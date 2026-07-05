Kết quả World Cup 2026 hôm nay 5-7: Morocco thắng 3 sao trước Canada

02:13

Bước vào trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026, Canada với tư cách là đội đồng chủ nhà đã nhanh chóng đẩy cao nhịp độ trận đấu và liên tục dồn ép Morocco ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Michael Oliver.

Ảnh: Reuters

Thủ thành Bounou đã có hiệp thi đấu đầu tiên đầy vất vả khi liên tục phải cứu thua ở những tình huống dứt điểm của David, Oluwaseyi hay De Fougerolles.

Chơi hoàn toàn lép vế trong hiệp một, Morocco bất ngờ mở tỷ số ở phút 50. Bóng được căng ngang từ chấm đá phạt trực tiếp bên phía cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Morocco để Ounahi dứt điểm một chạm chân phải từ tuyến hai, găm bóng chìm vào góc gần, tung lưới thủ môn Crépeau bên phía Canada, mở tỷ số.

Ảnh: Reuters

Đó cũng là pha dứt điểm đầu tiên trúng đích của Morocco ở trận đấu này. Tuy nhiên, đến pha dứt điểm trúng đích thứ hai của Sư tử Atlas lại tiếp tục được chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 82, trong pha phản công 4 đánh 2 của các cầu thủ Morocco và Brahim Díaz đã chuyền bóng cho Ounahi dứt điểm một chạm chân phải găm bóng vào góc cao và gần tung lưới thủ môn Crépeau bên phía Canada, nâng tỷ số lên 2-0 cho Sư tử Atlas.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trong những phút còn lại, Canada dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng thứ đội đồng chủ nhà phải nhận lại là bàn thua thứ ba. Phút 90'+8, Brahim Diaz chuyền bóng tinh tế cho Rahimi dễ dàng đánh bại thủ môn Crépeau trong thế đối mặt với cú dứt điểm chân trái nhẹ nhàng đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Morocco.

Chung cuộc, Morocco giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trước Canada để giành tấm vé đầu tiên vào vòng tứ kết World Cup 2026.