales.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn được triệu tập lên ĐT Bồ Đào Nha và nếu không có gì thay đổi, CR7 sẽ tiếp tục đá chính trong trận mở màn UEFA Nations League 2026/2027 gặp Xứ Wales diễn ra vào 1h45 rạng sáng mai (25/9) theo giờ Việt Nam.

Để có thể bảo vệ chức vô địch, Ronaldo và các đồng đội sẽ phải trải qua hành trình kéo dài lên đến 10 trận đấu từ các trận vòng bảng cho đến loạt trận chung kết diễn ra vào tháng 6/2027.

Cùng giờ với trận đấu của Ronaldo và đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha còn có trận đấu đáng chú ý ngày mở màn UEFA Nations League 2026/2027 giữa Đức và Hà Lan.

Trong loạt FIFA Days tháng 9, 10/2026, sẽ có tổng cộng 4 lượt trận của vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027 diễn ra liên tục từ đêm nay cho đến ngày 5/10.

PV/VOV.VN
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