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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 5-7: Morocco thắng 3 sao trước Canada

Chủ Nhật, 02:07, 05/07/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 5-7: Morocco thắng 3 sao trước Canada trong trận đấu thuộc vòng 16 đội mà những chú sư tử Atlas chơi thực dụng đến tàn nhẫn trên sân vận động Houston ở bang Texas, Mỹ, qua đó giành tấm vé đầu tiên tiến vào tứ kết World Cup 2026.

02:13

Bước vào trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026, Canada với tư cách là đội đồng chủ nhà đã nhanh chóng đẩy cao nhịp độ trận đấu và liên tục dồn ép Morocco ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Michael Oliver.

ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 1
Ảnh: Reuters

Thủ thành Bounou đã có hiệp thi đấu đầu tiên đầy vất vả khi liên tục phải cứu thua ở những tình huống dứt điểm của David, Oluwaseyi hay De Fougerolles. 

Chơi hoàn toàn lép vế trong hiệp một, Morocco bất ngờ mở tỷ số ở phút 50. Bóng được căng  ngang từ chấm đá phạt trực tiếp bên phía cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Morocco để Ounahi dứt điểm một chạm chân phải từ tuyến hai, găm bóng chìm vào góc gần, tung lưới thủ môn Crépeau bên phía Canada, mở tỷ số.

ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 2
Ảnh: Reuters

Đó cũng là pha dứt điểm đầu tiên trúng đích của Morocco ở trận đấu này. Tuy nhiên, đến pha dứt điểm trúng đích thứ hai của Sư tử Atlas lại tiếp tục được chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 82, trong pha phản công 4 đánh 2 của các cầu thủ Morocco và Brahim Díaz đã chuyền bóng cho Ounahi dứt điểm một chạm chân phải găm bóng vào góc cao và gần tung lưới thủ môn Crépeau bên phía Canada, nâng tỷ số lên 2-0 cho Sư tử Atlas.

ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 3
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 4
Ảnh: Reuters

Trong những phút còn lại, Canada dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng thứ đội đồng chủ nhà phải nhận lại là bàn thua thứ ba. Phút 90'+8, Brahim Diaz chuyền bóng tinh tế cho Rahimi dễ dàng đánh bại thủ môn Crépeau trong thế đối mặt với cú dứt điểm chân trái nhẹ nhàng đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Morocco.

Chung cuộc, Morocco giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trước Canada để giành tấm vé đầu tiên vào vòng tứ kết World Cup 2026.

08:15

Đội hình dự kiến:

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi

Morocco (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari

08:18
08:21

Morocco đang cho thấy phong độ rất ấn tượng. Họ bất bại 20 trận liên tiếp trở lại đây tính trên mọi đấu trường. Trong đó, Sư tử Atlas giành tới 13 chiến thắng. Đội bóng của ông Mohamed Ouahbi đang là đại diện châu Phi được đặt nhiều kỳ vọng nhất ở kỳ World Cup này.

Tại World Cup 2026, Morocco gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng khi cầm hòa 1-1 trước ĐT Brazil, sau đó lần lượt đánh bại Scotland và Haiti. Tiếp đến ở vòng 32 đội, Sư tử Atlas tiếp tục gây tiếng vang khi lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại đối thủ rất mạnh Hà Lan trong loạt đá luân lưu 11m.

Với những gì đã thể hiện, Morocco có lý do để tự tin bước vào trận đấu với ĐT Canada ở vòng 16 đội. Đây là đối thủ mà đại diện của châu Phi chưa từng để thua trong quá khứ. Cụ thể, họ đã 4 lần đối đầu với Canada với thành tích hòa 1 và giành 3 chiến thắng, gần nhất là trận thắng 2-1 ở World Cup cách đây 4 năm.

Tuy nhiên, Canada cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Theo quan sát, quốc gia đồng chủ nhà của World Cup 2026 chỉ để thua 1/8 trận đấu trở lại đây. Riêng ở World Cup 2026, ngoài trận thua 1-2 trước Thụy Sĩ ở vòng bảng, còn lại họ hòa Bosnia 1-1, vùi dập Qatar 6-0 và thắng Nam Phi 1-0 ở vòng 32 đội cách đây vài ngày.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, Canada đã có sự tiến bộ vượt bậc. Họ chú trọng lối chơi pressing tầm cao với tinh thần đá máu lửa và khi cần chuyển trạng thái rất nhanh. Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng này nằm ở tốc độ và thể lực, giúp họ gây áp lực liên tục lên đối thủ. 

Thế nên, Morocco sẽ không dễ gì át vía Canada, bất chấp việc quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026 trận này không được đá sân nhà, mà phải thi đấu trên đất Mỹ. Phải nhấn mạnh rằng, Sư tử Atlas vừa trải qua màn “phá sức” với ĐT Hà Lan ở vòng 32 đội, do vậy điểm yếu thể lực của họ (do chưa kịp phục hồi) rất dễ bị Canada khai thác.

08:26
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 6
08:26
 

 

22:43

Đội hình ra sân:

Canada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea, Buchanan, Sigur, Stephen Eustaquio, Ahmed, Jonathan David, Oluwaseyi.

Dự bị: St. Clair, Goodman, Jones, Waterman, Choiniere, Larin, Millar, Cornelius, Shaffelburg, Davies, Osorio, Promise David, Saliba, Nelson.

Morocco: Bounou, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannous, Saibari.

Dự bị: Mohamedi, Tagnaouti, Amrabat, Saadane, Talbi, Rahimi, El Ouahdi, El Mourabet, Yassine, Sbai, Riad, Belammari, El Kaabi, Amaimouni-Echghouyab, Saleh-Eddine.

Trọng tài chính: Michael Oliver (Anh).

22:47
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Sân vận động Houston ở bang Texas, Mỹ trước thềm trận Canada vs Morocco vòng 16 đội World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Các cầu thủ Canada có mặt ở sân Houston từ rất sớm (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 11
Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Các cầu thủ Morocco ở sân Houston (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 14
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 15
Ảnh: Reuters
00:00

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội đồng chủ nhà World Cup 2026 - Canada ra sân trong trang phục áo đen - quần đen, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Morocco mặc áo trắng - quần trắng.

00:07

5': Đối mặt !!! Ahmed bấm bóng tinh tế để De Fougerolles đánh đầu chuyền bóng trong vòng cấm cho David thoát xuống đối mặt với thủ môn Bounou bên phía Morocco nhưng góc sút quá hẹp và chưa có bàn thắng cho các cầu thủ Canada.

00:08
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 16
Canada đang đẩy cao đội hình ép sân trước Morocco sau tiếng còi khai cuộc (Ảnh: Reuters)
00:12

10': Đối mặt !!! Đường chuyền hỏng bên phần sân nhà của các cầu thủ Morocco tạo điều kiện cho Canada phản công. Oluwaseyi xử lí bóng khéo léo qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi thoát xuống dứt điểm chân trái trong thế đối mặt nhưng không thể chiến thắng thủ môn Bounou.

00:23

22': Thay người !!! Morocco có sự thay đổi nhân sự bất đắc dĩ khi Saibari dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Rahimi.

00:24
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 17
Thủ môn Bounou liên tục phải hoạt động vất vả kể từ đầu trận để cứu thua cho Morocco (Ảnh: Reuters)
00:30

28': Sút xa !!! Các cầu thủ Canada chuyền hỏng bên phần sân nhà tạo điều kiện cho Rahimi tung ra cú dứt điểm chân phải quyết đoán từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Crépeau đã đổ người cứu thua cho đội đồng chủ nhà.

00:41

39': Thẻ vàng !!! Trận đấu đang trở nên căng thẳng sau khi Hakimi va chạm cùng Laryea trên sân. Trọng tài đã phải gọi đội trưởng ĐT Canada vào trao đổi trước khi rút thẻ vàng cảnh cáo đội trưởng Morocco - Hakimi và cầu thủ chạy cánh Canada là Laryea.

00:41
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 18
Canada vẫn đang áp đảo hơn về thế trận trước Morocco (Ảnh: Reuters)
00:52

45'+6: Hết hiệp một !!! Canada và Morocco tạm hòa nhau không bàn thắng sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân vận động Houston ở bảng Texas, Mỹ.

01:09

46': Hiệp hai bắt đầu !!! 

01:09
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 19
Ảnh: Reuters
01:15

50': VÀOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Bóng được căng  ngang từ chấm đá phạt trực tiếp bên phía cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Morocco để Ounahi dứt điểm một chạm chân phải từ tuyến hai, găm bóng chìm vào góc gần, tung lưới thủ môn Crépeau bên phía Canada, mở tỷ số !!!

01:25

60': KHÔNG PENALTY !!! Johnston đánh đầu chuyền để Sbaï thoát xuống xâm nhập vòng cấm và ngã sau tình huống va chạm cùng hậu vệ Morocco. Tuy nhiên, do trọng tài thổi phạt lỗi việt vị trước đó, nên không có phạt đền cho các cầu thủ Canada.

01:26
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 20
Ounahi mở tỷ số cho Morocco trước Canada (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 21
Ảnh: Reuters
01:39

75': Bế tắc !!! Dù đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng các pha lên bóng của Canada đang tỏ ra quá đơn điệu và dễ dàng bị hàng thủ Morocco hóa giải.

01:42

78': Không được !!! David sút phạt hàng rào từ chấm đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm Morocco nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Bounou.

01:42
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 22
Ảnh: Reuters
01:47

82': VÀOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Pha phản công 4 đánh 2 của các cầu thủ Morocco và Brahim Díaz đã chuyền bóng cho Ounahi dứt điểm một chạm chân phải găm bóng vào góc cao và gần tung lưới thủ môn Crépeau bên phía Canada, nâng tỷ số lên 2-0 cho Sư tử Atlas !!! 

01:53
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 23
Ounahi lập cú đúp vào lưới Canada (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 24
Ảnh: Reuters
02:03

90'+8: VÀOOOOOOOO !!! Pha phản công của các cầu thủ Morocco trước một Canada đã dâng quá cao để tìm kiếm bàn gỡ. Brahim Diaz chuyền bóng tinh tế cho Rahimi dễ dàng đánh bại thủ môn Crépeau trong thế đối mặt với cú dứt điểm chân trái nhẹ nhàng đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Morocco !!!

02:05

90'+9: HẾT GIỜ !!! Canada nhận thất bại 0-3 trước Morocco đầy thực dụng trên sân Houston ở bang Texas, Mỹ trong khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Morocco là cái tên đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026.

Kết quả Canada vs Morocco

Sau khi kết thúc các trận đấu vòng 32 đội, World Cup 2026 sẽ bước ngay đến vòng 16 đội mà không có ngày nghỉ. Trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội sẽ là màn so tài giữa Canada và Morocco trên sân Houston ở bang Texas, Mỹ.

Để có mặt ở vòng đấu này, Canada đã nhọc nhằn đánh bại Nam Phi 1-0. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Jesse Marsch hoàn toàn lấn lướt, liên tục gây sức ép và cuối cùng đã có được thành quả ở những phút cuối cùng.

Chiến thắng ấy không chỉ đưa Canada lần đầu góp mặt ở vòng 16 đội World Cup mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của đại diện CONCACAF. Dưới thời HLV Marsch, Canada theo đuổi lối chơi pressing cường độ cao, sẵn sàng gây áp lực ngay từ phần sân đối phương và không ngại chơi tấn công trước bất kỳ đối thủ nào.

ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 25
Ảnh: Reuters

Stephen Eustaquio tiếp tục là linh hồn nơi tuyến giữa, trong khi Jonathan David vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Ngoài ra, sự trở lại của Alphonso Davies sau chấn thương mang đến thêm nhiều phương án tấn công, dù hậu vệ của Bayern Munich nhiều khả năng vẫn xuất phát trên băng ghế dự bị.

Với Morocco, đội bóng châu Phi còn vất vả hơn thế khi họ cần loạt luân lưu mới có thể đánh bại Hà Lan sau khi 120 phút thi đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, nếu so với đối thủ Nam Phi của Canada ở vòng 32 đội, Hà Lan là đội bóng khó nhằn hơn rất nhiều và những gì Morocco làm được thực sự là rất đáng khen ngợi.

Dưới thời HLV Mohamed Ouahbi, Morocco đang dần chuyển mình từ lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc sang phong cách kiểm soát bóng nhiều hơn. Dù mới chỉ dẫn dắt đội tuyển trong thời gian ngắn, nhà cầm quân này đã giúp Morocco thi đấu chủ động và linh hoạt hơn. Khả năng cầm bóng của Morocco đặc biệt ấn tượng. Trong trận gặp Hà Lan, họ thực hiện tới hơn 800 đường chuyền thành công, một thống kê rất đáng nể.

ket qua world cup 2026 hom nay 5-7 morocco thang 3 sao truoc canada hinh anh 26
Ảnh: Reuters

Có thể xem như Morocco hiện tại là đội bóng rất linh hoạt và sẵn sàng biến hóa cách chơi theo từng đối thủ. Đó thực sự là điểm đáng sợ của Morocco năm nay so với cách chơi thuần phòng ngự 4 năm trước.

Đội hình Morocco cũng sở hữu nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao. Achraf Hakimi vẫn là thủ lĩnh nơi hàng thủ, trong khi Brahim Diaz, Azzedine Ounahi và Ismael Saibari mang đến rất nhiều sự sáng tạo trên hàng công.

Với những gì đã thể hiện, Morocco là đội được đánh giá cao hơn và sẽ không bất ngờ nếu đại diện châu Phi giành chiến thắng để tiến vào tứ kết.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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