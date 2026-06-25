Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Hạ gục Canada, Thụy Sĩ đứng đầu bảng B
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6, Thụy Sĩ giành chiến thắng 2-1 trước Canada để tiến vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng B.
Thụy Sĩ và Canada đều đã tạo ra những cơ hội rõ ràng trong hiệp 1 nhưng đôi bên đều không thể tận dụng thành công. Đây cũng là hiệp đấu mà thủ môn hai đội đều có những pha cứu thua xuất sắc.
Bước ngoặt của trận đấu đến ngay sau giờ nghỉ, Vargas đón đường căng ngang của Manzambi rồi ghi bàn mở tỷ số ở phút 46. Canada chưa hết choáng váng thì tiếp tục nhận thêm bàn thua, Embolo kiến tạo cho Manzambi nhân đôi cách biệt ở phút 57.
Rơi vào thế khó, Canada dốc toàn lực tấn công. Tiếc rằng, những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Promise sau pha kiến tạo ngoạn mục từ Saliba ở phút 76.
Chiến thắng 2-1 này giúp Thụy Sĩ đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận. Canada đứng nhì bảng với cùng 4 điểm như Bosnia nhưng hơn chỉ số phụ, qua đó nối gót các đội đồng chủ nhà Mexico và Mỹ tiến vào vòng knock-out World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Canada vượt qua vòng bảng World Cup.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa Thụy Sĩ và Canada sẽ diễn ra lúc 2h ngày 25/6 trên sân vận động BC Place Vancouver tại Canada.
Hiện tại, Canada và Thụy Sĩ đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng B với cùng 4 điểm. Tuy nhiên, Canada xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua.
Trong bối cảnh Bosnia và Qatar đều chỉ có 1 điểm, Canada và Thụy Sĩ chỉ cần hòa là sẽ dắt tay nhau đi tiếp vào vòng knock-out World Cup 2026.
Với lợi thế về hiệu số bàn thắng - bàn thua, Canada sẽ đứng đầu bảng B nếu hòa. Trong khi đó, Thụy Sĩ buộc phải thắng nếu muốn đứng đầu bảng B.
Dù kết quả hòa sẽ có lợi cho cả 2 đội, nhưng theo dự đoán của Opta thì khả năng đôi bên chia điểm chỉ là 28,3%. Khả năng Thụy Sĩ thắng trận lên tới 41,9% còn khả năng Canada chiến thắng là 29,8%.
Đội hình xuất phát:
Thụy Sĩ: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Xhaka, Freuler; Manzambi; Vargas, Embolo.
Dự bị: Mvogo, Keller, Widmer, Coemert, Amenda, Zakaria, Jashari, Aebischer, Ndoye, Fassnacht, Okafor, Amdouni, Itten.
Canada: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Choiniere, Saliba, Ali Ahmed; Larin, J David.
Dự bị: St Clair, Goodman, Waterman, Bombito, Davies, Sigur, Eustaquio, Millar, Shaffelburg, Osorio, Oluwaseyi, P David, Nelson.
Trận đấu bắt đầu!!! Canada giao bóng
5': Thời cơ đầu tiên!!! Thụy Sĩ được hưởng quả phạt góc nhưng pha treo bóng vào vòng cấm bị cầu thủ Canada phá ra.
10': KHÔNG VÀO!!! Embolo thoát xuống sau lưng hàng thủ Canada nhưng không thắng được thủ môn trong pha đối mặt. Sau đó, Manzambi bỏ lỡ cơ hội đá bồi khi trái bóng nảy ra.
13': Canada đáp trả!!! Larin thoát xuống, vượt qua thủ môn Kobel nhưng không thể dứt điểm vì góc sút quá hẹp. Dẫu vậy, nếu đưa bóng vào lưới thì bàn thắng cũng không được công nhận vì Larin đã việt vị.
17': Không có phạt đền!!! Manzambi ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài lập tức ra hiệu rằng hậu vệ Canada không phạm lỗi.
22': Đôi bên bước vào quãng nghỉ tiếp nước!!! Thụy Sĩ là đội chơi nhỉnh hơn trong nửa đầu hiệp 1 khi chủ động cầm bóng và đã có cơ hội rõ ràng của Embolo.
28': Thế trận sôi động!!! Tốc độ thi đấu được đẩy cao sau quãng thời gian nghỉ tiếp nước. Đôi bên liên tục tạo ra những đợt lên bóng trực diện và tranh chấp không khoan nhượng.
32': Thẻ vàng liên tiếp!!! Trọng tài rút thẻ vàng với cả Xhaka và Larin sau tình huống chơi tiểu xảo.
33': KHÔNG VÀO!!! Canada có đợt phản công sắc sảo. Larin xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sửa lòng nhưng không thắng được thủ môn Kobel.
36': Vẫn không có phạt đền!!! Embolo ngã trong vòng cấm Canada nhưng trọng tài xua tay khi tiền đạo Thụy Sĩ đòi phạt đền.
38': Dứt điểm vô duyên!!! Embolo kiếm về quả phạt trước vòng cấm Canada. Tuy nhiên, Xhaka thực hiện cú sút phạt rất thiếu chính xác.
41': CỨU THUA NGOẠN MỤC!!! Thủ môn Kobel đổ người cản phá cú sút chìm hiểm hóc của Ahmed.
45'+2: Không được!!! Thụy Sĩ liên tiếp nhồi bóng vào vòng cấm Canada nhưng đều bị đánh bật.
Hiệp 1 kết thúc!!! Thụy Sĩ và Canada bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Thụy Sĩ giao bóng
46': VÀO!!! Thụy Sĩ 1-0 Canada
Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước Canada ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu. Vargas đón đường căng ngang của Mazambi rồi tung cú sút quyết đoán vào góc gần.
53': Canada lúng túng!!! Đội chủ nhà tỏ ra tâm lý sau bàn thua, thi đấu lúng túng và liên tiếp có những pha xử lý hỏng vô duyên.
57': VÀO!!! Thụy Sĩ 2-0 Canada
Embolo bình tĩnh loại bỏ hậu vệ Canada rồi nhả bóng vừa tầm cho Manzambi băng lên dứt điểm thành bàn.
63': Canada nỗ lực đáp trả!!! Đội chủ nhà tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm Thụy Sĩ nhưng thủ môn Kobel đã đấm bóng giải nguy.
68': Canada gia tăng sức ép!!! David đón đường căng ngang từ cánh trái rồi tung cú dứt điểm rất mạnh nhưng hậu vệ Thụy Sĩ lăn xả chắn bóng.
71': Hai đội bước vào quãng nghỉ tiếp nước!!! Nếu kết quả hiện tại được giữ nguyên, Thụy Sĩ sẽ đứng đầu bảng B còn Canada phải chờ kết quả trận đấu cùng giờ giữa Bosnia và Qatar để biết mình có đứng nhì bảng hay không.
74': Hai đội đều có sự điều chỉnh!!! Thụy Sĩ đưa Widmer, Aebischer vào thay Jaquez, Sow còn Canada đưa Promise vào thế chỗ Buchanan.
76': VÀO!!! Thụy Sĩ 2-1 Canada
Promise rút ngắn cách biệt cho Canada ngay sau khi vào sân thay người. Saliba góp công đầu trong bàn thắng này với pha khống chế bóng điệu nghệ rồi tung đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Thụy Sĩ để Promise dứt điểm vào khung thành rộng mở.
79': Canada tiếp tục có cơ hội!!! Cornelius bật cao đánh đầu chệch cột dọc trong tình huống phối hợp đá phạt.
84': Sức ép nghẹt thở!!! Canada quyết tâm đẩy cao đội hình tấn công và đẩy Thụy Sĩ vào thế chống đỡ vất vả.
90': KHÔNG VÀO!!! Promise và Cornelius đều đánh đầu hụt sau pha treo bóng khó chịu vào vòng cấm.
90'+3: Thụy Sĩ thót tim!!! Promise có pha không chiến dũng mãnh nhưng thủ môn Kobel và đồng đội đã đứng vững trước áp lực.
90'+6: CANADA SUÝT GỠ HÒA!!! Thủ môn Kobel liên tiếp có 2 pha cứu thua xuất sắc trước những pha dứt điểm cận thành của Canada.
Hết giờ!!! Thụy Sĩ giành chiến thắng 2-1 trước Canada ở lượt trận cuối bảng B.
Trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada bảng B World Cup 2026
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