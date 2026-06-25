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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Hạ gục Canada, Thụy Sĩ đứng đầu bảng B

Thứ Năm, 04:06, 25/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6, Thụy Sĩ giành chiến thắng 2-1 trước Canada để tiến vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng B.

04:06
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Thụy Sĩ và Canada cùng vượt qua vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Thụy Sĩ và Canada đều đã tạo ra những cơ hội rõ ràng trong hiệp 1 nhưng đôi bên đều không thể tận dụng thành công. Đây cũng là hiệp đấu mà thủ môn hai đội đều có những pha cứu thua xuất sắc.

Bước ngoặt của trận đấu đến ngay sau giờ nghỉ, Vargas đón đường căng ngang của Manzambi rồi ghi bàn mở tỷ số ở phút 46. Canada chưa hết choáng váng thì tiếp tục nhận thêm bàn thua, Embolo kiến tạo cho Manzambi nhân đôi cách biệt ở phút 57.

Rơi vào thế khó, Canada dốc toàn lực tấn công. Tiếc rằng, những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Promise sau pha kiến tạo ngoạn mục từ Saliba ở phút 76.

Chiến thắng 2-1 này giúp Thụy Sĩ đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận. Canada đứng nhì bảng với cùng 4 điểm như Bosnia nhưng hơn chỉ số phụ, qua đó nối gót các đội đồng chủ nhà Mexico và Mỹ tiến vào vòng knock-out World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Canada vượt qua vòng bảng World Cup.

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Thụy Sĩ mở tỷ số trước Canada ngay sau giờ nghỉ. (Ảnh: Reuters)
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Vargas sút tung lưới Canada sau đường chuyền của Manzambi. (Ảnh: Reuters)
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Sau khi kiến tạo bàn mở tỷ số, Manzambi ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ ở phút 57. (Ảnh: Reuters)
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Thụy Sĩ gieo sầu cho Canada với quãng thời gian bùng nổ ở đầu hiệp.(Ảnh: Reuters)
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Promise rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Canada. (Ảnh: Reuters)
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Promise dứt điểm tung lưới Thụy Sĩ sau đường chuyền dọn cỗ từ Saliba. (Ảnh: Reuters)

 

18:52
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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa Thụy Sĩ và Canada sẽ diễn ra lúc 2h ngày 25/6 trên sân vận động BC Place Vancouver tại Canada.

Hiện tại, Canada và Thụy Sĩ đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng B với cùng 4 điểm. Tuy nhiên, Canada xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Trong bối cảnh Bosnia và Qatar đều chỉ có 1 điểm, Canada và Thụy Sĩ chỉ cần hòa là sẽ dắt tay nhau đi tiếp vào vòng knock-out World Cup 2026.

Với lợi thế về hiệu số bàn thắng - bàn thua, Canada sẽ đứng đầu bảng B nếu hòa. Trong khi đó, Thụy Sĩ buộc phải thắng nếu muốn đứng đầu bảng B.

Dù kết quả hòa sẽ có lợi cho cả 2 đội, nhưng theo dự đoán của Opta thì khả năng đôi bên chia điểm chỉ là 28,3%. Khả năng Thụy Sĩ thắng trận lên tới 41,9% còn khả năng Canada chiến thắng là 29,8%.

 
01:03

Đội hình xuất phát:

Thụy Sĩ: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Xhaka, Freuler; Manzambi; Vargas, Embolo.

Dự bị: Mvogo, Keller, Widmer, Coemert, Amenda, Zakaria, Jashari, Aebischer, Ndoye, Fassnacht, Okafor, Amdouni, Itten.

Canada: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Choiniere, Saliba, Ali Ahmed; Larin, J David.

Dự bị: St Clair, Goodman, Waterman, Bombito, Davies, Sigur, Eustaquio, Millar, Shaffelburg, Osorio, Oluwaseyi, P David, Nelson.

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Các cầu thủ Thụy Sĩ tới sân. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Canada tới sân. (Ảnh: Reuters)
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Tiền vệ Ismael Kone dính chấn thương nặng nhưng vẫn đồng hành cùng toàn đội Canada. (Ảnh: Reuters)
01:31
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Các cầu thủ Thụy Sĩ khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Canada khởi động. (Ảnh: Reuters)
02:00

Trận đấu bắt đầu!!! Canada giao bóng

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Khoảnh khắc bắt đầu trận đấu. (Ảnh: Reuters)
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Thụy Sĩ sử dụng trang phục màu đỏ.(Ảnh: Reuters)
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Canada ra sân với áo đấu màu trắng. (Ảnh: Reuters)
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Khung cảnh sân vận động BC Place Vancouver. (Ảnh: Reuters)
02:05

5': Thời cơ đầu tiên!!! Thụy Sĩ được hưởng quả phạt góc nhưng pha treo bóng vào vòng cấm bị cầu thủ Canada phá ra.

02:11

10': KHÔNG VÀO!!! Embolo thoát xuống sau lưng hàng thủ Canada nhưng không thắng được thủ môn trong pha đối mặt. Sau đó, Manzambi bỏ lỡ cơ hội đá bồi khi trái bóng nảy ra.

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Embolo bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Canada. (Ảnh: Reuters)
02:14

13': Canada đáp trả!!! Larin thoát xuống, vượt qua thủ môn Kobel nhưng không thể dứt điểm vì góc sút quá hẹp. Dẫu vậy, nếu đưa bóng vào lưới thì bàn thắng cũng không được công nhận vì Larin đã việt vị.

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Larin cố lừa bóng qua thủ môn Kobel trong pha đối mặt. (Ảnh: Reuters)
02:17

17': Không có phạt đền!!! Manzambi ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài lập tức ra hiệu rằng hậu vệ Canada không phạm lỗi.

02:22

22': Đôi bên bước vào quãng nghỉ tiếp nước!!! Thụy Sĩ là đội chơi nhỉnh hơn trong nửa đầu hiệp 1 khi chủ động cầm bóng và đã có cơ hội rõ ràng của Embolo.

02:29

28': Thế trận sôi động!!! Tốc độ thi đấu được đẩy cao sau quãng thời gian nghỉ tiếp nước. Đôi bên liên tục tạo ra những đợt lên bóng trực diện và tranh chấp không khoan nhượng.

02:32

32': Thẻ vàng liên tiếp!!! Trọng tài rút thẻ vàng với cả Xhaka và Larin sau tình huống chơi tiểu xảo.

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Xhaka và Larin đều phải nhận án phạt từ trọng tài. (Ảnh: Reuters)
02:33

33': KHÔNG VÀO!!! Canada có đợt phản công sắc sảo. Larin xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sửa lòng nhưng không thắng được thủ môn Kobel.

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Thủ môn Kobel cứu thua cho Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)
02:36

36': Vẫn không có phạt đền!!! Embolo ngã trong vòng cấm Canada nhưng trọng tài xua tay khi tiền đạo Thụy Sĩ đòi phạt đền.

02:38

38': Dứt điểm vô duyên!!! Embolo kiếm về quả phạt trước vòng cấm Canada. Tuy nhiên, Xhaka thực hiện cú sút phạt rất thiếu chính xác.

02:41

41': CỨU THUA NGOẠN MỤC!!! Thủ môn Kobel đổ người cản phá cú sút chìm hiểm hóc của Ahmed.

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Thủ môn Kobel thể hiện phản xạ xuất sắc trong khung thành Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)
02:47

45'+2: Không được!!! Thụy Sĩ liên tiếp nhồi bóng vào vòng cấm Canada nhưng đều bị đánh bật.

02:50

Hiệp 1 kết thúc!!! Thụy Sĩ và Canada bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

03:04

Hiệp 2 bắt đầu!!! Thụy Sĩ giao bóng

03:05

46': VÀO!!! Thụy Sĩ 1-0 Canada

Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước Canada ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu. Vargas đón đường căng ngang của Mazambi rồi tung cú sút quyết đoán vào góc gần.

ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 ha guc canada, thuy si dung dau bang b hinh anh 24
Vargas ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 ha guc canada, thuy si dung dau bang b hinh anh 25
Vargas xé lưới Canada bằng cú sút vào góc gần. (Ảnh: Reuters)
03:13

53': Canada lúng túng!!! Đội chủ nhà tỏ ra tâm lý sau bàn thua, thi đấu lúng túng và liên tiếp có những pha xử lý hỏng vô duyên.

03:16

57': VÀO!!! Thụy Sĩ 2-0 Canada

Embolo bình tĩnh loại bỏ hậu vệ Canada rồi nhả bóng vừa tầm cho Manzambi băng lên dứt điểm thành bàn.

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Manzambi nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)
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Tình huống ghi bàn của Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)

 

03:24

63': Canada nỗ lực đáp trả!!! Đội chủ nhà tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm Thụy Sĩ nhưng thủ môn Kobel đã đấm bóng giải nguy.

03:27

68': Canada gia tăng sức ép!!! David đón đường căng ngang từ cánh trái rồi tung cú dứt điểm rất mạnh nhưng hậu vệ Thụy Sĩ lăn xả chắn bóng.

03:30

71': Hai đội bước vào quãng nghỉ tiếp nước!!! Nếu kết quả hiện tại được giữ nguyên, Thụy Sĩ sẽ đứng đầu bảng B còn Canada phải chờ kết quả trận đấu cùng giờ giữa Bosnia và Qatar để biết mình có đứng nhì bảng hay không.

03:34

74': Hai đội đều có sự điều chỉnh!!! Thụy Sĩ đưa Widmer, Aebischer vào thay Jaquez, Sow còn Canada đưa Promise vào thế chỗ Buchanan.

03:35

76': VÀO!!! Thụy Sĩ 2-1 Canada

Promise rút ngắn cách biệt cho Canada ngay sau khi vào sân thay người. Saliba góp công đầu trong bàn thắng này với pha khống chế bóng điệu nghệ rồi tung đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Thụy Sĩ để Promise dứt điểm vào khung thành rộng mở.

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Promise thắp lên hy vọng cho Canada. (Ảnh: Reuters)
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Promise chọc thủng lưới Thụy Sĩ sau pha bay người dứt điểm. (Ảnh: Reuters)
03:39

79': Canada tiếp tục có cơ hội!!! Cornelius bật cao đánh đầu chệch cột dọc trong tình huống phối hợp đá phạt.

03:44

84': Sức ép nghẹt thở!!! Canada quyết tâm đẩy cao đội hình tấn công và đẩy Thụy Sĩ vào thế chống đỡ vất vả.

03:50

90': KHÔNG VÀO!!! Promise và Cornelius đều đánh đầu hụt sau pha treo bóng khó chịu vào vòng cấm.

03:52

90'+3: Thụy Sĩ thót tim!!! Promise có pha không chiến dũng mãnh nhưng thủ môn Kobel và đồng đội đã đứng vững trước áp lực.

03:55

90'+6: CANADA SUÝT GỠ HÒA!!! Thủ môn Kobel liên tiếp có 2 pha cứu thua xuất sắc trước những pha dứt điểm cận thành của Canada.

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Sự tiếc nuối của cầu thủ Canada. (Ảnh: Reuters)
03:56

Hết giờ!!! Thụy Sĩ giành chiến thắng 2-1 trước Canada ở lượt trận cuối bảng B.

Trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada bảng B World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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