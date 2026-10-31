Kết quả bóng đá hôm nay 31/10: PSG củng cố ngôi đầu

Kết quả bóng đá hôm nay 31/10 được người hâm mộ quan tâm khi PSG có chuyến làm khách trên sân của đội cuối bảng Le Havre. Bất ngờ xảy đến ở phút 18 khi Le Havre có bàn mở tỉ số của Josh Maja.

Hakimi ghi hattrick bàn thắng trong chiến thắng của PSG (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên chỉ trong vòng hai phút từ 26 đến 28, PSG có liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Mika Godts và Hakimi. Đặc biệt, Hakimi trong trận đấu này đã ghi một hattrick bàn thắng với hai pha lập công tiếp theo ở phút 55 và 69.

Bàn thắng còn lại của PSG được ghi nhờ công của Senny Mayulu ở phút 62. Giành chiến thắng đậm với tỉ số 5-1, PSG củng cố vị trí đầu bảng Ligue 1 trong khi Le Havre tiếp tục gây thất vọng với vị trí cuối bảng.

Stade Rennais để thua Nice trên sân khách với tỉ số 2-5, qua đó đánh mất vị trí nhì bảng vào tay Lille. Trong trận đấu với Lens trên sân nhà, Lille đã giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 với pha lập công của Olivier Giroud.

Kết quả bóng đá ngày 31/10:

La Liga

Villarreal 0-1 Espanyol

Bundesliga

Elversberg 4-1 Mainz 05

Ligue 1

Le Havre 1-5 PSG

Nice 5-2 Stade Rennais

Lille 1-0 Lens

Saudi Pro League

Abha 1-1 Al Ittihad

Diriyah 1-2 Neom

Al Shabab 6-1 Al Ahli