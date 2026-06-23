Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23/6: ĐT Algeria lội ngược dòng kịch tính
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23/6 nhận được sự chú ý khi ĐT Algeria giành chiến thắng đầy kịch tính trước ĐT Jordan.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23/6 nhận được sự chú ý khi ĐT Algeria giành chiến thắng đầy kịch tính trước ĐT Jordan.
ĐT Jordan nhập cuộc có phần tốt hơn khi tạo ra những cơ hội ăn bàn đầy nguy hiểm. Đến phút 36, Alrashdan có pha dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm mang về bàn mở tỉ số cho ĐT Jordan.
Sang hiệp hai, ĐT Algeria thay đổi cách tiếp cận khi đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép bằng những pha treo bóng bổng. Từ một tình huống treo bóng, Benbouali bật cao đánh đầu mang về bàn gỡ hoà cho ĐT Algeria ở phút 69.
Khi ĐT Jordan có dấu hiệu xuống sức, ĐT Algeria có bàn thắng thứ hai cũng xuất phát từ tình huống bóng bổng. Phút 82 từ pha đá phạt góc, các cầu thủ Jordan phá bóng bổng lỗi tạo điều kiện cho Gouiri băng vào dứt điểm cận thành mang về bàn thắng thứ hai cho ĐT Algeria.
Trong thời gian còn lại, ĐT Jordan không thể ghi bàn gỡ hoà. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Jordan 1-2 Algeria.
Kết quả này khiến ĐT Jordan hết cơ hội vượt qua vòng bảng World Cup 2026 khi đã thua cả hai trận trước những đối thủ có cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba của bảng J là ĐT Áo và ĐT Algeria.
Trận đấu giữa Jordan vs Algeria được đánh giá là then chốt khi cả hai đội đã thua ở trận mở màn. Nếu phải nhận thêm một kết quả bất lợi, cơ hội để vượt qua vòng bảng sẽ rất mong manh. Sau khi để thua ĐT Áo ở trận mở màn, ĐT Jordan nếu tiếp tục để thua trong trận đấu này sẽ sớm chia tay World Cup 2026.
Vì vậy, màn so tài giữa hai đội được đánh giá sẽ rất kịch tính khi các cầu thủ sẽ chơi đầy quyết tâm. ĐT Jordan có phần bị đánh giá thấp hơn khi đây mới là lần đầu tiên dự World Cup, trong khi ĐT Algeria có kinh nghiệm hơn khi đây là lần thứ 5 góp mặt ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trận đấu giữa Jordan vs Algeria sẽ diễn ra vào 10h00 ngày 23/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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Các cổ động viên tạo nên bầu không khí sôi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động dưới sự cổ vũ của người hâm mộ trên sân (Ảnh: Reuters)
Trận đấu bắt đầu! ĐT Jordan là đội giao bóng trước.
1': Nguy hiểm! Từ pha treo bóng của đồng đội, AlRashdan băng vào đánh đầu rất căng nhưng bóng đi chệch khung thành ĐT Algeria.
3': Không được! Gouiri nhận bóng trong vòng cấm rồi quyết định dứt điểm vào góc gần nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành ĐT Jordan.
8': Không được! ĐT Jordan triển khai tấn công bằng những pha chuyền bóng vượt tuyến nhưng chưa thể gây ra nguy hiểm cho hàng phòng ngự ĐT Algeria.
12': Không được! Altamari tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn ĐT Algeria không gặp nhiều khó khăn để bắt gọn bóng.
17': Không được! ĐT Algeria gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đường vào khung thành khi ĐT Jordan chơi chắc chắn và kỷ luật.
20': Không vào! Mahrez có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng tiền đạo của ĐT Algeria trong nỗ lực dứt điểm bằng chân không thuận làm lỡ nhịp sút, tạo điều kiện cho cầu thủ đối phương khép góc ngăn chặn.
21': Sút xa! Từ tình huống tấn công nhanh, Chaibi tung ra cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập trúng chân một cầu thủ phòng ngự Jordan bật ra ngoài.
24': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.
27': Hai đội trở lại sân thi đấu.
29': Nguy hiểm! Gouiri đi bóng sát vòng cấm ĐT Algeria rồi tung ra cú sút sệt nhưng thủ thành Abulaila đã chọn vị trí để đổ người bắt gọn bóng.
33': Không vào! Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Mahrez di chuyển khôn ngoan ra sau lưng hàng phòng ngự ĐT Jordan để nhận bóng. Tuy nhiên ở tình huống đối mặt trong vòng cấm, cú dứt điểm của Mahrez lại không thắng được thủ thành Abulaila.
36': VÀOOOOOO !!!!! Sau pha đá hụt bóng của Altamari trong vòng cấm, Alrashdan băng vào dứt điểm bằng má ngoài đưa bóng đi sệt và rất căng khiến thủ thành ĐT Algeria dù đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là Jordan 1-0 Algeria.
42': Không được! ĐT Jordan có cơ hội với pha tạt bóng từ cánh phải nhưng Ali Olwan không thể dứt điểm thành công. Trọng tài sau đó cũng xác định cầu thủ của ĐT Jordan đã rơi vào thế việt vị.
45': Không được! ĐT Jordan có pha phối hợp hay ở trung lộ nhưng Abutaha lại để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.
45': Bù giờ! Hiệp một có 5 phút bù giờ.
Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Jordan 1-0 Algeria.
Hiệp hai bắt đầu!
48': Không được! Belghali tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập chân cầu thủ phòng ngự ĐT Jordan bật ra.
51': Nguy hiểm! ĐT Algeria có pha đá phạt trực tiếp gần vòng cấm chếch về bên phải theo hướng tấn công. Tuy nhiên, pha treo bóng vào vòng cấm lại bị thủ thành Abulaila băng ra đấm bóng.
54': Sút xa! Nhận bóng trước vòng cấm, Maza tung ra cú sút xa rất căng nhưng thủ thành Abulaila đã bay người cản phá cứu thua cho ĐT Jordan.
58': Không được! ĐT Jordan có pha phản công nhanh nhưng trong tình huống xử lý cuối cùng, Altamari không thể loại bỏ cầu thủ theo kèm trong vòng cấm để tung ra cú dứt điểm.
60': Nguy hiểm! Maza đi bóng từ trung lộ xộc thẳng vào vòng cấm rồi tung ra cú sút vào góc gần nhưng bóng đi chệch khung thành ĐT Jordan trong gang tấc.
62': Không vào! Alrawabdeh tung ra cú sửa lòng từ ngoài vòng cấm về góc xa khung thành ĐT Algeria nhưng bóng đi chưa chính xác.
63': Nguy hiểm! Benbouali tung ra cú đánh đầu cận thành nhưng thủ thành Abulaila đổ người bắt gọn bóng cứu thua cho ĐT Jordan.
66': Không được! ĐT Algeria liên tục có những pha treo bóng bổng vào vòng cấm nhưng đều bị hàng phòng ngự ĐT Jordan hoá giải.
69': VÀOOOOOO !!!!! Từ tình huống đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm để Benbouali bật cao đánh đầu, thủ thành Abulaila dù đã đổ người nhưng vẫn không thể chạm tay vào bóng. Tỉ số của trận đấu là Jordan 1-1 Algeria.
72': Không được! Almardi đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm về góc gần nhưng không thắng được thủ thành của ĐT Algeria.
74': Quãng nghỉ! Hai đội tạm nghỉ để cầu thủ tiếp nước.
77': Các cầu thủ hai đội trở lại thi đấu.
80': Nguy hiểm! Moussa có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đập trúng người cầu thủ phòng ngự Jordan đi hết đường biên ngang.
82': VÀOOOOOOO !!!!! Từ tình huống đá phạt góc, bóng đập vào người cầu thủ phòng ngự Jordan nảy xuống gần khung thành, Gouiri băng vào rất nhanh để dứt điểm cận thành đưa bóng vào lưới ĐT Jordan. Tỉ số của trận đấu là Jordan 1-2 Algeria.
87': Không được! ĐT Jordan nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm nào.
89': Nguy hiểm! Maza có pha dứt điểm góc hẹp nhưng thủ môn của ĐT Jordan đã kịp thời khép góc để cản phá.
90': Bù giờ! Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
90+5': Không được! ĐT Jordan nỗ lực đẩy cao đội hình, liên tục có những pha bóng dài và treo bóng bổng nhưng chưa thể tạo ra cơ hội dứt điểm nguy hiểm.
Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Jordan 1-2 Algeria.
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