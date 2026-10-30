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Xác định 4 cặp tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026/27

Thứ Sáu, 06:00, 30/10/2026
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VOV.VN - Xác định 4 cặp tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026/27: Man City đối đầu Bradford, trong khi Liverpool chạm trán Bournemouth.

Ban tổ chức Cúp Liên đoàn Anh 2026/27 đã xác định đầy đủ 4 cặp đấu tứ kết sau khi Everton đánh bại Newcastle United ở trận đấu diễn ra rạng sáng 30/10. Đáng chú ý, Everton sẽ chạm trán Fleetwood Town, đội bóng đang thi đấu tại League Two và vừa tạo địa chấn khi loại Arsenal, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

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Everton đánh bại Newcastle United để vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026/26. Ảnh: Reuters

Trên sân Hill Dickinson, Everton giành chiến thắng thuyết phục trước Newcastle dù thiếu vắng Jack Grealish. Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế với hai bàn thắng trong hiệp 1, lần lượt do James Garner ghi ở phút 34 và Hayden Hackney lập công ngay trước giờ nghỉ.

Đến phút 69, Thierno Barry ấn định bàn thắng thứ 3 cho đội bóng của HLV David Moyes sau đường kiến tạo từ Dewsbury-Hall, nâng thành tích cá nhân lên 7 bàn trong mùa giải.

Newcastle chỉ có thể ghi bàn danh dự ở phút 89 nhờ cú đánh đầu của Dan Burn, trước khi tình huống này dẫn đến vụ xô xát giữa các cầu thủ. Tarkowski, Joelinton và thủ môn Jordan Pickford đều bị phạt thẻ vàng vì phản ứng trong vụ việc, còn Newcastle phải chấp nhận dừng bước sau khi từng khởi đầu khá tốt.

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Everton sẽ đối đầu Fleetwood Town ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026/27. Ảnh: Reuters

Everton chưa từng vô địch Cúp Liên đoàn Anh và chưa giành danh hiệu lớn nào kể từ FA Cup năm 1995, nhưng sẽ có cơ hội tiến gần hơn đến mục tiêu khi gặp Fleetwood Town ở tứ kết, đội đứng thứ 18 tại League Two. Ba cặp tứ kết còn lại gồm Crystal Palace gặp Sunderland, Liverpool đối đầu Bournemouth và Man City chạm trán Bradford City.

Theo lịch thi đấu, các trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026/27 sẽ diễn ra ngày 15/12. Trong khi đó, Newcastle có cơ hội “phục thù” Everton ngay tại vòng 9 Ngoại hạng Anh khi hai đội tái đấu ở sân St James' Park vào lúc 03h00 ngày 3/11 (giờ Việt Nam).

Quách Khiêm/VOV.VN
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