Khai mạc Ngày hội thể thao khối An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội

Ngày 23/5, tại sân vận động trường Đại học Thủy Lợi (phường Kim Liên, Hà Nội), Công an TP Hà Nội đã tổ chức Ngày hội thể thao dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân. Đây là hoạt động thể thao nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân tham gia tranh tài tại môn kéo co. (Ảnh: Trọng Phú)

Ngày hội thể thao lần này là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong lực lượng An ninh Công an TP Hà Nội. Đồng thời, giải đấu nhằm khuyến khích, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ, nâng cao sức khỏe, bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: "Để Ngày hội thể thao diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt đẹp, các đội thi đấu cần phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; chấp hành nghiêm điều lệ giải, quyết định của tổ trọng tài; thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến những trận đấu hay, kịch tính, hấp dẫn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ".

Các trận đấu diễn ra tại sân vận động trường Đại học Thủy Lợi (phường Kim Liên, Hà Nội).

Ngày hội thể thao dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân diễn ra tranh tài với 3 môn thi đấu: Bóng đá (12 đội tham dự); Kéo co (9 đội) và Pickleball (16 đội). Giải đấu có sự góp mặt của các phòng chức năng thuộc lực lượng An ninh, Công an TP Hà Nội và một số đội thuộc các đơn vị công an phường trên địa bàn Hà Nội.