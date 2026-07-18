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Lamine Yamal sẵn sàng đối đầu Messi ở chung kết World Cup 2026

Thứ Bảy, 10:00, 18/07/2026
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VOV.VN - HLV Luis de la Fuente cho biết, Lamine Yamal sẵn sàng đối đầu Messi ở chung kết World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 20/7 theo giờ Việt Nam. Trước trận đấu này, cổ động viên Tây Ban Nha lo lắng khi Lamine Yamal xuất hiện trên sân tập với phần đùi trái được băng bảo vệ.

Tuy nhiên, HLV Luis de la Fuente khẳng định tài năng 19 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh. Nhà cầm quân này cho biết: “Yamal tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Cậu ấy ổn và đạt trạng thái thể lực tốt nhất”.

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Lamine Yamal sẵn sàng đối đầu Messi ở chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Trước những so sánh giữa Yamal và Lionel Messi, nhà cầm quân của Tây Ban Nha cho rằng học trò không cần trở thành “Messi mới”.

HLV Luis de la Fuente khẳng định: “Messi là cầu thủ có một không hai trong lịch sử bóng đá. Cậu ấy là tấm gương cho mọi cầu thủ trẻ về tài năng lẫn thái độ thi đấu: Còn Yamal phải là chính mình. Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là giúp cậu ấy phát triển đúng với con người hiện tại, bởi Yamal sở hữu tiềm năng và tương lai vô cùng tươi sáng”.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra vào lúc 2h ngày 20/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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