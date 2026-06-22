Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Ai Cập giành chiến thắng lịch sử

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Cầu thủ và CĐV Ai Cập ăn mừng đầy cảm xúc với chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup. (Ảnh: Reuters)

New Zealand nhập cuộc tự tin và vượt lên dẫn trước Ai Cập sau 15 phút bóng lăn. Finn Surman bật cao đánh đầu dũng mãnh trong tình huống phạt góc, ghi bàn thắng mở tỷ số.

Rơi vào thế bị dẫn trước, Ai Cập nỗ lực gia tăng sức ép. Đại diện bóng đá châu Phi bắt đầu tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong quãng thời gian cuối hiệp 1 và xoay chuyển số phận trận đấu khi bước sang hiệp 2.

Phút 58, Zico đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt của Hany, gỡ hòa 1-1 cho Ai Cập. Phút 67, Zico kiến tạo cho Salah ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới New Zealand.

Sau khi lập công, Salah tiếp tục kiến tạo với cú đá phạt góc thuận lợi để Trezeguet đánh đầu thành bàn ở phút 82, ấn định chiến thắng 3-1 của Ai Cập trước New Zealand.

Đây là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của Ai Cập tại đấu trường World Cup. Chiến thắng này cũng giúp Ai Cập dẫn đầu bảng G với 4 điếm sau lượt trận thứ 2.

Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 10h ngày 27/6, Ai Cập sẽ chạm trán Iran còn New Zealand gặp Bỉ.

New Zealand mở tỷ số sau pha không chiến dũng mãnh của Surman. (Ảnh: Reuters)

New Zealand đã chơi hay trong hiệp 1 trước Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Ai Cập tạo nên cuộc lội ngược dòng với màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2. (Ảnh: Reuters)

Zico gỡ hòa 1-1 cho Ai Cập ở phút 58. (Ảnh: Reuters)

Zico kiến tạo cho Salah ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 67. (Ảnh: Reuters)