Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Ai Cập giành chiến thắng lịch sử
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22/6, Ai Cập lội ngược dòng đánh bại New Zealand 3-1 và có trận thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.
New Zealand nhập cuộc tự tin và vượt lên dẫn trước Ai Cập sau 15 phút bóng lăn. Finn Surman bật cao đánh đầu dũng mãnh trong tình huống phạt góc, ghi bàn thắng mở tỷ số.
Rơi vào thế bị dẫn trước, Ai Cập nỗ lực gia tăng sức ép. Đại diện bóng đá châu Phi bắt đầu tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong quãng thời gian cuối hiệp 1 và xoay chuyển số phận trận đấu khi bước sang hiệp 2.
Phút 58, Zico đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt của Hany, gỡ hòa 1-1 cho Ai Cập. Phút 67, Zico kiến tạo cho Salah ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới New Zealand.
Sau khi lập công, Salah tiếp tục kiến tạo với cú đá phạt góc thuận lợi để Trezeguet đánh đầu thành bàn ở phút 82, ấn định chiến thắng 3-1 của Ai Cập trước New Zealand.
Đây là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của Ai Cập tại đấu trường World Cup. Chiến thắng này cũng giúp Ai Cập dẫn đầu bảng G với 4 điếm sau lượt trận thứ 2.
Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 10h ngày 27/6, Ai Cập sẽ chạm trán Iran còn New Zealand gặp Bỉ.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa New Zealand và Ai Cập tại lượt trận thứ 2 của bảng G sẽ diễn ra lúc 8h sáng 22/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động BC Place Vancouver ở Canada.
Trong lượt trận ra quân, Ai Cập đã hòa Bỉ 1-1 còn New Zealand hòa Iran 2-2. Đáng chú ý, cả hai đội bóng đều chỉ có được 1 điểm sau khi nắm lợi thế dẫn thế dẫn trước đối thủ. Điều này khiến cả Ai Cập lẫn New Zealand đều chưa thể có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại World Cup.
Cụ thể, New Zealand đang có 3 thất bại và 4 trận hòa trong 3 lần tham dự World Cup còn Ai Cập đã trải qua 5 thất bại và 3 trận hòa trong 4 lần tham dự World Cup.
Cuộc đọ sức tại Vancouver sẽ là cơ hội để New Zealand và Ai Cập tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại World Cup. Đồng thời, đây cũng là trận đấu có tính chất bản lề, khi đôi bên đều quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng vượt qua vòng đấu bảng.
Đội hình xuất phát
New Zealand (4-2-3-1): 1 Max Crocombe; 13 Liberato Cacace, 16 Finn Surman, 5 Michael Boxall, 2 Tim Payne; 6 Joe Bell, 8 Marko Stamenić; 11 Eli Just, 10 Sarpreet Singh, 20 Callum McCowatt; 9 Chris Wood.
Ai Cập (4-2-3-1): 23 Shobeir; 3 Hany, 14 Fathy, 2 Ibrahim, 13 Fattouh; 17 Lasheen, 19 Attia; 10 Salah, 8 Ashour, 11 Ziko; 22 Marmoush.
Trận đấu bắt đầu!!! New Zealand giao bóng.
5': Nhập cuộc hứng khởi!!! New Zealand và Ai Cập thi đấu trực diện, đẩy cao tốc độ lên bóng trong những phút đầu tiên.
6': Cơ hội đầu tiên thuộc về Ai Cập!!! Salah tung cú sút quyết đoán nhưng hậu vệ New Zealand chắn bóng thành công.
7': New Zealand đáp trả!!! Sarpreet Singh đón đường chuyền từ cánh trái rồi tung cú sút chệch cột dọc.
13': KHÔNG VÀO!!! Just chạy chỗ đón đường chọc khe rồi tung cú dứt điểm từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Ai Cập.
15': VÀO!!! New Zealand 1-0 Ai Cập
New Zealand mở tỷ số từ tình huống phạt góc. Finn Surman bật cao đánh đầu tung lưới Ai Cập.
20': Nguy hiểm!!! New Zealand thi đấu hưng phấn sau bàn mở tỷ số, liên tiếp tạo ra những cơ hội dứt điểm cho Just và McCowatt.
21': Ai Cập đáp trả!!! Zico dứt điểm chệch mục tiêu sau quả đá phạt góc của Salah.
26': KHÔNG VÀO!!! Marmoush đón đường trả người ra tuyến hai rồi tung cú sửa lòng đẹp mắt. Tuy nhiên, thủ môn Crocombe bay người cứu thua cho New Zealand.
31': Nỗ lực bất thành!!! Marmoush và Salah liên tiếp thử tạo ra đột biến bằng những tình huống đi bóng nhưng đều bị hàng phòng ngự dày đặc của New Zealand ngăn chặn.
35': AI CẬP SUÝT GỠ HÒA!!! Ai Cập được hưởng quả phạt ngay trước vòng cấm, sau khi McCowatt đốn ngã Ashour và phải lĩnh thẻ vàng. Marmoush giật gót mớm bóng, Salah tung cú sút phạt chệch cột dọc.
41': Ai Cập thay người bất đắc dĩ!!! Fathy không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Rabia.
45'+1: Đáng tiếc!!! Ashour băng vào dứt điểm chệch cột dọc New Zealand sau quả tạt từ cánh phải.
Hiệp 1 kết thúc!!! New Zealand bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Ai Cập 1-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Ai Cập giao bóng
46': Ai Cập có cơ hội ngay đầu hiệp 2!!! Salah băng vào dứt điểm sau quả tạt từ cánh phải. Tiếc rằng, cú sút của Salah lại trượt tâm bóng và không đủ khó để hạ gục thủ môn đối phương.
47': Ai Cập tiếp tục gây sức ép!!! Marmoush thực hiện cú đá phạt rất nguy hiểm.
52': New Zealand phản đòn!!! McCowwatt xâm nhập vòng cấm và thực hiện cú đánh đầu ngược khiến thủ môn Shobeir vất vả cản phá.
58': VÀO!!! New Zealand 1-1 Ai Cập
Zico gỡ hòa cho Ai Cập với pha đánh đầu dũng mãnh. Hany là tác giả đường kiến tạo với quả tạt như đặt từ cánh phải.
63': Ăn miếng trả miếng!!! Ai Cập phản công rất nhanh sau khi ngăn chặn được cú sút xa của đối phương. Tuy nhiên, New Zealand cũng mau chóng siết chặt hệ thống phòng ngự để bẻ gãy nỗ lực lên bóng từ đối thủ.
67': VÀO!!! New Zealand 1-2 Ai Cập
Salah phối hợp với Zico rồi tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn đối phương. Ai Cập vượt lên dẫn trước New Zealand.
74': Hai đội đều có sự điều chỉnh sau thời gian nghỉ tiếp nước!!! Ai Cập đưa Trezeguet, Abdelkarim vào thay Marmoush, Zico. New Zealand rút Sarpreet Sigh, Cacace rời sân nhường chỗ cho Randall, Thomas.
79': Không được!!! Cú đá phạt của New Zealand đưa trái bóng hướng đến cột xa. Tuy nhiên, hậu vệ Ai Cập đã kịp đánh đầu phá bóng ngay trước khi Chris Wood băng vào dứt điểm.
82': VÀO!!! New Zealand 1-3 Ai Cập
Trezeguet lập công chỉ ít phút sau khi vào sân từ ghế dự bị. Trezeguet đánh đầu tung lưới New Zealand sau cú đá phạt góc của Salah, nới rộng cách biệt cho Ai Cập.
85': Salah rời sân!!! Ngôi sao sáng nhất của Ai Cập ra nghỉ, nhường chỗ cho Zizo.
90'+1: Nguy hiểm!!! New Zealand liên tiếp rót bóng vào vòng cấm Ai Cập nhưng thủ môn Shobeir đã thể hiện khả năng chống bóng bổng ấn tượng.
90'+4: BỎ LỠ KHÓ TIN!!! Zizo lừa bóng qua thủ môn New Zealand nhưng lại hơi chần chừ trước khung thành bỏ trống, để rồi bị đối phương ngăn cản cú dứt điểm.
90'+8: KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Shobeir cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm cận thành trong tình huống lộn xộn sau quả ném biên.
Hết giờ!!! Ai Cập lội ngược dòng thắng New Zealand 3-1 ở lượt trận thứ 2 bảng G World Cup 2026.
Trực tiếp New Zealand vs Ai Cập bảng G World Cup 2026
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Cape Verde lại gây sốc, rộng cửa đi tiếp
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6, Cape Verde gây sốc khi cầm hòa Uruguay với tỉ số 2-2, qua đó cơ hội lớn vượt qua vòng bảng.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22/6: Iran xuất sắc cầm hòa Bỉ
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22/6: Iran xuất sắc cầm hòa Bỉ với tỷ số 0-0 dù bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Tây Ban Nha thắng nhàn nhã trước Saudi Arabia
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Tây Ban Nha thắng nhàn nhã trước Saudi Arabia trên sân vận động Atlanta ở Georgia, Mỹ.