Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4/7: Colombia thắng dễ Ghana
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4/7, Colombia giành chiến thắng 1-0 trước Ghana để ghi tên mình vào vòng 16 đội.
Đội tuyển Colombia chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội tại Vòng chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 1-0 trước đại diện châu Phi Ghana. Đối thủ tiếp theo của đại diện Nam Mỹ tại vòng đấu loại trực tiếp sẽ là đội tuyển Thụy Sĩ.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội liên tiếp triển khai các đợt tấn công tốc độ cao. Dù Ghana nhập cuộc đầy hứng khởi với cú dứt điểm nguy hiểm của Thomas Partey ở phút thứ nhất, Colombia nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thế trận. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 14 khi tiền đạo vào sân thay người Luis Suarez thực hiện đường tạt bóng chính xác từ cánh phải, tạo điều kiện cho Jhon Arias dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Colombia.
Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Ghana nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, lối chơi pressing tầm cao và hệ thống phòng ngự bọc lót kín kẽ của Colombia đã chia cắt hoàn toàn các mũi tấn công của đối thủ. Thống kê trong hiệp một cho thấy đại diện châu Phi hoàn toàn bế tắc khi không có nổi một pha chạm bóng nào trong vòng cấm đối phương.
Bước sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục duy trì. Các học trò của huấn luyện viên phía Colombia liên tục bắn phá khung thành đối phương. Phút 56, trọng tài từ chối một bàn thắng của Luis Diaz vì lỗi việt vị. Những phút sau đó, tiền vệ Juan Fernando Quintero và tiền đạo Luis Diaz liên tiếp tạo ra các cơ hội ngon ăn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc hoặc không chiến thắng được hàng thủ đối phương.
Trận đấu chứng kiến sự xuất sắc của thủ thành Lawrence Ati-Zigi bên phía Ghana. Anh liên tục cản phá thành công các pha dứt điểm hiểm hóc của Johan Mojica, Gustavo Puerta và các chân sút Colombia trong những phút bù giờ cuối cùng, giúp Ghana tránh khỏi một trận thua đậm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Ati-Zigi là không đủ để giúp Ghana lật ngược thế cờ khi các cầu thủ trên hàng công thi đấu thiếu hiệu quả.
Chiến thắng tối thiểu nhưng hoàn toàn xứng đáng này giúp Colombia bảo toàn lợi thế, chính thức giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out World Cup 2026 để chạm trán đội tuyển Thụy Sĩ.
Colombia dù là thế lực tại Nam Mỹ nhưng chưa thể sánh ngang Brazil hay Argentina về thành tích World Cup. Đến nay, cột mốc chói lọi nhất của "Tricolor" vẫn là tấm vé vào tứ kết năm 2014, giải đấu mà James Rodriguez giành danh hiệu Vua phá lưới. Sau 12 năm, James ở tuổi 34 vẫn giữ vai trò hạt nhân trong lối chơi của đội nhà. Tại vòng bảng World Cup 2026, tiền vệ này tạo ra tới 10 cơ hội ăn bàn, chỉ kém Mohamed Salah.
Sự trở lại của Colombia sau khi lỡ hẹn với giải đấu tại Qatar vô cùng ấn tượng. Đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo xuất sắc vượt qua Bồ Đào Nha để chiếm ngôi đầu bảng K với thành tích bất bại, chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 3 trận. Lối chơi công thủ toàn diện biến Colombia thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu "ngựa ô" năm nay.
Phía bên kia chiến tuyến, Ghana bước vào vòng knock-out với tư cách 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù vậy, không ai có thể xem thường đội bóng của HLV Carlos Queiroz sau khi họ kiên cường cầm chân tuyển Anh 0-0 ở vòng bảng. Hàng phòng ngự kiên cố chính là bệ phóng để "Những ngôi sao đen" mơ về kỳ tích lặp lại lịch sử lọt vào tứ kết năm 2010.
Trận đấu này mang lại nhiều cảm xúc khi Carlos Queiroz tái ngộ đội bóng cũ. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Colombia giai đoạn 2019-2020 trước khi từ chức vì kết quả bết bát. Hiện tại, ông đi vào lịch sử khi trở thành chiến lược gia thứ hai tham dự 5 kỳ World Cup liên tiếp. Queiroz chắc chắn sẽ tiếp tục trung thành với triết lý phòng ngự thực dụng khi đối đầu Colombia.
Lịch sử đang ủng hộ đại diện Nam Mỹ. Colombia toàn thắng trong cả 4 lần chạm trán các đội tuyển châu Phi gần nhất tại World Cup, đều với cách biệt 1 bàn. Ngược lại, Ghana đều bị các ông lớn Nam Mỹ loại trong cả 2 lần vượt qua vòng bảng trước đây. Kịch bản một chiến thắng nghẹt thở cho Colombia nhiều khả năng sẽ tái hiện trên sân Arrowhead.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- COLOMBIA: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.
- GHANA: Khả năng ra sân của Antoine Semenyo còn bỏ ngỏ.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Colombia bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 4, hòa 1).
- Ghana chỉ thắng 1/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 1, hòa 2, thua 6).
- Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ.
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Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: AP).
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': KHÔNG VÀO !!! Thomas Partey có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng lại đi chệch khung thành của Colombia. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Ghana đang nhập cuộc khá hứng khởi.
4': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ghana tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền xuyên tuyến cho Marvin Senaya, nhưng hơi mạnh nên cầu thủ này không thể khống chế bóng.
8': THAY NGƯỜI !!! Jhon Cordoba của Colombia dính chấn thương không thể thi đấu tiếp, Luis Suarez được tung vào sân thay thế.
9': KHÔNG CÓ 11M !!! Luis Diaz đi bóng xâm nhập vòng cấm và bị Marvin Senaya truy cản ngã ra sân, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của hậu vệ đối phương.
12': PHẠT GÓC !!! Colombia đá phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, bóng được nhồi vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ của Ghana đã phá bóng thành công.
13': THẺ VÀNG !!! Jhon Arias nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ Ghana.
13': THAY NGƯỜI !!! Ghana thay người bất đắc dĩ, Marvin Senaya dính chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Alidu Seidu.
14': VÀO VÀO VÀO !!! Colombia tấn công bên cánh phải, Luis Suarez người vừa vào sân thay người bất đắc dĩ có pha tạt bóng rất tốt để Jhon Arias dứt điểm cận thành ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
18': Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, Colombia đang thi đấu rất tự tin, chủ động kiểm soát bóng và liên tục dục dồn ép Ghana, khiến đại diện châu Phi gặp nhiều khó khăn.
20': KHÔNG VÀO !!! Luis Diaz tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn Lawrence Ati-Zigi. Colombia vẫn đang kiểm soát trận đấu tốt hơn và gây sức ép liên tục về phía khung thành đại diện châu Phi.
24': Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1.
28': Theo thống kê, Ghana vẫn chưa có pha chạm bóng nào trong vòng cấm của Colombia. Điều này cho thấy đại diện châu Phi đang gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ đến từ Nam Mỹ.
30': KHÔNG ĐƯỢC !!! James Rodriguez mất bóng ở giữa sân, Ghana phản công nhanh, nhưng do lực lượng quá mỏng nên đội bóng này không gây được khó khăn cho Colombia.
34': PHẠT GÓC !!! Ghana đá phạt góc bê cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Colombia dễ dàng giải nguy thành công.
37': PHẠT GÓC !!! Ghana đá phạt góc bên cánh phải, Jordan Ayew treo bóng vào vòng cấm địa của Colombia, nhưng đi quá mạnh nên không gây được nguy hiểm. Ghana đang chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
39': KHÔNG VÀO !!! Luis Diaz có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa của Ghana, nhưng tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich lại dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.
42': KHÔNG TRÚNG ĐÍCH !!! Luis Suarez có cơ hội đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội, nhưng cú dứt điểm này lại đi chệch khung thành của Ghana.
44': KHÔNG ĐƯỢC !!! Antoine Semenyo có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú sút căng, nhưng bóng lại đập hậu vệ Colombia bật ngược trở lại.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
45+1': CỨU THUA XUẤT SẮC !!! Thủ môn Lawrence Ati-Zigi cứu thua xuất sắc pha đánh đầu cận thành của Johan Mojica. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn bên phía Ghana, có lẽ Colombia đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Colombia tạm dẫn 1-0 Ghana.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
47': ĐÁ PHẠT !!! Ghana đá phạt trực tiếp ở giữa sân, nhưng Jordan Ayew phối hợp với đồng đội và treo bóng vào vòng cấm đối phương quá nhẹ nên bị hậu vệ Colombia dễ dàng cản phá.
49': THẺ VÀNG !!! Caleb Yirenkyi bị thẻ vàng vì phạm lỗi với Gustavo Puerta bên phía Colombia.
52': Ghana đang nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng những đợt lên bóng của đại diện châu Phi chưa gây được khó khăn cho hàng thủ Colombia. Ở chiều ngược lại, Colombia chủ động đá chậm, chắc nhưng sẵn sàng tăng tốc, chuyển trạng thái khi có cơ hội.
55': KHÔNG VÀO !!! Gustavo Puerta có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa, nhưng thủ môn của Ghana lại một lần nữa đấm bóng giải nguy cứu thua cho đại diện châu Phi.
56': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Colombia tấn công trung lộ, bóng được luân chuyển ra cánh rồi căng ngang để Luis Diaz đệm bóng cận thành xé lưới Ghana, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
63': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ghana phản công từ giữa sân, nhưng đường chuyền cuối cùng lại đi thiếu chuẩn xác. Đại diện châu Phi đang gặp khó khi Colombia đá pressing tầm cao rất tốt.
66': THẺ VÀNG !!! Fatawu Issahaku của Ghana nhận thẻ vàng vì lỗi hành vi.
Trọng tài cho hai đội tạm nghỉ tiếp nước giữa hiệp 2.
73': THAY NGƯỜI !!! Cầu thủ ghi bàn thắng mở tỉ số cho Colombia ở trận này là Jhon Arias đã được cho ra nghỉ.
76': THẺ VÀNG !!! Johan Mojica bị Alidu Seidu phạm lỗi từ phía sau, Colombia được hưởng quả phạt trực tiếp còn cầu thủ Ghana phải nhận thẻ vàng.
77': KHÔNG VÀO !!! Juan Fernando Quintero sút phạt, nhưng cầu thủ này lại sút bóng đi lên khán đài.
78': THẺ VÀNG !!! Richard Rios của Colombia bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi ngăn cản Ghana phản công.
80': KHÔNG VÀO !!! Luis Diaz đi bóng tốc độ tới trước vòng cấm Ghana rồi tung cú sút căng, bóng đập người hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, Juan Fernando Quintero treo bóng tốt cho đồng đội đánh đầu, nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
84': KHÔNG VÀO !!! Juan Fernando Quintero có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này sút rất căng, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90+5': Thủ môn của Ghana liên tục cứu thua từ những cú dứt điểm của các cầu thủ bên phía Colombia.
HẾT GIỜ !!! Colombia giành chiến thắng 1-0 trước Ghana để ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026, gặp Thụy Sĩ.
Trực tiếp Colombia vs Ghana vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h30 ngày 4/7 theo giờ Việt Nam.
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