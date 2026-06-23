Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23/6: ĐT Algeria lội ngược dòng kịch tính

12:02

ĐT Jordan nhập cuộc có phần tốt hơn khi tạo ra những cơ hội ăn bàn đầy nguy hiểm. Đến phút 36, Alrashdan có pha dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm mang về bàn mở tỉ số cho ĐT Jordan.

Sang hiệp hai, ĐT Algeria thay đổi cách tiếp cận khi đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép bằng những pha treo bóng bổng. Từ một tình huống treo bóng, Benbouali bật cao đánh đầu mang về bàn gỡ hoà cho ĐT Algeria ở phút 69.

Khi ĐT Jordan có dấu hiệu xuống sức, ĐT Algeria có bàn thắng thứ hai cũng xuất phát từ tình huống bóng bổng. Phút 82 từ pha đá phạt góc, các cầu thủ Jordan phá bóng bổng lỗi tạo điều kiện cho Gouiri băng vào dứt điểm cận thành mang về bàn thắng thứ hai cho ĐT Algeria.

Trong thời gian còn lại, ĐT Jordan không thể ghi bàn gỡ hoà. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Jordan 1-2 Algeria.

Kết quả này khiến ĐT Jordan hết cơ hội vượt qua vòng bảng World Cup 2026 khi đã thua cả hai trận trước những đối thủ có cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba của bảng J là ĐT Áo và ĐT Algeria.