Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Hạ gục Canada, Thụy Sĩ đứng đầu bảng B

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Thụy Sĩ và Canada cùng vượt qua vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Thụy Sĩ và Canada đều đã tạo ra những cơ hội rõ ràng trong hiệp 1 nhưng đôi bên đều không thể tận dụng thành công. Đây cũng là hiệp đấu mà thủ môn hai đội đều có những pha cứu thua xuất sắc.

Bước ngoặt của trận đấu đến ngay sau giờ nghỉ, Vargas đón đường căng ngang của Manzambi rồi ghi bàn mở tỷ số ở phút 46. Canada chưa hết choáng váng thì tiếp tục nhận thêm bàn thua, Embolo kiến tạo cho Manzambi nhân đôi cách biệt ở phút 57.

Rơi vào thế khó, Canada dốc toàn lực tấn công. Tiếc rằng, những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Promise sau pha kiến tạo ngoạn mục từ Saliba ở phút 76.

Chiến thắng 2-1 này giúp Thụy Sĩ đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận. Canada đứng nhì bảng với cùng 4 điểm như Bosnia nhưng hơn chỉ số phụ, qua đó nối gót các đội đồng chủ nhà Mexico và Mỹ tiến vào vòng knock-out World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Canada vượt qua vòng bảng World Cup.

Thụy Sĩ mở tỷ số trước Canada ngay sau giờ nghỉ. (Ảnh: Reuters)

Vargas sút tung lưới Canada sau đường chuyền của Manzambi. (Ảnh: Reuters)

Sau khi kiến tạo bàn mở tỷ số, Manzambi ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ ở phút 57. (Ảnh: Reuters)

Thụy Sĩ gieo sầu cho Canada với quãng thời gian bùng nổ ở đầu hiệp.(Ảnh: Reuters)

Promise rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Canada. (Ảnh: Reuters)