Kịch bản nào để ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2026?

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng thứ 3 tại bảng A ASEAN Cup 2024 với 4 điểm sau khi thắng ĐT Timor Leste 7-0 và hòa ĐT Singapore 0-0. ĐT Singapore đang tạm dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận và ĐT Indonesia đứng nhì bảng với 6 điểm sau 2 trận.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang thất thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp trước khi làm khách của ĐT Indonesia vào lúc 20h30 ngày 3/8 và tiếp đón ĐT Campuchia vào lúc 20h ngày 7/8. Tuy nhiên, kịch bản để ĐT Việt Nam giành quyền đi tiếp vào bán kết ASEAN Cup 2026 và tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch vẫn khá đa dạng.

Cục diện bảng A ASEAN Cup 2026 trước 2 lượt trận cuối. (Ảnh: AFF)

ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ đi tiếp nếu thắng cả 2 lượt trận cuối gặp Indonesia và Campuchia. (Ảnh: Hoài Thương)

Trong trường hợp giành chiến thắng trước ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu bảng A với cùng 7 điểm sau 3 trận như ĐT Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua và nắm quyền tự quyết ở lượt trận cuối. Nếu đánh bại ĐT Campuchia trên sân nhà vào ngày 7/8, thầy trò HLV Kim Sang Sik chắc chắn giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Trong trường hợp hòa ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam sẽ không có quyền tự quyết ở lượt trận cuối. Để giành vé đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần thắng ĐT Campuchia và hy vọng cặp đấu giữa ĐT Singapore gặp ĐT Indonesia có kết quả thắng thua rõ ràng hoặc hai đội hòa nhau với ít bàn thắng hơn. Ví dụ, ĐT Việt Nam sẽ đi tiếp nếu hòa ĐT Indonesia 2-2 còn ĐT Singapore hòa ĐT Indonesia 1-1.

Đáng chú ý, trong trường hợp ĐT Việt Nam hòa ĐT Indonesia 0-0 thì thầy trò HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ bị loại nếu ĐT Indonesia hòa có bàn thắng với ĐT Singapore. Do đó, nếu hòa ĐT Indonesia 0-0 thì ĐT Việt Nam cần đánh bại ĐT Campuchia và chờ đợi cặp đấu giữa ĐT Singapore gặp ĐT Indonesia có kết quả thắng thua rõ ràng.

Với kịch bản ĐT Việt Nam thua ĐT Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn có thể đi tiếp nếu thắng ĐT Campuchia ở lượt trận cuối còn ĐT Singapore thua ĐT Indonesia. Trong trường hợp này, ĐT Việt Nam sẽ có cùng 7 điểm như ĐT Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua.

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