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Kylian Mbappe vẫn bất lực trước “khắc tinh” mang tên Lamine Yamal

Thứ Tư, 09:36, 15/07/2026
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VOV.VN - Trận thua 0-2 trước Tây Ban Nha của Pháp ở bán kết World Cup 2026 tiếp tục phơi bày sự lép vế của Kylian Mbappe trước “khắc tinh” Lamine Yamal.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Tây Ban Nha tiếp tục chứng kiến cái tên Lamine Yamal trở thành nỗi ám ảnh với Kylian Mbappe. Trong thất bại 0-2 Les Bleus, ngôi sao của Real Madrid gây thất vọng khi không tung ra nổi cú sút trúng đích nào.

Đây là lần đầu tiên sau 9 trận World Cup liên tiếp Mbappe không có pha dứt điểm trúng khung thành. Trước hàng thủ chơi kỷ luật của La Roja, chân sút số một của Les Bleus hoàn toàn bị phong tỏa.

kylian mbappe van bat luc truoc khac tinh mang ten lamine yamal hinh anh 1
Ảnh: AP

Ngược lại, Lamine Yamal tiếp tục cho thấy cái duyên mỗi khi đối đầu Mbappe. Tính từ cấp CLB đến ĐTQG, tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã thắng tới 9 trong 11 lần chạm trán trực tiếp.

Đáng chú ý, kể từ khi Mbappe gia nhập Real Madrid, anh đã thua cả 6 trận knock-out trước Yamal. Những thất bại trải dài từ EURO 2024, Nations League cho đến World Cup 2026.

Dù Mbappe ghi nhiều bàn hơn trong các lần đối đầu, kết quả chung cuộc lại thường nghiêng về phía Yamal. Điều đó càng củng cố hình ảnh “khắc tinh” mà ngôi sao 19 tuổi tạo ra trước đàn anh.

Ở trận bán kết vừa qua, Yamal tiếp tục để lại dấu ấn với khả năng khuấy đảo hàng thủ và kiếm về quả phạt đền quan trọng. Yamal trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong 60 năm qua làm được điều này ở vòng knock-out World Cup, sau Michael Owen.

Trước trận đấu, Yamal từng tự tin chia sẻ: “Không nghi ngờ gì, đây là trận đấu quan trọng nhất mà tôi từng chơi. Tôi muốn tự tặng cho mình một chiến thắng nhân ngày sinh nhật và có thể tiến vào trận chung kết”.

Giờ đây, tài năng trẻ của Barcelona đã biến lời nói thành hiện thực khi cùng Tây Ban Nha vào chung kết. Ở tuổi 19 và 6 ngày, Yamal trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết World Cup.

Đối thủ của Tây Ban Nha và Yamal ở trận chung kết World Cup 2026 sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa Anh vs Argentina diễn ra lúc 02h00 ngày 16/7 (theo giờ Việt Nam).

Quách Khiêm/VOV.VN
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