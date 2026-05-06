Lịch sử đối đầu Bayern vs PSG trước bán kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Thứ Tư, 11:00, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu Bayern vs PSG trước trận bán kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 rạng sáng 7/5.

Trận bán kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa Bayern vs PSG diễn ra vào lúc 02h rạng sáng 7/5 trên sân vận động Allianz ở Munich (Đức). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

lich su doi dau bayern vs psg truoc ban ket luot ve cup c1 chau Au 2025 2026 hinh anh 1
Ảnh: Opta. 

Ở trận lượt đi, PSG đã thắng Bayern với tỷ số 5-4 trong trận cầu rất hấp dẫn. Do đó, trận lượt về sẽ còn có những diễn biến khó lường. Theo thống kê lịch sử đối đầu, 2 CLB đã gặp nhau 17 trận, Bayern chiếm đôi chút ưu thế với 9 trận thắng trong khi PSG thắng 8 trận. Đáng chú ý là 2 đội chưa hòa nhau bất cứ lần nào trong quá khứ.

Trong lịch sử, các cuộc tấn công mạnh mẽ của hai đội thường diễn ra trực diện. Không chỉ ở trận lượt đi mà cả Bayern và PSG đều khao khát ghi bàn trong tất cả các trận đấu. Cụ thể, Bayern và PSG là những đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại Cúp C1 châu Âu mùa này với lần lượt 42 và 43 bàn.

Ngoài ra, PSG đã thua nhiều trận sân khách trước Bayern hơn bất kỳ đội nào khác tại cúp C1 châu Âu khi đại diện nước Pháp đã thua 3 trong 4 trận gần nhất khi làm khách tại đây.

Ngoài ra, sân Allianz ở Munich là một pháo đài bất khả xâm phạm ở Cúp C1 châu Âu của Bayern khi Hùm xám chỉ thua 1 trong 29 trận sân nhà gần nhất (thắng 23, hòa 5) và đã thắng cả 6 trận sân nhà ở giải đấu số một châu Âu mùa này.

Trong trận này, HLV Vincent Kompany của Bayern Munich sẽ không có sự phục vụ của Cassiano Kiala, Raphael Guerreiro, David Santos, Lennart Karl, Serge Gnabry, Wisdom Mike vì chấn thương.

Còn HLV Luis Enrique có thể tung ra sân đội hình tối ưu khi PSG chỉ vắng Lucas Chevalier, Achraf Hakimi và Quentin Ndjantou vì lý do tương tự. 

             

Trần Tiến/VOV.VN
Kết quả bóng đá hôm nay 29/4: PSG thắng Bayern Munich ở trận đấu "điên rồ"

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 29/4: PSG thắng Bayern Munich với tỷ số 5-4 ở trận đấu "điên rồ" tại bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

Lịch sử đối đầu PSG - Bayern Munich trước bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa PSG vs Bayern Munich trước trận bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

PSG vs Bayern Munich: Đỉnh cao bán kết Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Trận đấu bóng đá PSG vs Bayern Munich trong khuôn khổ bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 29/4.

