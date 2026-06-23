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Nhận định Panama vs Croatia bảng L World Cup 2026: Luka Modric tỏa sáng?

Thứ Ba, 16:00, 23/06/2026
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VOV.VN - Nhận định Panama vs Croatia bảng L World Cup 2026, Luka Modric và đồng đội buộc phải giành chiến thắng nếu muốn có vé vào vòng knock-out.

Ở trận ra quân tại bảng L World Cup 2026, Panama và Croatia đều nhận thất bại. Do đó, cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội giành vé vào vòng knock-out của hai đội.

Croatia được đánh giá cao hơn Panama 

Theo dự đoán từ siêu máy tính Opta, Croatia có tới 62% cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu này. Trong khi đó, Panama chỉ có 15,7% cơ hội tạo nên chiến thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup, còn khả năng hòa là 22,4%.

Có thể thấy, ở đội bóng của HLV Zlatko Dalic khởi đầu không như ý khi để thua tuyển Anh 2-4 ở lượt trận mở màn. Mặc dù hai lần bị dẫn trước, nhưng Croatia vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ khi liên tiếp ghi bàn gỡ hòa trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel đã hoàn toàn áp đảo trong hiệp hai để giành trọn 3 điểm.

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Luka Modric vẫn là trụ cột của Croatia (Ảnh: AP).

Dù nhận thất bại, Croatia vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Các học trò của HLV Dalic thực hiện tới 187 tình huống pressing tầm cao bên phần sân đối phương - con số cao nhất trong lượt trận đầu tiên của giải. Điều đó cho thấy cường độ vận hành và tinh thần thi đấu của đội bóng áo caro vẫn rất đáng nể.

Croatia cũng sở hữu nền tảng kinh nghiệm dày dạn. Ở trận gặp Anh, đội trưởng Luka Modric đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Âu thứ hai góp mặt ở 10 giải đấu lớn khác nhau, chỉ sau Cristiano Ronaldo. Trận đấu với Panama cũng sẽ đánh dấu cột mốc 200 lần khoác áo ĐTQG của Modric.

Panama nỗ lực tìm điểm số đầu tiên

Bên kia chiến tuyến, Panama cũng trắng tay ở trận mở màn sau thất bại cay đắng 0-1 trước Ghana. Bàn thua đến ở phút 90+4 khiến đoàn quân của HLV Thomas Christiansen đánh mất cơ hội giành điểm.

Đó đã là thất bại thứ tư liên tiếp của Panama tại các kỳ World Cup. Họ thủng lưới tổng cộng 12 bàn, chưa từng giữ sạch lưới và mới ghi được 2 bàn thắng.

Tuy nhiên, màn trình diễn trước Ghana cho thấy những bước tiến đáng kể. Panama kiểm soát bóng tới 62% và hoàn thành 502 đường chuyền - những thống kê tốt nhất của họ trong lịch sử dự World Cup.

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Panama thua cay đắng ở trận đấu ra quân (Ảnh: AP).

Không chỉ cải thiện khả năng kiểm soát bóng, Panama còn thể hiện sự quyết liệt khi thực hiện 29 pha tắc bóng ở lượt trận đầu tiên - nhiều nhất giải tính đến thời điểm hiện tại.

Vấn đề lớn nhất của Panama vẫn nằm ở hàng công. HLV Christiansen cần phải tìm lời giải cho bài toán ghi bàn vào lưới của Croatia, đội bóng này mới có cơ hội giành vé đi tiếp.

Nhận định Croatia vs Panama

Đây là lần đầu tiên Panama và Croatia gặp nhau trong lịch sử. Dù vậy, Croatia không có thành tích quá tốt khi đối đầu các đại diện châu Mỹ tại World Cup, với 7 thất bại trong 10 trận gần nhất.

Ở chiều ngược lại, các đội CONCACAF cũng thường lép vế trước đại diện châu Âu. Tính đến hết lượt trận đầu tiên World Cup 2026, họ chỉ thắng 1 trong 24 trận gần nhất trước các đội bóng châu Âu.

nhan dinh panama vs croatia bang l world cup 2026 luka modric toa sang hinh anh 3
Trận đấu giữa Panama vs Croatia diễn ra vào lúc 6h ngày 24/6.

Xét về tương quan lực lượng, đẳng cấp và kinh nghiệm, Croatia vẫn được đánh giá vượt trội. Nếu cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và duy trì cường độ pressing như trận gặp Anh, Luka Modric cùng đồng đội đủ khả năng giành chiến thắng để trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trận đấu giữa Panama vs Croatia trong khuôn khổ bảng L World Cup 2026 diễn ra vào lúc 6h ngày 24/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

 

PV/VOV.VN
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