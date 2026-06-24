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Xác định 7 đội sớm giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Thứ Tư, 12:30, 24/06/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 cập nhật sau lượt trận thứ hai vòng bảng, xác định được những đội sớm giành vé vào vòng 32 đội.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 nhận được sự chú ý sau khi lượt đấu thứ hai tại vòng bảng khép lại. Sau hai lượt đấu, bảy đội tuyển đã sớm giành vé vào vòng 32 đội khi toàn thắng trong cả hai trận đã đấu.

Các đội sớm giành vé vượt qua vòng bảng gồm Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina và Colombia. Sớm vượt qua vòng bảng, các đội kể trên nhiều khả năng sẽ để các trụ cột nghỉ ngơi trong trận đấu cuối vòng bảng.

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Bảng xếp hạng World Cup 2026 sau lượt trận thứ hai vòng bảng.

Trong khi đó, các đội tuyển Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Jordan, Panama đã sớm dừng bước ở vòng bảng sau hai lượt đấu tại World Cup 2026. Cả năm đội đều thua cả hai trận đã đấu tại World Cup 2026.

Ba đội bóng khác cũng thua hai trận tại World Cup 2026 nhưng vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng là Senegal, Iraq và Uzbekistan. Senegal và Iraq cùng nằm ở bảng I, cùng thua trước hai đội Pháp và Na Uy.

Senegal và Iraq sẽ chạm trán nhau ở trận đấu cuối vòng bảng, đội thắng cuộc trong màn so tài này vẫn còn cơ hội cạnh tranh trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở bảng K, ĐT Uzbekistan đã thua Colombia và Bồ Đào Nha nhưng nếu giành chiến thắng trong trận đấu cuối gặp ĐT Congo, đại diện bóng đá châu Á vẫn còn cơ hội đi tiếp thông qua việc cạnh tranh ở nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

PV/VOV.VN
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