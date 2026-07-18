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Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 18/7: Pháp vs Anh đại chiến

Thứ Bảy, 05:15, 18/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 18/7 rạng sáng 19/7, Pháp vs Anh sẽ đối đầu trong trận tranh hạng Ba.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá World Cup 2026 hôm nay 18/7 rạng sáng 19/7, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới trận tranh hạng Ba giữa Pháp vs Anh.

Theo dự báo của siêu máy tính Opta, Pháp được đánh giá nhỉnh hơn với 50,7% khả năng thắng trong 90 phút, Anh có 25,6% cơ hội, còn 23,7% khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ.

Đây là trận đấu đặc biệt vì sẽ khép lại 14 năm cầm quân của HLV Didier Deschamps tại đội tuyển Pháp. Ông là HLV thành công nhất lịch sử Les Bleus với chức vô địch World Cup 2018, Á quân 2022 và 121 trận thắng.

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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 trận tranh hạng Ba và Chung kết.

Dù thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết với chỉ số bàn thắng kỳ vọng thấp kỷ lục, hành trình của Pháp tại giải vẫn được đánh giá cao khi toàn thắng vòng bảng và vượt qua nhiều đối thủ mạnh.

Phía Anh còn tiếc nuối hơn khi từng dẫn trước Argentina nhờ bàn của Anthony Gordon, nhưng sự thận trọng thái quá của Thomas Tuchel khiến đội bóng để đối phương kiểm soát thế trận và bị Messi giúp Argentina lội ngược dòng thắng 2-1. Dù vậy, Harry Kane và Jude Bellingham vẫn thể hiện phong độ ấn tượng.

Về phía Pháp, Mbappe đã ghi 20 bàn tại các kỳ World Cup, chỉ kém Messi một bàn và có cơ hội cạnh tranh Chiếc giày vàng nếu tiếp tục ghi bàn.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Pháp khi Anh chỉ thắng 1/9 lần gặp gần nhất. Tuy nhiên các trận tranh hạng Ba thường cởi mở, dễ có nhiều bàn thắng.

Theo lịch trận đấu giữa Pháp vs Anh diễn ra vào lúc 4h ngày 18/7 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trí Minh/VOV.VN
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