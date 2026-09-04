Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 4/9, giải bóng chuyền nữ vô địch châu Phi 2026 bước vào ngày thi đấu cuối cùng với các trận đấu tranh hạng ba và chung kết.

Ảnh: CAVB.

Đây là những trận đấu quan trọng, xác định các đội đại diện châu Phi tham dự World Cup 2027 cũng như Olympic Los Angeles 2028.

Vào lúc 19h, trận tranh hạng ba sẽ diễn ra giữa Rwanda và Cameroon. Đội thắng sẽ giành quyền tham dự World Cup 2027. Với lực lượng vượt trội, Cameroon được đánh giá sẽ dễ dàng giành chiến thắng.

Trong khi đó, trận chung kết bắt đầu lúc 22h sẽ là màn so tài giữa Ai Cập và Kenya. Cả hai đội đều đã có vé dự World Cup 2027 nhưng đội chiến thắng không chỉ vô địch giải mà còn sẽ có vé tham dự Olympic Los Angeles 2028. Do đó, tính chất của trận đấu sẽ rất quyết liệt.

Với vị thế của đội bóng chuyền nữ số một châu Phi, Kenya đang được nhận định là đội sẽ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Ai Cập trong khát khao lần đầu tiên giành vé đến với Olympic sẽ quyết tâm giành chiến thắng để vươn tới cột mốc lịch sử.