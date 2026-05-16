Khai mạc Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V năm 2026

16 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông và doanh nghiệp tranh tài tại Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V.

Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V không chỉ tiếp nối thành công của các mùa giải trước mà còn khẳng định sự lớn mạnh, uy tín và tinh thần đoàn kết của những người làm báo Việt Nam. Giải đấu là sân chơi ý nghĩa để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên giao lưu, tăng cường gắn kết, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao, cống hiến và nhân văn của nghề báo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo ông, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, việc chăm lo đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các cơ quan báo chí là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực.

Ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận được tổ chức thường niên không chỉ tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe cho đội ngũ người làm báo mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các cơ quan báo chí, truyền thông và các đơn vị đồng hành.

Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc duy trì và phát triển giải đấu qua 5 mùa liên tiếp, ông khẳng định giải ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô và có sức lan tỏa trong cộng đồng báo chí cũng như xã hội.

Ông bày tỏ tin tưởng, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông và doanh nghiệp, mùa giải năm nay sẽ tiếp tục thành công, mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn và giàu cảm xúc.

"Chúc các đội bóng thi đấu hết mình với tinh thần ‘Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng’, mang đến cho khán giả những màn tranh tài đẹp mắt. Đây cũng là món quà ý nghĩa gửi tới những người làm báo nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chào mừng Hội Báo toàn quốc 2026 và kỷ niệm 30 năm Báo Nhà báo và Công luận xuất bản số báo đầu tiên”, ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Ông Phạm Mạnh Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đội bóng bước vào thi đấu.

Đội bóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, mùa giải năm nay quy tụ 16 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông uy tín cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp. Qua từng trận đấu, giải đấu góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa các cơ quan báo chí với cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, đoàn kết và chuyên nghiệp.

16 đội bóng tham dự giải gồm: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Lao Động, Báo VnExpress, Báo Dân trí, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết, Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Báo Nhà báo và Công luận, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Công ty cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định.

Các cầu thủ thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp ngay sau lễ khai mạc.

Kết quả bốc thăm trước đó đã xác định nhiều cặp đấu đáng chú ý ngay từ vòng 1/8 như: Báo Lao động - Tạp chí Đời sống và Pháp luật; Báo VnExpress đối đầu Báo Nhà báo và Công luận; Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Cầu đường Nam Định chạm trán đương kim vô địch Báo Nhân Dân; VTV gặp Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam gặp Báo Pháp luật Việt Nam; Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội gặp Báo Nông nghiệp và Môi trường; Báo Đại Đoàn Kết gặp VOV; Báo NTNN/Dân Việt gặp Báo Dân trí.

Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra với nhiều trận cầu hấp dẫn, góp phần tạo không khí sôi nổi hướng tới Hội Báo toàn quốc 2026 và dấu mốc 30 năm xây dựng, phát triển của Báo Nhà báo và Công luận.