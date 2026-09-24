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Cristiano Ronaldo tuyên bố gây bão trước UEFA Nations League 2026/2027

Thứ Năm, 08:54, 24/09/2026
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VOV.VN - Cristiano Ronaldo có tuyên bố gây bão trước khi cùng ĐT Bồ Đào Nha chạm trán ĐT Xứ Wales tại UEFA Nations League 2026/2027.

Trong cuộc họp báo trước trận ĐT Bồ Đào Nha gặp ĐT Xứ Wales tại UEFA Nations League 2026/2027, Cristiano Ronaldo đã khiến giới truyền thông dậy sóng khi đưa ra tuyên bố mạnh miệng.

"Tôi hiểu rằng, một số kênh truyền thông muốn tiêu diệt tôi trong suốt nhiều năm, nhưng họ không có cơ hội, kể cả họ có dùng súng đi nữa. Và ngay cả như vậy, thì tôi vẫn có thể né đạn. Tôi đã quen với điều đó. Tôi biết mình là ai, tôi biết vì sao mình là hình mẫu của nhiều em nhỏ và tôi hiểu rằng sẽ luôn có sự chỉ trích nhắm vào mình" - Cristiano Ronaldo nói.

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Cristiano Ronaldo vẫn tiếp tục cống hiến cho ĐT Bồ Đào Nha ở UEFA Nations League 2026/2027. (Ảnh: Reuters)

Siêu sao 41 tuổi cũng cho biết, bản thân vẫn cảm nhận rõ tình cảm từ người hâm mộ Bồ Đào Nha và không thể để một số ý kiến chỉ trích khiến mình ngừng cống hiến cho ĐTQG. Cristiano Ronaldo khẳng định, mình chắc chắn sẽ dừng lại nếu không còn có thể đóng góp tích cực cho đội nhà, hoặc nếu LĐBĐ Bồ Đào Nha không muốn mình xuất hiện nữa.

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Xứ Wales sẽ diễn ra lúc 01h45 ngày 25/9 (giờ Việt Nam). Cristiano Ronaldo và các đồng đội sẽ bước vào UEFA Nations League 2026/2027 với mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Nói về mục tiêu ở giải đấu này, Cristiano Ronaldo cho hay: "Vô địch UEFA Nations League hay chinh phục cột mốc 1000 bàn thắng ư? Tôi muốn cả hai. ĐT Bồ Đào Nha sẽ cố gắng vô địch giải đấu này".

 

Hoàng Long/VOV.VN
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