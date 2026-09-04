Kết quả V-League: 2 thẻ đỏ xuất hiện, Thể Công Viettel thắng kịch tính Đồng Nai

20:08 HẾT GIỜ!!! Thể Công Viettel thắng Đồng Nai 2-0 trong trận đấu mở màn V-League 2026/2027. 20:04 90'+12: KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO ĐỒNG NAI!!! Vulic ngã trong vòng cấm Thể Công Viettel và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, trọng tài đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. 20:02 90'+9: THẺ ĐỎ SAU TÌNH HUỐNG HY HỮU!!! Trọng tài mất rất nhiều thời gian để tham khảo VAR trước khi đưa ra quyết định sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Thể Công Viettel. Nhâm Mạnh Dũng bị truất quyền thi đấu vì pha đánh nguội với Vulic. Tuy nhiên, Đồng Nai không được hưởng phạt đền do Vulic đã phạm lỗi trước với Nhâm Mạnh Dũng, thay vào đó Thể Công Viettel được hưởng quả phạt lên. 19:53 90'+1: VÀO!!! Đồng Nai 0-2 Thể Công Viettel Kyle Colonna đánh đầu tung lưới Đồng Nai trong tình huống phạt góc. Danh Trung có cú đúp kiến tạo khi thực hiện pha treo bóng cho trung vệ Việt kiều lập công. 19:48 88': ĐỒNG NAI SUÝT GỠ HÒA!!! Hồ Tuấn Tài bật cao đánh đầu sạt cột dọc trong tình huống đá phạt. 19:47 86': XÀ NGANG TỪ CHỐI BÀN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Khung thành Đồng Nai rung chuyển sau pha đánh đầu cận thành của Nhâm Mạnh Dũng. 19:41 81': Không có phạt đền cho Đồng Nai!!! Một cầu thủ chủ nhà ngã trong vòng cấm Thể Công Viettel ở tình huống lộn xộn nhưng trọng tài xác định không có phạm lỗi. 19:37 77': ĐỒNG NAI CHỈ CÒN 10 NGƯỜI!!! Trọng tài tham khảo VAR và quyết định rút thẻ đỏ với Jovic vì pha đạp vào cổ chân Nhâm Mạnh Dũng. 19:33 73': KHÔNG VÀO!!! Danh Trung tung đường chuyền thuận lợi, Andre Luiz ập vào tung cú dứt điểm nhưng bóng đập chân hậu vệ Đồng Nai rồi đi vọt xà ngang. 19:31 71': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! Thể Công Viettel đưa Nhâm Mạnh Dũng và Văn Tú vào thay Triệu Việt Hưng, Nhật Nam. Trong khi đó, Đồng Nai rút Lưu Tự Nhân rời sân nhường chỗ cho Hồ Tuấn Tài. 19:28 67': Quyết định táo bạo!!! Công Phượng bất ngờ tung cú sút từ cánh phải nhưng thủ môn Văn Việt đã chơi cảnh giác. 19:24 63': VÀO!!! Đồng Nai 0-1 Thể Công Viettel Danh Trung có pha kiến tạo ngay sau khi vào sân thay Hoàng Minh. Tiền đạo này vượt qua Văn Khoa bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt như đặt. Rimabar đánh đầu tung lưới Đồng Nai. 19:22 61': Công Phượng tái xuất V-League!!! Công Phượng vào sân thế chỗ Sầm Ngọc Đức và mang tấm băng đội trưởng của Đồng Nai. Đây cũng là sự trở lại của Công Phượng ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam sau khoảng 3 năm. 19:19 57': Dứt điểm!!! Rimabar mớm bóng cho Nata băng lên tung cú dứt điểm chệch cột dọc khung thành Đồng Nai. 19:17 53': Công Phượng và Xuân Trường khởi động!!! Các khán giả trên sân Bình Phước tỏ ra phấn khích khi 2 người hùng Thường Châu ra khởi động và có thể sắp vào sân thay người. 19:09 47': Sai lầm!!! Thủ môn Văn Việt khống chế bóng lỗi và suýt bị đối phương trừng phạt. Tuy nhiên, người gác đền của Thể Công Viettel kịp xoạc bóng giải nguy. 19:06 Hiệp 2 bắt đầu!!! Thể Công Viettel giao bóng 18:48 Hiệp 1 kết thúc!!! Đồng Nai và Thể Công Viettel bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Ảnh: VPF 18:48 45'+1: ĐỒNG NAI MAY MẮN THOÁT THUA!!! Thủ môn Văn Phong đấm bóng hụt sau cú đá phạt của Phan Tuấn Tài nhưng Rimabar đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc. 18:43 42': Nỗ lực bất thành!!! Nata băng vào dứt điểm hụt sau quả tạt từ cánh phải của đồng đội. 18:38 38': QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! Đinh Viết Tú dứt điểm hụt trước khung thành rộng mở và hậu vệ Đồng Nai kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi. 18:37 37': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Văn Phong bay người hết cỡ để cứu thua cho Đồng Nai trước cú đánh đầu của Nata. 18:36 36': Sai lầm!!! Thủ môn Văn Việt phán đoán sai điểm rơi và xử lý lỗi trong pha phạt góc của Đồng Nai. May cho Thể Công Viettel, Văn Việt vẫn kịp sửa sai khi đấm bóng ra ngoài ở tình huống lộn xộn trước khung thành. 18:33 31': Thể Công Viettel đáp trả!!! Nata nhận đường chuyền từ Phan Tuấn Tài, ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương rồi tung cú sút từ rìa vòng cấm. Tuy nhiên, pha dứt điểm không thắng được thủ môn Văn Phong. 18:28 26': KHÔNG VÀO!!! Tình huống đá phạt của Đồng Nai gây ra pha bóng lộn xộn trước khung thành Thể Công Viettel. Tuy nhiên, Rimabar kịp phá bóng cứu nguy cho đội khách ngay sát vạch vôi. 18:22 21': Tranh chấp không khoan nhượng!!! Triệu Việt Hưng đi bóng đầy quyết tâm giữa vòng vây của 2 cầu thủ Đồng Nai nhưng không thể tạo ra tình huống đột phá. 18:19 17': Cơ hội nguy hiểm đầu tiên!!! Phan Tuấn Tài thực hiện quả tạt sở trường từ cánh trái, Rimabar bật cao đánh đầu vọt xà ngang Đồng Nai. 18:16 14': Đáng tiếc!!! Thể Công Viettel phối hợp nhịp nhàng để kéo dãn đội hình Đồng Nai. Dẫu vậy, khi khoảng trống xuất hiện thì đường chuyền hướng tới tiền đạo Rimabar lại thiếu chính xác. 18:10 9': Thể Công Viettel thay người bất đắc dĩ!!! Lucas Alves dính chấn thương và sớm phải rời sân nhường chỗ cho Trung Hiếu. 18:05 5': Khởi đầu chậm rãi!!! Dù đông đảo CĐV lấp kín các khán đài sân Bình Phước, nhưng Đồng Nai và Thể Công Viettel đều chủ trương nhập cuộc chậm rãi thay vì chơi đôi công. 18:00 Trận đấu bắt đầu!!! Đồng Nai giao bóng 17:05 Đội hình xuất phát của Đồng Nai và Thể Công Viettel. (Ảnh: VPF) 11:17 Thể Công Viettel không có lực lượng mạnh nhất ở vòng 1 V-League 2026/2027 Thể Công Viettel sẽ hành quân tới làm khách của Đồng Nai mà không có được lực lượng mạnh nhất. Cụ thể, tân binh Doãn Ngọc Tân không thể ra sân do tiếp tục thụ án treo giò từ mùa giải V-League 2025/26. Trước đó, Doãn Ngọc Tân đã nhận thẻ đỏ trực tiếp khi còn khoác áo Thanh Hóa ở vòng áp chót mùa giải 2025/26. Điều đó khiến tiền vệ này chưa thể ra mắt đội bóng mới trong ngày khai màn, ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự của ban huấn luyện. Tiền vệ Doãn Ngọc Tân chưa thể ra sân thi đấu cho Thể Công Viettel ở vòng 1 V-League 2026/2027 vì án treo giò. (Ảnh: CLB) 11:06 Danh sách đăng ký của Đồng Nai ở mùa giải 2026/2027. (Ảnh: VPF) Danh sách đăng ký của Thể Công Viettel ở mùa giải 2026/2027. (Ảnh: VPF)

Hôm nay 4/9, mùa giải V-League 2026/2027 sẽ chính thức khai mạc với trận đấu đầu tiên của vòng 1 giữa Đồng Nai và Thể Công Viettel. Màn so tài này sẽ bắt đầu lúc 18h trên sân Bình Phước.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Đồng Nai mới có đại diện tham dự V-League nên sự hào hứng của đội chủ nhà là rất cao. Nếu tính cụ thể nơi diễn ra trận đấu là phường Bình Phước (tỉnh Bình Phước cũ), trước đây chưa từng có một CLB nào dự V-League đóng đại bản doanh ở đây.

Vì thế, sự háo hức sẽ không chỉ đến từ người hâm mộ mà còn đến từ chính các cầu thủ của đội chủ nhà. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã có sự chuẩn bị kỹ càng với những cầu thủ ngoại chất lượng nên họ đã sẵn sàng để tạo nên một trận đấu sòng phẳng với Thể Công Viettel.

Về phần đội khách, sau khi giành quyền tham dự Cúp C2 châu Á 2026/2027, đội bóng này cũng có những sự đầu tư lớn hơn với lực lượng ngoại binh hùng hậu. Trận đấu vào tối nay sẽ là thuốc thử cho tham vọng thật sự của thầy trò HLV Popov trong mùa giải năm nay.

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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/9: Khai mạc V-League VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/9, V-League 2026/2027 sẽ chính thức khai mạc với trận đấu đầu tiên của vòng 1 giữa Đồng Nai và Thể Công Viettel.