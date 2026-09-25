Kết quả bóng đá hôm nay 25/9: Bồ Đào Nha ra quân thắng lợi ở UEFA Nations League

Felix ghi bàn giúp Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0. (Ảnh: Reuters)

ĐKVĐ Bồ Đào Nha khởi đầu hành trình tại UEFA Nations League 2026/2027 bằng cuộc tiếp đón Xứ Wales trên sân nhà Dragao. Đây cũng là màn ra mắt của HLV Jorge Jesus trên băng ghế chỉ đạo ĐT Bồ Đào Nha.

Tiền đạo Joao Felix là người hùng giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales với pha dứt điểm thành bàn đẹp mắt ở phút 22. Nuno Mendes góp công đầu trong bàn thắng này với tình huống đoạt bóng và kiến tạo.

Ở trận đấu này, Bồ Đào Nha đã tạo ra thế trận lấn lướt với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 61% và tung ra tổng cộng 20 pha dứt điểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại tỏ ra kém duyên khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội nhân đôi cách biệt.

Ronaldo có trận đấu kém duyên trước Xứ Wales. (Ảnh: Reuters)

Cá nhân Cristiano Ronaldo có tình huống đưa bóng vào lưới ở phút 60, trước khi rời sân ở phút 67, nhưng bàn thắng không được công nhận khi VAR can thiệp. Trọng tài xác định CR7 đã việt vị khi chạy chỗ đón đường chọc khe của Bruno Fernandes.

Với chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales, Bồ Đào Nha tạm thời đứng nhì bảng D sau lượt trận đầu tiên khi có cùng 3 điểm nhưng kém chỉ số phụ so với Na Uy - đội đã giành chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch. Ở lượt trận kế tiếp, Bồ Đào Nha sẽ làm khách của Na Uy còn Xứ Wales trở về sân nhà tiếp đón Đan Mạch.

Đức ghi bàn mở tỷ số gây tranh cãi trước Hà Lan. (Ảnh: Reuters)

Tại bảng B, cuộc đọ sức giữa Hà Lan và Đức thu hút sự chú ý đặc biệt. Đây vừa là màn đối đầu giữa 2 tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu, vừa là màn ra mắt của HLV Xavi bên phía Hà Lan và HLV Jurgen Klopp bên phía Đức.

Với lợi thế sân nhà, Hà Lan nhập cuộc hứng khởi và sớm chọc thủng lưới Đức nhưng bàn thắng không được công nhận. Trọng tài xác định cầu thủ Hà Lan đã phạm lỗi với thủ môn Ter Stegen trước khi Van Dijk đưa bóng vào lưới.

Phút 32, tận dụng tình huống các cầu thủ Hà Lan mất tập trung vì Brian Brobbey bị đau, Đức tổ chức tấn công và ghi bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm cận thành của Felix Nmecha.

Gakpo tỏa sáng giúp Hà Lan hòa Đức 1-1. (Ảnh: Reuters)

Tưởng chừng Đức có thể ra về với chiến thắng, thì Hà Lan đã giữ lại 1 điểm ở phút 90+2. Van Bommel đoạt bóng từ chân Serge Gnabry rồi vẩy má ngoài điệu nghệ cho Cody Gakpo bay người dứt điểm thành bàn, gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan.

Với kết quả hòa này, Hà Lan và Đức chia nhau 2 vị trí giữa bảng B sau lượt trận đầu tiên. Hy Lạp dẫn đầu bảng B với 3 điểm sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Serbia. Ở lượt trận kế tiếp, Đức sẽ tiếp đón Hy Lạp còn Hà Lan tới làm khách của Serbia.