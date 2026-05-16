中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai mạc Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V năm 2026

Thứ Bảy, 12:51, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 16/5, tại sân bóng Viettel (xã Yên Xuân, Hà Nội), Báo Nhà báo và Công luận long trọng tổ chức Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V – năm 2026. 

khai mac giai bong da cup nha bao va cong luan lan thu v nam 2026 hinh anh 1
16 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông và doanh nghiệp tranh tài tại Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V.

Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V không chỉ tiếp nối thành công của các mùa giải trước mà còn khẳng định sự lớn mạnh, uy tín và tinh thần đoàn kết của những người làm báo Việt Nam. Giải đấu là sân chơi ý nghĩa để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên giao lưu, tăng cường gắn kết, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao, cống hiến và nhân văn của nghề báo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo ông, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, việc chăm lo đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các cơ quan báo chí là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực.

Ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận được tổ chức thường niên không chỉ tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe cho đội ngũ người làm báo mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các cơ quan báo chí, truyền thông và các đơn vị đồng hành.

khai mac giai bong da cup nha bao va cong luan lan thu v nam 2026 hinh anh 2
Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc duy trì và phát triển giải đấu qua 5 mùa liên tiếp, ông khẳng định giải ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô và có sức lan tỏa trong cộng đồng báo chí cũng như xã hội.

Ông bày tỏ tin tưởng, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông và doanh nghiệp, mùa giải năm nay sẽ tiếp tục thành công, mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn và giàu cảm xúc.

"Chúc các đội bóng thi đấu hết mình với tinh thần ‘Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng’, mang đến cho khán giả những màn tranh tài đẹp mắt. Đây cũng là món quà ý nghĩa gửi tới những người làm báo nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chào mừng Hội Báo toàn quốc 2026 và kỷ niệm 30 năm Báo Nhà báo và Công luận xuất bản số báo đầu tiên”, ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

khai mac giai bong da cup nha bao va cong luan lan thu v nam 2026 hinh anh 3
Ông Phạm Mạnh Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đội bóng bước vào thi đấu.
khai mac giai bong da cup nha bao va cong luan lan thu v nam 2026 hinh anh 4
Đội bóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, mùa giải năm nay quy tụ 16 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông uy tín cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp. Qua từng trận đấu, giải đấu góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa các cơ quan báo chí với cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, đoàn kết và chuyên nghiệp.

16 đội bóng tham dự giải gồm: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Lao Động, Báo VnExpress, Báo Dân trí, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết, Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Báo Nhà báo và Công luận, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Công ty cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định.

khai mac giai bong da cup nha bao va cong luan lan thu v nam 2026 hinh anh 5
Các cầu thủ thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp ngay sau lễ khai mạc.

Kết quả bốc thăm trước đó đã xác định nhiều cặp đấu đáng chú ý ngay từ vòng 1/8 như: Báo Lao động - Tạp chí Đời sống và Pháp luật; Báo VnExpress đối đầu Báo Nhà báo và Công luận; Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Cầu đường Nam Định chạm trán đương kim vô địch Báo Nhân Dân; VTV gặp Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam gặp Báo Pháp luật Việt Nam; Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội gặp Báo Nông nghiệp và Môi trường; Báo Đại Đoàn Kết gặp VOV; Báo NTNN/Dân Việt gặp Báo Dân trí.

Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra với nhiều trận cầu hấp dẫn, góp phần tạo không khí sôi nổi hướng tới Hội Báo toàn quốc 2026 và dấu mốc 30 năm xây dựng, phát triển của Báo Nhà báo và Công luận.

vov_pickleball_super_cup_5.jpg

VOV Super Cup 2026: Giải Pickleball ý nghĩa chào mừng ngày 26/3 và 27/3

VOV.VN - Nhân dịp chào mừng Ngày thành lập Đoàn (26/3) và Ngày Thể thao Việt Nam (27/3), Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức giải Pickleball VOV Super Cup lần thứ I năm 2026. Giải đấu là sân chơi rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết giữa các Đoàn viên, cán bộ, viên chức, chuyên viên của VOV.

PV/VOV.VN
Tag: Cúp Nhà báo và Công luận bóng đá bóng đá phong trào
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 hứa hẹn những trận cầu đẹp mắt
Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 hứa hẹn những trận cầu đẹp mắt

VOV.VN - Không chỉ là sân chơi thể thao của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, niềm đam mê bóng đá và tình yêu quê hương, hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, giàu cảm xúc.

Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 hứa hẹn những trận cầu đẹp mắt

Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 hứa hẹn những trận cầu đẹp mắt

VOV.VN - Không chỉ là sân chơi thể thao của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, niềm đam mê bóng đá và tình yêu quê hương, hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, giàu cảm xúc.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026: Mỗi câu lạc bộ được dùng 1 ngoại binh
Giải Futsal HDBank VĐQG 2026: Mỗi câu lạc bộ được dùng 1 ngoại binh

VOV.VN - Ngày 8/5/2026, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội) diễn ra Lễ công bố Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2026.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026: Mỗi câu lạc bộ được dùng 1 ngoại binh

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026: Mỗi câu lạc bộ được dùng 1 ngoại binh

VOV.VN - Ngày 8/5/2026, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội) diễn ra Lễ công bố Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2026.

Giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển tại Đà Nẵng
Giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (5/5), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 phối hợp với Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Giải Vô địch trẻ và Vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển 2x2 năm 2026.

Giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển tại Đà Nẵng

Giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (5/5), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 phối hợp với Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Giải Vô địch trẻ và Vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển 2x2 năm 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế