Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4/7: Colombia thắng dễ Ghana

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Đội tuyển Colombia chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội tại Vòng chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 1-0 trước đại diện châu Phi Ghana. Đối thủ tiếp theo của đại diện Nam Mỹ tại vòng đấu loại trực tiếp sẽ là đội tuyển Thụy Sĩ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội liên tiếp triển khai các đợt tấn công tốc độ cao. Dù Ghana nhập cuộc đầy hứng khởi với cú dứt điểm nguy hiểm của Thomas Partey ở phút thứ nhất, Colombia nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thế trận. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 14 khi tiền đạo vào sân thay người Luis Suarez thực hiện đường tạt bóng chính xác từ cánh phải, tạo điều kiện cho Jhon Arias dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Colombia.

Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Ghana nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, lối chơi pressing tầm cao và hệ thống phòng ngự bọc lót kín kẽ của Colombia đã chia cắt hoàn toàn các mũi tấn công của đối thủ. Thống kê trong hiệp một cho thấy đại diện châu Phi hoàn toàn bế tắc khi không có nổi một pha chạm bóng nào trong vòng cấm đối phương.

Bước sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục duy trì. Các học trò của huấn luyện viên phía Colombia liên tục bắn phá khung thành đối phương. Phút 56, trọng tài từ chối một bàn thắng của Luis Diaz vì lỗi việt vị. Những phút sau đó, tiền vệ Juan Fernando Quintero và tiền đạo Luis Diaz liên tiếp tạo ra các cơ hội ngon ăn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc hoặc không chiến thắng được hàng thủ đối phương.

Xác định các cặp đấu ở vòng 16 đội.

Trận đấu chứng kiến sự xuất sắc của thủ thành Lawrence Ati-Zigi bên phía Ghana. Anh liên tục cản phá thành công các pha dứt điểm hiểm hóc của Johan Mojica, Gustavo Puerta và các chân sút Colombia trong những phút bù giờ cuối cùng, giúp Ghana tránh khỏi một trận thua đậm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Ati-Zigi là không đủ để giúp Ghana lật ngược thế cờ khi các cầu thủ trên hàng công thi đấu thiếu hiệu quả.

Chiến thắng tối thiểu nhưng hoàn toàn xứng đáng này giúp Colombia bảo toàn lợi thế, chính thức giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out World Cup 2026 để chạm trán đội tuyển Thụy Sĩ.