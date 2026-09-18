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Ronaldo vẫn được Bồ Đào Nha triệu tập đá UEFA Nations League

Thứ Sáu, 19:14, 18/09/2026
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VOV.VN - Cristiano Ronaldo tiếp tục góp mặt trong danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu Nations League sắp tới. Đây là lần đầu HLV Jorge Jesus công bố danh sách kể từ khi ông tiếp quản đội tuyển.

Jorge Jesus tái hợp Ronaldo ở đội tuyển quốc gia

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của Bồ Đào Nha. Siêu sao này từng xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng anh chưa tiết lộ thời điểm chia tay đội tuyển quốc gia. Nếu tiếp tục thi đấu tại EURO 2028, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 43 khi giải đấu diễn ra.

ronaldo van duoc bo Dao nha trieu tap da uefa nations league hinh anh 1
Ronaldo vẫn được Bồ Đào Nha triệu tập đá UEFA Nations League.

HLV Jorge Jesus vừa được bổ nhiệm thay Roberto Martinez sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đáng chú ý, ông Jesus từng dẫn dắt Al Nassr và trực tiếp làm việc với Ronaldo. Hai người cùng giúp đội bóng Saudi Arabia giành chức vô địch quốc gia mùa trước.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển nam với 146 bàn thắng. Anh cũng là cầu thủ sở hữu 5 Quả bóng Vàng và từng cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016.

Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu hành trình Nations League bằng trận tiếp đón Wales ngày 25/9. Sau đó, đội bóng của HLV Jorge Jesus lần lượt làm khách trước Na Uy ngày 28/9, gặp Đan Mạch ngày 2/10 và tiếp đón Na Uy ngày 5/10. Việc Ronaldo tiếp tục được triệu tập cho thấy anh vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Jorge Jesus ở giai đoạn đầu triều đại mới.

PV/VOV.VN
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